NHK・Eテレで人気の美術番組「びじゅチューン！」の全動画が2025年9月末までに公式サイト上で公開終了となる。また、NHKの公式YouTubeチャンネルで公開していた同番組の動画も全て見られなくなる。

公式サイトによれば、公開を終了する理由について、新サービス「NHK ONE」の開始に伴ってネットサービスを見直すためだとしている。このサービスでの再公開を望むファンの声もあるが、NHK広報局は、10月1日以降も視聴できないと取材に回答した。

「悲しい」「絶対に残すべきです...」などと残念がる声

「びじゅチューン！」は、世界の美術作品を歌とアニメで紹介する5分番組。この番組の作詞・作曲・うた・アニメーションをアーティスト・井上涼氏が手掛けている。NHKの公式YouTubeチャンネルでは、フェルメールの絵画「牛乳を注ぐ女」を取り上げた回がとくに注目を集めている。

今回の公開終了が注目を集めたのは、井上氏がX上で発表したためだ。9月10日の投稿によれば、終了する理由について、10月1日開始の新サービス「NHK ONE」に伴い、NHKがオンラインでの動画公開を見直すため、だと聞いたとしている。

この発表に対し、「すごく残念...」「悲しい」「絶対に残すべきです...」などと残念がる声が相次いでいる。また、「NHK ONE」では公開されるのかと疑問を呈する声も上がっている。

NHK広報局は2025年9月12日、J-CASTニュースの取材に対し、公開を終了する正確な日時を説明した。

それによると、YouTubeチャンネルの動画は29日〜30日にかけて、公式サイトの動画は30日12時に終了する。12日18時時点では、129本の動画が公式サイトで見られる。すでに公開を終了したものはないという。

9月末に公開終了する動画は、10月以降、「NHK ONE」やその他のネットサービスで見られるのか。この質問に対し、広報局は「基本的には新サービス『NHK ONE』や他のインターネットサービスでは10月1日以降、ご指摘の全動画は視聴できなくなります」と回答した。

「びじゅチューン！」以外の番組でも影響大

また、ネットサービスの見直しとは具体的に何なのか。広報局は次のように説明した。

「NHKは、2025年10月から施行される改正された放送法に基づき、番組関連情報の配信業務を作成しました。



この中で、『番組関連情報は、放送番組と同一の情報内容を提供し、同一の価値をもたらすもの』と定め、番組関連情報を配信するのは6分野（報道防災、大型スポーツ、教育、医療健康、福祉、ラジオ放送）の番組としています。



10月以降はインターネットを利用したNHKの番組に関する情報の掲載は、特定の分野の番組をのぞき、同時・見逃し配信、番組のPRや募集の告知、問い合わせなどに限られるようになります」

また、「びじゅチューン！」以外の番組でも、YouTubeや公式サイトで公開を終了する動画はあるのか。

広報局は、「周知広報に合致したものとしてPR動画が新たに掲載されることもありますが、これまでYouTubeチャンネルを利用していたNHKの番組の多くで過去に掲載した動画の公開を終了することになります」としている。