INI佐野雄大、人気アイドルとの密着プリクラ披露「異次元の小顔」「仲良しで可愛い」の声
【モデルプレス＝2025/09/12】グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）のInstagramが9日、更新された。佐野雄大と人気ダンスボーカルグループのメンバーが撮影したプリクラを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】INI佐野雄大「日プ2」元練習生とのプリクラ
同アカウントは「こうへいとちょっと前に仕事終わりご飯行ってきたよ〜」とINIを輩出したオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」（以下、日プ2）に参加していた佐野とOCTPATH（オクトパス）の栗田航兵で撮影したプリクラを公開した。
「＃栗ご飯 ＃テレタビーズ ＃UFOキャッチャーでお揃い」とUFOキャッチャーで取ったお揃いのテレタビーズのぬいぐるみも披露し「＃なるもまたいこな」と「日プ2」にともに参加していたDXTEEN（ディエックスティーン）の大久保波留へのメッセージを添えている。
この投稿には「めっちゃ盛れてる」「仲良しで可愛い」「目がクリクリ」「『日プ2』の絆尊い」「ポーズ可愛すぎ」「異次元の小顔」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】INI佐野雄大「日プ2」元練習生とのプリクラ
◆佐野雄大、OCTPATH栗田航兵とのプリクラ公開
同アカウントは「こうへいとちょっと前に仕事終わりご飯行ってきたよ〜」とINIを輩出したオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」（以下、日プ2）に参加していた佐野とOCTPATH（オクトパス）の栗田航兵で撮影したプリクラを公開した。
◆佐野雄大と栗田航兵のプリクラに反響
この投稿には「めっちゃ盛れてる」「仲良しで可愛い」「目がクリクリ」「『日プ2』の絆尊い」「ポーズ可愛すぎ」「異次元の小顔」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】