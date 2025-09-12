¡È¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡É¤Îµ»Ç½¶¥¤¦¡Öµ»Ç½¸ÞÎØ¡×¡Ö¥¢¥Ó¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×Á´¹ñÂç²ñ¡¡°¦ÃÎ¸©¤ÎÁª¼ê·ëÃÄ¼°
10·î³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¤â¤ÎÂ¤¤ê¤Îµ»½Ñ¡×¤ò¶¥¤¦Á´¹ñÂç²ñ¤Î°¦ÃÎ¸©Áª¼êÃÄ¤Î·ëÃÄ¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
10·î¡¢°¦ÃÎ¸©¤Ê¤É¤Ç¡Öµ»Ç½¸ÞÎØÁ´¹ñÂç²ñ¡×¤È¡ÖÁ´¹ñ¥¢¥Ó¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Öµ»Ç½¸ÞÎØ¡×¤Ï23ºÐ°Ê²¼¤Îµ»Ç½¼Ô¤¬¡¢¡Ö¥¢¥Ó¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤Ï¾ã³²¤¬¤¢¤ë¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢°¦ÃÎ¸©¤«¤é¤Ï¹ç¤ï¤»¤Æ234¿Í¤¬Ä©¤ß¤Þ¤¹¡£
¼ïÌÜ¤ÏÅÅ»Òµ¡´ï¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤äÈÄ¶â¡¢º¸´±¤Ê¤É¤Î¤Û¤«¥¦¥¨¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤Éµ»Ç½¸ÞÎØ¤Ï42¿¦¼ï¡¢¥¢¥Ó¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ï25¼ïÌÜ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2¤Ä¤ÎÂç²ñ¤Ï10·î17Æü¤«¤é¡¢°¦ÃÎ¸©¾ï³ê»Ô¤ÎAichi Sky Expo¤ò¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì°ìÈÌ¤Î¸«³Ø¤â½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Û¥Æ¥ë,
ºßÂð°åÎÅ,
½»Âð,
Ï·¸å,
³ùÁÒ,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
¥À¥¤¥¹,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
¾²ÃÈË¼,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼