◇カーリング ミラノ・コルティナ五輪最終予選代表決定戦 第２日（１２日、北海道・稚内みどりスポーツパーク）

１次リーグ最終戦に臨んだロコ・ソラーレは、フォルティウスに６―７で敗れ、午前のＳＣ軽井沢クラブ戦（４●５）に続き２連敗。一つ勝てば突破が決まっていたがまさかの連敗を喫し、スキップ・藤沢五月は「よかった点もあれば、反省点もある試合。シンプルに、悔しいです」と心境を語った。

ＳＣ軽井沢ク戦では、後攻の藤沢の最終のドローショットが外れ敗戦。先攻だったフォルティウス戦はショットこそ決めたが、相手のスキップ・吉村紗也香の一投に軍配が上がった。「ラストショットを決め切れた部分ではポジティブな部分だけど、前の段階でスチールされたのがもったいないミスをしてしまった」。第８エンドで相手の石を残し、１点スチールされた場面を悔やんだ。

１１日の２連勝から２連敗。敗退なら２６年ミラノ・コルティナ五輪への可能性が消滅する大会で苦境に立った。ただ、前回北京五輪の代表決定戦では王手をかけられながら逆転での切符をつかむなど「私たちも無駄に、崖っぷちに追い込まれてきた訳ではないので」。今大会に向けては、タイブレークを含めた最大８試合を想定した合宿も敢行。チームメートとも「もうこれは、タイブレークだ！ 想定通りだ！」と鼓舞し合ったという。

午後６時から始まるフォルティウス―ＳＣ軽井沢クの一戦でフォルティウスが勝てば、３チームが２勝２敗に。ドローショットチャレンジ（ＤＳＣ）の順位から、２位、３位チームによるタイブレークが１３日午前８時から行われる。「五輪への道が断たれたチームもいる中でこうしてプレーが出来ていること、勝ちきるのが難しい中でこうして好きなカーリングを８試合もさせてもらえるという意味では、幸せだと思います」。藤沢は努めて明るく振る舞い、気持ちを切り替えた。