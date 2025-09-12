リュックと添い寝ごはん、新曲「敵いませんかね」配信リリース決定。結成8周年を記念した映像作品集『8のきろく』発売決定も
リュックと添い寝ごはんが、新曲「敵いませんかね」を9月17日にリリースすることを発表した。
松本ユウ（Vo, G）が被写体となったジャケット写真も公開となった。本楽曲は、どうしようもないやるせなさと、諦められない気持ちを飾り気のない人間味のある言葉で綴ったほろ苦いラブソングだという。サウンドプロデューサーには、名だたるアーティストへの楽曲提供やアレンジ・プロデュースに携わり、今回が初タッグとなる野間康介を迎え、温かみのある軽快なポップスサウンドに仕上がっているとのこと。また、本日より配信前の楽曲を事前に予約できる機能・ライブラリ追加予約が開始となった。さらに、ライブラリ追加予約をすると“「敵いませんかね」特別画像”が手に入るキャンペーンも開始となったのでぜひチェックしてほしい。
さらに、2025年11月の結成8周年を記念し、バンド初となる映像作品集『8のきろく』を11月5日に発売することが決定した。本作には、2025年3月7日に開催された初のZeppワンマンライブ＜満漢全席＞の模様を全17曲完全収録。「Be My Baby」や「天国街道」「青春日記」等のライブ映像が収録される。最新楽曲「恋煩い」の直近ライブをはじめ、これまでの活動の中でも節目となったライブ、デビュー前や高校生時代に至る活動初期のもの、さらにはボーカル・松本ユウが18歳の時に出演した初々しいソロ・弾き語りライブまで、全28曲を収録し、これまでのリュックと添い寝ごはんの道のりが目一杯詰め込まれた記念碑的アイテムとなっているという。
本作は、VICTOR ONLINE STOREとライブ会場限定で販売となり、購入者特典には『「8のきろく」ジャケット・ステッカー』が付属。オフィシャルファンクラブ「ふぁみり家」の会員限定で、対象注文期間中に予約すると『メモリアル・ポストカード(メンバー直筆サイン・ご希望のニックネーム入り)』も付属となり、10月22日開催のリュックと添い寝ごはんのメンバーが実際にサインを入れる模様を生配信する『リュックと添い寝ごはん・オンライントーク＆サイン会』にも参加することができる。
なおリュックと添い寝ごはんは、9月23日の岡山・CRAZY MAMA 2nd Room公演を皮切りに全国7都市を巡る＜ワンマンツアー「集いの中に」＞を控えている。
◾️新曲「敵いませんかね」
2025年9月17日（水）配信リリース
配信URL：https://jvcmusic.lnk.to/Kanaimasenkane
◆Pre-add / Pre-save（ライブラリ追加予約）
期間：2025年9月12日（金）19:00〜9月16日（火）23:59
特典：「敵いませんかね」特別画像
◾️映像作品集『8のきろく』
2025年11月5日（水）発売
商品URL：https://victor-store.jp/artist/4540
※VICTOR ONLINE STORE、ライブ会場限定販売
◆商品形態/品番/価格/購入者特典
Blu-rayのみ
NXS-734 / ￥5,000(税抜) / ￥5,500(税込)
※購入者特典 「8のきろく」ジャケット・ステッカー
※FC会員追加特典 「8のきろく」 メモリアル・ポストカード (手書きのメンバーサイン & ご希望のニックネーム入り)
◆収録内容
1.ワンマンライブ “満漢全席” (Live at Zepp Shinjuku -2025.03.07-)
[Tracklist]
灯火
Be My Baby
ネットルーザー
Pop Quest
あたらしい朝
Home
はっぴいえんど
みんなのうた
恋をして
グッバイトレイン
疾走
天国街道
満漢全席
Thank you for the Music
青春日記
SUN
long good-bye
2.恋煩い (「生活の忘れもの-踊-」 Live at WWW X -2025.06.24-)
3.タイムマシン (結成7周年ライブツアー“home theater” Live at SHIBUYA duo MUSIC EXCHANGE -2024.11.10-)
4.未来予想図 (Special Live 2024 “バレンタイン” at DAIKANYAMA UNIT -2024.02.14-)
5.わたし (Tour “四季” Live at SHIBUYA CLUB QUATTRO -2023.03.01-)
6.グッバイトレイン (TikTok Live at VICTOR STUDIO -2022.11.13-)
7.あたらしい朝 (Live at SHINSAIBASHI LIVEHOUSE BRONZE -2022.06.11-)
8.TOUR 2021 “なんだかんだ春” Digest Movie (Live at NAGOYA CLUB QUATTRO -2021.04.06-)
9.500円玉と少年 [2020 Acoustic ver.] (Live at SHINDAITA crossing -2020.06.28-)
10.SAYONARA [2020 ver.] (Live at SHIMOKITAZAWA MOSAiC -2020.01.10-)
11.東京少女 [2019 ver.]〜青春日記 (Live at ROCK IN HOYU -2019.09.28-)
[Bonus Track]
サニー [2019 松本ユウ_弾き語りver.] (Live at SHINDAITA crossing -2019.6.18-)
◆オンラインサイン会
○イベント概要
オフィシャルファンクラブ「ふぁみり家」会員様で、対象注文期間中にイベント対象商品をご予約いただいた方全員に、『メモリアル・ポストカード(メンバー直筆サイン・ご希望のニックネーム入り)』をプレゼントいたします。
さらに、下記日程のYouTubeライブ『リュックと添い寝ごはん・オンライントーク＆サイン会』にて、リュックと添い寝ごはんが実際にサインを入れる模様を生配信いたします。
普段イベント会場になかなかお越しになれない方もサイン会に参加できるチャンスですので、この機会に是非ご参加ください。また、生配信では皆様からのコメントもお待ちしております！
※サイン会生配信の模様はどなたでもご視聴いただけます。
※YouTubeアカウントをお持ちの方はチャットにご参加いただけます。リュックと添い寝ごはんへの沢山のメッセージ・ご質問お待ちしております。
○開催日時
2025年10月22日（水）20:00〜
※配信時間は目安となり、前後する場合がございます。
※アーカイブ視聴あり（2025年10月29日（水）23:59まで）
○対象注文期間
・クレジットカード、PayPay、携帯電話会社が提供する決済サービス
└2025年10月16日（木）23:59まで
・コンビニ支払い
└2025年10月14日（火）18:00まで
※コンビニへの代金のお支払い期限はお申込み日を含む3日以内となります。お支払い期限までに入金がなかった場合は注文がキャンセルとなりオンラインサイン会にご参加いただけません。予めご了承ください。
※予定数に達し次第、受付期間内でもご注文を締め切らせていただく場合がございます。予めご了承ください。
○対象商品
2025年11月5日（水）発売
映像作品集『8のきろく』
\5,500（税込）
※イベント参加ご希望の方は、オンラインサイン会専用カートよりご予約をお願いいたします。
◆特典内容
オンラインサイン会専用カートにて対象商品1枚ご予約につき、
特典：『メモリアル・ポストカード(メンバー直筆サイン・ご希望のニックネーム入り)』
※サインはメンバー全員のサインとなります。ご希望のニックネームは、ランダムでメンバー1名が記入する予定です。
※共通特典『「8のきろく」ジャケット・ステッカー』(先着順)もお付けいたします。
※1会計で同じサイン会対象商品を複数枚ご注文の場合、ご希望のニックネームはひとつ(共通)とさせていただきます。
◆注意事項
※イベント参加ご希望の方は、オンラインサイン会専用カートよりご予約をお願いいたします。
※決済方法はクレジットカード、コンビニ決済、PayPay、携帯電話会社が提供する決済サービスとなります。
※コンビニへの代金のお支払い期限はお申込み日から 3日以内 となります。お支払い期限までに入金がなかった場合は、注文がキャンセルとなり、特典会にご参加いただけません。予めご了承ください。
※商品・特典の特性上キャンセル不可となります。
※商品には限りがございます。規定枚数に達し次第、終了となります。
※別途配送料を頂きます。1回の発送につき770円(税込)の送料がかかります。
※配送先は日本国内のみとさせていただいております。
※本イベントにてご注文いただいた商品は、発売日(11/5)より順次お届けを予定しております。
※ご注文後に注文完了メールが送信されます。また、応募完了についてのメールは送信しておりませんのでご了承ください。
※メールは『info-victor-store@mail.murket.jp』からお送りします。ドメイン設定(受信拒否設定)をされているお客様は、メールを受信できる様ドメイン設定を解除していただくか、『@mail.murket.jp』を受信リストに加えていただきますようお願い致します。
※配信時のネットワークの関係上、一時的に配信が切れてしまう可能性がございます。
※上記の特典以外は付きませんので予めご了承願います。
※やむを得ない事情によりインターネットサイン会の開催日時が変更になる場合がございます。
◆個人情報の取扱いについて
ユーザーの皆様の個人情報につきましては、厳重に管理致します。
ユーザーの皆様よりご提供頂きました個人情報を、商品申込者へのご連絡、商品・特典の発送作業、商品購入特典イベントの運営その他商品に関するご案内、マーケティング活動のために利用致します。また、当該個人情報は、利用目的達成後すみやかに再生不能な形式で廃棄または消去いたします。
個人情報の共有について：円滑にイベントを運営するためCDをご購入頂いたお客様の個人情報をイベントに関係するその他の企業や関係者にも共有される場合がございます。予めご了承下さい。
◆イベントに関するお問合わせ
ビクターエンタテインメント お客様相談室
https://www.jvcmusic.co.jp/cs/form01/
[TEL] 0570-010-115
[受付時間] 月〜金 (除く休日) 10:00〜13:00 / 14:00〜17:00
◾️＜リュックと添い寝ごはん ワンマンツアー 「集いの中に」＞
2025年
9月23日（火・祝）岡山・CRAZY MAMA 2nd Room 開場16:30 / 開演17:00
9月28日（日）金沢・GOLD CREEK 開場16:30 / 開演17:00
10月4日（土）札幌・札幌近松 開場16:30 / 開演17:00
10月13日（月・祝）愛知・JAMMIN’ 開場16:30 / 開演17:00
10月17日（金）大阪・UMEDA CLUB QUATTRO 開場18:00 / 開演19:00
10月19日（日）福岡・INSA FUKUOKA 開場16:30 / 開演17:00
10月28日（火）東京・LIQUIDROOM 開場18:00 / 開演19:00
◆チケット
前売 4,500円（税込）
※オールスタンディング / 整理番号付き/ 未就学児入場不可 / 全会場ドリンク代別途必要
詳細：https://sleeping-rices.com/news/4403/
