乃木坂46・井上和、与田祐希の地元福岡へ おそろいの“パジャマ姿”も「姉妹すぎる」「可愛い」
乃木坂46の井上和と、元メンバーの与田祐希がそれぞれのインスタグラムを更新。与田の地元・福岡を訪れ、仲睦まじい旅行の様子を公開した。
【写真】「姉妹すぎる」井上和＆与田祐希、おそろいのパジャマ姿
井上は「大好きな先輩の地元に お揃いのパジャマまで用意していただいちゃって 幸せでした^ ^ また旅行いきましょう」とつづり、与田との2ショットを披露。おそろいのパジャマ姿で並ぶショットを投稿した。
一方の与田も「かわいい後輩と福岡へ またあそぼーね」とコメント。投稿には地元グルメの写真も添えられており、博多名物のごぼう天うどんを味わう様子からも、2人が旅を満喫したことがうかがえる。
現役メンバーと卒業生という立場を越えた交流に、ファンからは「姉妹みたい」「可愛すぎて見惚れてしまいます」「おね〜さんしてるな〜」といった反響が寄せられている。
引用：「井上和」インスタグラム（＠nagi.i_official）、「与田祐希」インスタグラム（＠yodayuuki_oimo）
