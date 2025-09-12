¥á～¥Æ¥ì¡ÊÌ¾¸Å²°¥Æ¥ì¥Ó¡Ë

´ôÉì»Ô¤ÎÃæ¿´Éô¤Ë¤¢¤ëÌø¥±À¥¾¦Å¹³¹¤Ç¡¢Ï·µà²½¤Ê¤É¤Î¤¿¤á¥¢ー¥±ー¥É¤ÎÈ¾Ê¬¶á¤¯¤òÅ±µî¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

´ôÉìÌø¥±À¥¾¦Å¹³¹¿¶¶½ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Å±µî¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¥á¥¤¥ó¥¹¥È¥êー¥È¤ÎÌø¥±À¥ËÜÄÌ¤ê¤ò´Þ¤á¤¿¾¦Å¹³¹ËÌÂ¦¥¨¥ê¥¢¡¢Ìó750m¤Î¥¢ー¥±ー¥É¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤ÎÈ¾Ê¬¶á¤¯¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£

¥¢ー¥±ー¥É¤Î°ìÉô¤ÏÀßÃÖ¤«¤é60Ç¯¤Û¤É¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ï·µà²½¤ä°Ý»ý´ÉÍýÈñ¤ÎÉéÃ´¤Ê¤É¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

Å±µî¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤ÏÌó3²¯±ß¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢10Ç¯¤Û¤É¤«¤±¤ÆÅ±µî¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£

ÁÈ¹ç¤Ï¥¢ー¥±ー¥É¤ÎÅ±µî¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¼«Á³¤Î¸÷¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÌÀ¤ë¤¯³«ÊüÅª¤Ê¶õ´Ö¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£