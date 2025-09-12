俳優のトム・ホランド（29）が、3年半にわたる禁酒生活を通じて「新しいアイデンティティ」を得たと心境を語った。



【写真】ノンアルだから昼からいってます「Bero」を呑むトム・ホランド

2022年に飲酒を絶ったトムは、「エスクァイア」誌のインタビューで「最高の気分だよ。まるで新しいアイデンティティになったみたいだ」と話す。



スパイダーマン役で知られるトムはその後、ノンアルコールビールブランド「Bero」を立ち上げた。「本当に誇りに思っているよ。毎日、正しい方向へ大きく前進し、日々成長している。革新的な方法を模索し、新しい製品のアイデアを生み出しているんだ」と語り、「今年の冬と来年の夏に向けて、エキサイティングな製品を開発中で、とてもワクワクしているよ」「これは常に変化し、成長し続けるプロセスだ」と意欲を見せた。



今年始めには、メンズヘルス誌のインタビューでも禁酒生活について触れている。「（弁護士から）とても心に響くアドバイスをもらったんだ。おかげで、あらゆる困難を乗り越えることができたよ。それは、『夜遊びした翌朝、もう一杯飲みたかったなんて思うことは絶対にない』というものだった」と語り、「このアドバイスは本当に心に響いたんだ。というのも、僕の問題は、一杯で終わらず、その後飲み過ぎてしまうことだったからね」と自身の過去を振り返った。



（BANG Media International／よろず～ニュース）