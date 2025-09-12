Intel¡¢14nm¥×¥í¥»¥¹À½Â¤¡ÖComet Lake¡×¤ò¤Þ¤µ¤«¤ÎÉü³è - Core i5-110¤È¤·¤Æ5Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆÅÐ¾ì
Intel¤¬¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤ÎÀ½ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖIntel Core i5-110¡×¤È¤¤¤¦¿·À½ÉÊ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£¤Ê¤ó¤ÈÌó5Ç¯Á°¤Ë»Ô¾ìÅêÆþ¤µ¤ì¤¿Comet Lake¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥ê¥Í¡¼¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢À½Â¤¤Ë¤Ï14nm¥×¥í¥»¥¹¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Intel Core i5-110¤È¤¤¤¦CPU¤Î¿·À½ÉÊ¡£¥³¡¼¥É¥Í¡¼¥àÍó¤Ë¤Ï¡ÖÁ°¤Ç¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÎComet Lake¡×¤ÈÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Âè10À¤ÂåIntel Core¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥ê¥Í¡¼¥àÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¡£´û¤Ë½é´ü¥¹¥Æ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ï2023Ç¯10·î¤Ë¤â½Ð²Ù¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥ê¥Í¡¼¥à¤ò·Ð¤ÆÀ½ÉÊ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤¬¡ÖLaunched¡ÊÅ¸³«Ãæ¡Ë¡×¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£6¥³¥¢12¥¹¥ì¥Ã¥É¤ÇLGA1200¥½¥±¥Ã¥È¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇÂç65W¤ÇÆ°ºî¤¹¤ëÅÀ¤Ê¤É¤«¤é»ÅÍÍ¤Ï¤Û¤Ü¡ÖCore i5-10400¡×¤ò·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
