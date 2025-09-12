»Ô¥Ð¥¹¤Î±¿Å¾¼ê¤¬ÀÖ¿®¹æ¤Ë½¾¤¤¥Ö¥ìー¥¤«¤±¡Ä¼ÖÆâ¤ÇÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿75ºÐ½÷À¤¬Å¾ÅÝ¤·½Å½ý¡¡°¦ÃÎ
12Æü¤ÎÄ«¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÃæÀî¶è¤Ç»Ô¥Ð¥¹¤Î±¿Å¾¼ê¤¬ÀÖ¿®¹æ¤Ë½¾¤¤¥Ö¥ìー¥¤ò¤«¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢70Âå¤Î½÷À¤¬Å¾ÅÝ¤·¡¢ÇØ¹ü¤Ë¤Ò¤Ó¤¬Æþ¤ë¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¾¸Å²°»Ô¸òÄÌ¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¸áÁ°6»þ25Ê¬¤´¤í¡¢ÃæÀî¶èÊ¡½»Ä®¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿±É¹Ô¤¤Î»Ô¥Ð¥¹¤¬Á°Êý¤ÎÀÖ¿®¹æ¤Ë½¾¤Ã¤Æ¥Ö¥ìー¥¤ò¤«¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢¼ÖÆâ¤ÇÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿µÒ¤¬Å¾ÅÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Å¾ÅÝ¤·¤¿¤Î¤Ï75ºÐ¤Î½÷À¤Ç¡¢ÇØ¹ü¤Ë¤Ò¤Ó¤¬Æþ¤ë½Å½ý¤Ç¤¹¡£
¤Û¤«¤Î¾èµÒÌó20¿Í¤ä¥Ð¥¹¤Î±¿Å¾¼ê¤Ë¤±¤¬¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾èµÒ¤ÏÌó20Ê¬¸å¤Î¥Ð¥¹¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸òÄÌ¶É¤ÏµÞ¤Ê¥Ö¥ìー¥¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢µÒ¤¬°®¤êËÀ¤òÎ¥¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¥Ö¥ìー¥¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸òÄÌ¶É¤Ï¡Ö¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
