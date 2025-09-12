ËÜÅÄË¾·ë¡¡»Ð¡¦¿¿ô¥¤«¤é½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎÊó¹ð¥Ê¥·¡ÖÎëÌÚÊ¡¤¯¤ó¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¡Ä¡×
¡¡½÷Í¥¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤ÎËÜÅÄË¾·ë¡Ê£²£±¡Ë¤¬£±£²Æü¡¢¼«¿È¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖËÜÅÄË¾·ë¤Î¥ß¥æ¥³¥ì¡ª¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡Ë¾·ë¤Î»Ð¤Ç¤¢¤ëËÜÅÄ¿¿ô¥¡Ê£²£´¡Ë¤Ï¡¢º£·î£µÆü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¥«¥é¥ÀÃµ¤·¡¡£Ô£È£Å¡¡£Ì£Á£Ó£Ô¡¡£Î£É£Ç£È£Ô¡×¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤ÏÀèÇÚ¤È¤Ê¤ëË¾·ë¤À¤¬¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¤ª¤í¤«½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤âÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ë¾·ë¤Ï¡Ö¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤«¤é¡Ø¤³¤Î±Ç²è¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ù¤È¤«¡ÊÊ¹¤¤¤¿¡Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ì½ï¤Ë¶¦±é¤ò¡Ä¤³¤Î±Ç²è¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ëÎëÌÚÊ¡¤¯¤ó¤«¤é¡Øº£¡¢¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤È»£±Æ¤·¤Æ¤ë¤è¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¡×¤È¡¢½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï¿¿ÑÛ¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÎëÌÚÊ¡¤«¤éÊ¹¤¤¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¡¢Ë¾·ë¤Ï¡ÖÂÔ¤Ã¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¡¢¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤¬ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤³¤È¡©¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£½÷Í¥¤µ¤ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¡©¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ä¡£Êó¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¿¿ô¥¤«¤éÄ¾ÀÜ¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö¤³¤³¤Ë¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤ÎËÜµ¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£Ëå¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¡¢Ëå¤ËÁêÃÌ¤·¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÌò¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¡£¤ª¼Çµï¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡×¤ÈË¾·ë¤ÏÏÃ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡ÖÀµÄ¾¡¢¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤«¤éÊó¹ð¼õ¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Þ¤µ¤«Ê¡¤¯¤ó¤«¤é¼õ¤±¤ë¤È¤Ï¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£