板野友美、新車公開 こだわりの内装＆運転姿に「憧れる」「オーラ半端ない」の声
【モデルプレス＝2025/09/12】タレントの板野友美が11日、自身のYouTubeチャンネルを更新。愛車を公開した。
【写真】板野友美、高級車を運転する姿がかっこいい
この日、板野は新車を購入したことを報告し「こちらが私のお車でございます。かっこいい〜」と英国を代表する高級SUVブランドのランドローバー・レンジローバーを紹介し、運転する姿を披露した。また「内装ブラックにするか迷ったけど、グレーホワイトみたいなお色味ですね。可愛い〜」とこだわりの詰まった内装も公開。後部座席の様子も披露しつつ「日焼け止めとかがブラックだとすごい（汚れが）目立っちゃったので。あとベビちゃん（娘）が乗ったりするので、意外と黒の方が白い汚れが目立つので今回は白にしました」と明かした。
またこの日のゲストとして元NGT48メンバーで、現在は板野がプロデュースするアイドル「RoLuANGEL」のマネージャーを務めている佐藤杏樹が登場。佐藤は「ともちん家に来た！ヤバすぎ」と喜びをあらわにしていた。
この投稿には「車の趣味が素敵」「こういうかっこいいの似合う」「憧れる」「オーラ半端ない」「華やかで海外の暮らしのよう」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】板野友美、高級車を運転する姿がかっこいい
◆板野友美、新車公開
この日、板野は新車を購入したことを報告し「こちらが私のお車でございます。かっこいい〜」と英国を代表する高級SUVブランドのランドローバー・レンジローバーを紹介し、運転する姿を披露した。また「内装ブラックにするか迷ったけど、グレーホワイトみたいなお色味ですね。可愛い〜」とこだわりの詰まった内装も公開。後部座席の様子も披露しつつ「日焼け止めとかがブラックだとすごい（汚れが）目立っちゃったので。あとベビちゃん（娘）が乗ったりするので、意外と黒の方が白い汚れが目立つので今回は白にしました」と明かした。
◆板野友美の新車に反響
この投稿には「車の趣味が素敵」「こういうかっこいいの似合う」「憧れる」「オーラ半端ない」「華やかで海外の暮らしのよう」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】