可愛くてトキめくーーーッ♡【セリア】即買い衝動とまらん！「110円キャラポーチ」

お気に入りのキャラクターグッズを持ち歩くと、ふと目に入ったときに癒されそう。【セリア】では、ファンにはたまらない、気分まで上がりそうな「キャラポーチ」が複数ラインナップされています。小物収納にぴったりで、店頭で見つけたら即買いしたくなること間違いなしかも。

存在感のあるお顔がかわいすぎるポーチ

【セリア】「星のカービィ 歯ブラシ & ポーチ フェイス」\110（税込）

カービィの大きな瞳と、ピンクのお顔がドーンとプリントされたポーチ。セットでついている歯ブラシもほんのりカービィ色でキュートです。裏面にはワドルディも描かれていて、ファンにはたまらないデザインになっています。サイズは約21cm × 6.5cmで、リップや小さなコスメも収納できそうです。

平成といえば！ ポップなデザインの人気キャラ

【セリア】「ANGEL BLUE フラットポーチ」\110（税込）

1990年代後半～2000年代前半に人気を博した【ANGEL BLUE（エンジェルブルー）】のイラストが散りばめられたフラットポーチ。ポップでカラフルなデザインが詰まっていて、持ち歩くだけで元気が出そう。ピンクとブルーの2種類が展開されており、どちらも欲しくなりそうなかわいさです。

