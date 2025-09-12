大人の毎日服が進化！2025秋冬【ユニクロシー】洗練アウターから極上カシミヤまで「注目アイテム」まとめ
シンプルながら洗練されたデザインとフェミニンなムードで大人世代から人気を集める【ユニクロシー（UNIQLO：C）】。安心のユニクロ価格はそのままに、モダンでエフォートレスな雰囲気と快適な着心地を融合させたアイテムは、今や“大人の毎日服”の代名詞です。そこで今回は、テーラリングの美しさと機能性を兼ね備えた2025秋冬の注目アイテムをピックアップして紹介します。
高機能素材が魅力！軽くて暖かいアウター
秋冬の主役アウターには、革新的素材PUFFTECH（パフテック）を使用した「パフテックジャケット」が登場。髪の毛の約1/5の細さの中空糸が空気を抱え込み、軽さと高い保温性を両立。ふわふわのフリース襟は取り外し可能で、シンプルにも華やかにも着回せます。
▲パフテックジャケット ￥12,900 ※価格は編集部調べ
「ダブルロングコート」は、ダブルブレストのクラシカルな雰囲気に本格的な仕立てを加えた１着。
▲ダブルロングコート ￥12,900 ※価格は編集部調べ
内ポケット付きで実用性も高く、ジェンダーレスで着られるデザイン性が魅力です。
大人フェミニンに映えるスカート＆セットアップ
この秋冬は、動きのあるシルエットで“大人の可愛げ”を表現するスカートに注目。スカート見えしながら安心感のあるライニング付き「フレアスコート」は、ふわっと揺れるシルエットがフェミニンさを高めます。
▲（上）フレアスコート ￥3,990、ダブルテーラードジャケット ￥9,990 、（下）プリーツロングスカート ￥4,990 ※価格は編集部調べ
また、歩くたびに揺れる「プリーツロングスカート」は、バイカラーやストライプ柄で登場。細かいプリーツがドラマティックに揺れ、コーデの主役に。ジャケットと合わせれば上品なセットアップとしても活躍します。
極上の着心地！カシミヤとワッフルニット
寒い季節の頼れる味方、ニットは今年も注目株。カシミヤ100％を使用した「カシミヤリラックスVネックセータースカーフつき」は、極上の肌ざわりと上質なツヤ感が魅力。同素材のスカーフは取り外し可能で、１枚で異なる表情を楽しめます。
▲カシミヤリラックスVネックセータースカーフつき ￥14,900、ワッフルニットクルーネックカーディガン ￥4,990、ワッフルニットフーデッドベスト ￥3,990 ※価格は編集部調べ
さらに「ワッフルニット」シリーズからはショート丈カーディガンやフーディベストが登場。立体的な編み地が印象的で、チクチク感のない着心地の良さもポイント。丈感はどんなボトムスとも好相性で、レイヤードしてもバランスよく仕上がります。
シャツ１枚で“今っぽさ”を演出
秋口に取り入れたいのが「コットンスタンドカラーシャツジャケット」。スタンドカラーと大きめポケットのデザインが新鮮で、１枚で着ても羽織としても活躍。シンプルなのに存在感を放ち、トレンド感ある着こなしに仕上がります。
▲コットンスタンドカラーシャツジャケット ￥3,990 ※価格は編集部調べ
寒くなればタートルネックをインナーに合わせ、レイヤードで季節感を楽しむのもおすすめです。
足元は“抜け感スニーカー”で完成
コーデの仕上げに欠かせないのが足元。「スウェードコンビネーションスニーカー」は、ホワイトをベースにスウェードを組み合わせ、シンプルすぎない今っぽさを演出します。
▲スウェードコンビネーションスニーカー ￥4,990 ※価格は編集部調べ
通気性の良いインソールやクッション性のある履き口で、長時間歩いても快適。きれいめにもカジュアルにもマッチする万能デザインで、秋冬のワードローブに欠かせない１足です。
ユニクロシーの2025秋冬コレクションは、アウターからスカート、ニット、シャツ、スニーカーまで“大人の毎日服”を格上げするラインナップ。どれも高いデザイン性と機能性を兼ね備えながら、手に取りやすい価格帯というのが最大の魅力です。ぜひ洗練と快適さを両立させたワードローブを完成させてみてくださいね。＜text：Hiromi Anzai photo：beauty news tokyo編集部 UNIQLO：Cスペシャルページ：https://www.uniqlo.com/jp/ja/women/special-collaboration/uniqlo-c＞