HEY-SMITHと東京スカパラダイスオーケストラが、主催イベント＜SKAramble Japan＞を2025年も開催することを発表した。

＜SKAramble Japan＞は、2019年にスタートしたHEY-SMITHと東京スカパラダイスオーケストラによる共同企画。2025年は、12月10日に愛知・名古屋COMTEC PORTBASE、12月11日に大阪・なんばHatch、12月13日に東京・豊洲PITの3公演の開催となる。さらに、全公演でHEY-SMITHと東京スカパラダイスオーケストラの他に、”対バンド有り”なので、今後の発表を楽しみにお待ちいただきたい。

なおチケットのオフィシャル先行受付もスタートし、9月21日まで申し込みが可能となっている。

◾️＜HEY-SMITH＆東京スカパラダイスオーケストラ Presents「SKAramble Japan」＞ ▼2025年12月10日（水）愛知・名古屋COMTEC PORTBASE

開場17:00 / 開演18:00

出演：HEY-SMITH / 東京スカパラダイスオーケストラ / and more…

チケット：前売り6,000円 ▼2025年12月11日（木）大阪・なんばHatch

開場17:00 / 開演18:00

出演：HEY-SMITH / 東京スカパラダイスオーケストラ / and more…

チケット：前売り6,000円 ▼2025年12月13日（土）東京・豊洲PIT

開場15:30 / 開演16:30

出演：HEY-SMITH / 東京スカパラダイスオーケストラ / and more…

チケット：前売り スタンディング6,000円 / 後方指定席6,500円 オフィシャル1次先行：9月21日（日）23:59まで：https://eplus.jp/skaramblejapan/

特設サイト：https://caffeinebombrecords.com/skaramblejapan2025/

◾️＜HEY-SMITH Presents OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2025＞ ※チケットソールドアウト

日時：2025年10月25日（土）・26日（日）

会場：大阪・泉大津フェニックス

時間：OPEN9:00 / START10:30

出演：

▼10月25日（土）

HEY-SMITH（両日出演）

Ballyhoo!(U.S) / coldrain / ELLEGARDEN / ENTH / HERO COMPLEX / Ken Yokoyama / KOTORI / Saucy Dog / SHADOWS / SIX LOUNGE / キュウソネコカミ / ハルカミライ ▼10月26日（日）

HEY-SMITH（両日出演）

Crossfaith / dustbox / GOOD4NOTHING / KUZIRA / Mad Caddies(U.S) / SHANK / SiM / THE ORAL CIGARETTES / Wienners / ヤバイTシャツ屋さん / 04 Limited Sazabys / 10-FEET [Performance]:team GOOD SKATES(両日出演) 特設サイト：https://haziketemazare.com/2025/

◾️＜HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2025 AFTER PARTY＞ ※チケットソールドアウト

日時：2025年10月26日（日）

会場：心斎橋 SUNHALL

時間：OPEN/ START 23:00

[LIVE] DUB 4 REASON、The Lazy Boys

[Acoustic Set] coldrain、須賀真太郎(dustbox)、竜之介(KUZIRA)

[DJs] AYATOMO(MAYSONS PARTY)、SATOBOY(SUNSHINE DUB)

◾️＜WELCOME “TWO” CAFFEINE BOMB TOUR＞ 2025年 ※チケットソールドアウト

▼9月17日（水）KT Zepp Yokohama

w/OwL

▼9月24日（水）福岡BEAT STATION

w/OwL

▼9月26日（金）高松オリーブホール

w/OwL

▼9月27日（土）広島LIVE VANQUISH

w/OwL

▼9月29日（月）名古屋DIAMOND HALL

w/THE CHERRY COKE$

▼10月1日（水）京都MUSE

w/THE CHERRY COKE$

▼10月2日（木）岐阜club-G

w/THE CHERRY COKE$

▼10月7日（火）仙台MACANA

w/Kill Lincoln（U.S）

▼10月9日（木）水戸LIGHT HOUSE

w/Kill Lincoln（U.S）

▼10月10日（金）柏PALOOZA

w/Kill Lincoln（U.S） 特設サイト：https://hey-smith.com/wtcbtour/ ◆＜HAZIMAZA EXTRA SHOW＞ ※チケットソールドアウト

10月21日（火）Zepp Haneda

OPEN17:30/START18:30

w/Ballyhoo!（U.S）、Mad Caddies（U.S）