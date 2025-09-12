「今日好き」放送内容変更へ「諸般の事情により」3日後に新シーズン「マカオ編」放送予定だった
【モデルプレス＝2025/09/12】高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。夏休み編2025」（ABEMA／毎週月曜21時〜）の公式X（旧Twitter）が、12日に更新された。放送内容を変更することを発表した。
【写真】「今日好き」成立カップルがラブラブハグ
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。15日より、新シーズン「マカオ編」が放送予定だったが、投稿では「諸般の事情により、今週以降の放送内容を変更いたします」と報告。15日は、「夏休み編2025」でカップル成立した内田金吾と多田梨音の「きんりの初デート」が放送される。
なお「マカオ編」については「決まり次第、改めてご報告いたします」とし、「番組を楽しみにしていただいている視聴者の皆さまには大変心苦しいご報告となりますが
ご理解いただけますと幸いです」と呼びかけた。
加えて「SNS上での番組参加者および関係者への誹謗中傷にあたる心ない投稿や行為は、お止めいただけますようお願いいたします。先日お知らせした通り、該当投稿に対しては一切の猶予なく訴訟提起を含む厳格な法的措置を行います」と伝えた。（modelpress編集部）
