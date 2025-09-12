HEY-SMITH×東京スカパラダイスオーケストラ、主催イベント＜SKAramble Japan＞開催決定
HEY-SMITHと東京スカパラダイスオーケストラが、主催イベント＜SKAramble Japan＞を2025年も開催することを発表した。
＜SKAramble Japan＞は、2019年にスタートしたHEY-SMITHと東京スカパラダイスオーケストラによる共同企画。2025年は、12月10日に愛知・名古屋COMTEC PORTBASE、12月11日に大阪・なんばHatch、12月13日に東京・豊洲PITの3公演の開催となる。さらに、全公演でHEY-SMITHと東京スカパラダイスオーケストラの他に、”対バンド有り”なので、今後の発表を楽しみにお待ちいただきたい。
なおチケットのオフィシャル先行受付もスタートし、9月21日まで申し込みが可能となっている。
◾️＜HEY-SMITH＆東京スカパラダイスオーケストラ Presents「SKAramble Japan」＞
▼2025年12月10日（水）愛知・名古屋COMTEC PORTBASE
開場17:00 / 開演18:00
出演：HEY-SMITH / 東京スカパラダイスオーケストラ / and more…
チケット：前売り6,000円
▼2025年12月11日（木）大阪・なんばHatch
開場17:00 / 開演18:00
出演：HEY-SMITH / 東京スカパラダイスオーケストラ / and more…
チケット：前売り6,000円
▼2025年12月13日（土）東京・豊洲PIT
開場15:30 / 開演16:30
出演：HEY-SMITH / 東京スカパラダイスオーケストラ / and more…
チケット：前売り スタンディング6,000円 / 後方指定席6,500円
オフィシャル1次先行：9月21日（日）23:59まで：https://eplus.jp/skaramblejapan/
特設サイト：https://caffeinebombrecords.com/skaramblejapan2025/
◾️＜HEY-SMITH Presents OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2025＞
※チケットソールドアウト
日時：2025年10月25日（土）・26日（日）
会場：大阪・泉大津フェニックス
時間：OPEN9:00 / START10:30
出演：
▼10月25日（土）
HEY-SMITH（両日出演）
Ballyhoo!(U.S) / coldrain / ELLEGARDEN / ENTH / HERO COMPLEX / Ken Yokoyama / KOTORI / Saucy Dog / SHADOWS / SIX LOUNGE / キュウソネコカミ / ハルカミライ
▼10月26日（日）
HEY-SMITH（両日出演）
Crossfaith / dustbox / GOOD4NOTHING / KUZIRA / Mad Caddies(U.S) / SHANK / SiM / THE ORAL CIGARETTES / Wienners / ヤバイTシャツ屋さん / 04 Limited Sazabys / 10-FEET
[Performance]:team GOOD SKATES(両日出演)
特設サイト：https://haziketemazare.com/2025/
◾️＜HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2025 AFTER PARTY＞
※チケットソールドアウト
日時：2025年10月26日（日）
会場：心斎橋 SUNHALL
時間：OPEN/ START 23:00
[LIVE] DUB 4 REASON、The Lazy Boys
[Acoustic Set] coldrain、須賀真太郎(dustbox)、竜之介(KUZIRA)
[DJs] AYATOMO(MAYSONS PARTY)、SATOBOY(SUNSHINE DUB)
◾️＜WELCOME “TWO” CAFFEINE BOMB TOUR＞
2025年 ※チケットソールドアウト
▼9月17日（水）KT Zepp Yokohama
w/OwL
▼9月24日（水）福岡BEAT STATION
w/OwL
▼9月26日（金）高松オリーブホール
w/OwL
▼9月27日（土）広島LIVE VANQUISH
w/OwL
▼9月29日（月）名古屋DIAMOND HALL
w/THE CHERRY COKE$
▼10月1日（水）京都MUSE
w/THE CHERRY COKE$
▼10月2日（木）岐阜club-G
w/THE CHERRY COKE$
▼10月7日（火）仙台MACANA
w/Kill Lincoln（U.S）
▼10月9日（木）水戸LIGHT HOUSE
w/Kill Lincoln（U.S）
▼10月10日（金）柏PALOOZA
w/Kill Lincoln（U.S）
特設サイト：https://hey-smith.com/wtcbtour/
◆＜HAZIMAZA EXTRA SHOW＞ ※チケットソールドアウト
10月21日（火）Zepp Haneda
OPEN17:30/START18:30
w/Ballyhoo!（U.S）、Mad Caddies（U.S）
関連リンク
◆HEY-SMITH オフィシャルサイト
◆HEY-SMITH オフィシャルX
◆HEY-SMITH オフィシャルInstagram
◆HEY-SMITH オフィシャルYouTubeチャンネル
◆HEY-SMITH オフィシャルTikTok