À¼Í¥¡¦¾®´ä°æ¤³¤È¤ê¤¬Àä»¿¡ª¡ÖÎý½¬¤¹¤ì¤Ð³¤³°¤Ç¤â°Â¿´¡ª¡×Çã¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿CDJ-3000¤Î¼ÂÎÏ
À¼Í¥¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²»³ÚÀ©ºî¤ä¥á¥¿¥ë¥Ð¥ó¥É¡¢Vtuber³èÆ°¡¢¤µ¤é¤ËDJ¤È¤·¤Æ¤â¹ñÆâ³°¤Ç³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤ë¾®´ä°æ¤³¤È¤ê¤µ¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬¡ÖÇã¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¤Î¤Ï¡¢¥×¥íDJ¤ÎÉ¸½àµ¡¡¦AlphaTheta¡ÖCDJ-3000¡×¡£¼«ÂðÎý½¬¤Ë³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é³¤³°¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤âÈ÷¤¨¤ë¡¢¤Þ¤µ¤ËºÇ¶¯¤ÎÁêËÀ¤À¡£
¾®´ä°æ¤³¤È¤ê
À¼Í¥¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤Û¤«¡¢²»³ÚÀ©ºî¤ä¥á¥¿¥ë¥Ð¥ó¥É¡¢Vtuber¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç³èÌöÃæ¡£ºÇ¶á¤ÏDJ¤È¤·¤Æ³¤³°¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤â½Ð±é¡£
¡ÚÀ¼Í¥¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¾®´ä°æ¤³¤È¤ê¤µ¤ó¤Î¡È¥³¥ìÇã¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡ª¡É¡ÛºÇ¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤Æ¶È³¦¤ÎÉ¸½àµ¡¡£¼«Âð¤Ç¤ÎÎý½¬¤ËÂç³èÌöÃæ¡ª
Alpha Theta
CDJ-3000
¼ÂÇä²Á³Ê33Ëü±ß
¥×¥íDJ¡¢¥¯¥é¥Ö¸þ¤±¤Î¼¡À¤Âå¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥Þ¥ë¥Á¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡£¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¹âÀÇ½¤Ç½èÍýÇ½ÎÏ¤Î¹â¤¤MPU¤òÅëºÜ¤·¡¢³Ú¶Ê¤äHOT CUE¤ò½Ö»þ¤ËÆÉ¤ß¹þ¤ß¡¢½¾Íè°Ê¾å¤Ë²÷Å¬¤Ç¥¹¥à¡¼¥¹¤ÊÆ°ºî¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¡£
SPEC¡üºÆÀ¸²ÄÇ½¥á¥Ç¥£¥¢¡§SD¥«¡¼¥É¡¢USB¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¢PC/Mac¡¢iPhone¡üºÆÀ¸²ÄÇ½¥Õ¥¡¥¤¥ë¡§WAV¡¢AIFF¡¢FLAC¡¢Apple Lossless¡¢MP3¡¢AAC¡ü¥¿¥¤¥×¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡§rekordbox¡ü¥µ¥¤¥º¡¿¼ÁÎÌ¡§W329¡ßH118¡ßD453mm¡¿5.5Ô
¥¢¥Ë¥½¥óDJ¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¾®´ä°æ¤µ¤ó¡£ºÇ¶á¤ÏDJ¤È¤·¤Æ³¤³°¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð±é¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏDDJ-800¤ò»ý»²¤·¤Æ¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³¤³°¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ç¡Ä¡Ä¡£¸½¾ì¤ÇÍÑ°Õ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ëµ¡ºà¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤ÆÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£CDJ-3000¤Ï´°Á´¤Ê¥×¥í¥æ¡¼¥¹¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¤¦¤¨¤Ë¡¢¶È³¦¤ÎÉ¸½àÅª¤Êµ¡¼ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡Ê¾®´ä°æ¤µ¤ó¡Ë
¡¡ËÜµ¡¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¸½ÃÏ¤Ë¤¢¤ëµ¡ºà¤Ï´ðËÜÅª¤Ë°·¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼ç¤Ë¤ª²È¤Ç¤ÎÎý½¬ÍÑ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Æ¼ï¥Ç¡¼¥¿¤ÎÆÉ¤ß¹þ¤ß¤¬Â®¤¯¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤â9¥¤¥ó¥Á¤ÈÂç¤¤¯¤Æ¸«¤ä¤¹¤¤¤È¤³¤í¤¬ÊØÍø¡£ºÆÀ¸²ÄÇ½¤Ê¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤âÆ±¥·¥ê¡¼¥º¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢´·¤ì¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Æ°Åª¤Ë·Ò¤°³Ú¶ÊÆ±»Î¤Î¥¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëµ¡Ç½¡ØKEY SYNC / KEY SHIFT¡Ù¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¥¤¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ê¾®´ä°æ¤µ¤ó¡Ë
¡ÚÀ¼Í¥¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¾®´ä°æ¤³¤È¤ê¤µ¤ó¤Î¡È¥³¥ì¤¬Íß¤·¤¤¡ª¡É¡ÛµÕ¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤ÊÆÈ¼«¤Îµ»½Ñ¤¬¤È¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡ª
NTT¥½¥Î¥ê¥Æ¥£
¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥ä¡¼·¿ ¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ø¥Ã¥É¼ª¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼
nwm ONE
¼ÂÇä²Á³Ê3Ëü9600±ß
¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥ä¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹¤¬¤ê¤Î¤¢¤ë¶õ´ÖÉ½¸½¤È·Ú¤¤ÁõÃå´¶¤Ç¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢2Way¥É¥é¥¤¥Ð¡¼ÅëºÜ¤Ë¤è¤ê°µÅÝÅª¤ÊºÆÀ¸¼þÇÈ¿ôÂÓ°è¤òÎ¾Î©¡£²»¤òÁà¤ëÆÈ¼«¤Î¥³¥¢µ»½Ñ¡ÖPSZ¡×¤È¡ÖMagic Focus Voice¡×¤òÅëºÜ¤·¡¢²»Ï³¤ì¤òÍÞ¤¨¤ë¡£
¡ÖCM¤Ç¸«¤Æ¤Ò¤ÈÌÜ¹û¤ì¡ª¡¡¼ª¤òºÉ¤¬¤Ê¤¤·Á¾õ¤Ê¤Î¤Ë²»Ï³¤ì¤¹¤ë¤Ï¤º¤Î²»¤òµÕ°ÌÁê¤ÇÂÇ¤Á¾Ã¤¹¡¢µÕ¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤é¤·¤¯¡¢¤È¤Æ¤â¥ì¥¢¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìë¤Î»¶Êâ¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê¾®´ä°æ¤µ¤ó¡Ë
