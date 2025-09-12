レイニが、9月12日に新曲「Flower」を配信リリースし、リリックビデオを公開した。

◆レイニ 動画

2025年3曲目となる配信リリースはニュージャックスウィングがテーマの楽曲。共同制作にShow Chick Boyを迎えた、レイニにとって新しいダンサブルな1曲となっているという。

▲ジャケット写真

また、3カ月連続で配信リリースをすることも発表された。この連続リリースのテーマは、レイニの音楽表現の『幅』と『奥行き』を見せる3曲。いずれの楽曲もどこか『懐かしさ』を感じさせる、様々な『時代』をオマージュした楽曲を制作しているとのこと。10月はTAAR、11月はJazzin’parkとタッグを組んでいるとのことだ。

■3カ月連続リリース第1弾「Flower」 配信：https://Reini.lnk.to/Flower

作詞/作曲：レイニ, Show Chick Boy

編曲：Show Chick Boy ◆第2弾楽曲「アコガレ」10月中旬配信予定

作詞/作曲：レイニ 編曲：TAAR ◆第3弾楽曲「Night Circus」11月中旬配信予定

作詞：栗原暁（Jazzin’park）

作曲：久保田真悟（Jazzin’park）,栗原暁（Jazzin’park）

編曲：久保田真悟（Jazzin’park）