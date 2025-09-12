¡Ú¹ñÆâ½é¡Û¡ÖBMX¥Õ¥êー¥¹¥¿¥¤¥ë¡×Ê¡²¬¤Ç13Æü¤«¤é¹ñºÝÂç²ñ¡¡È¬½÷»Ô½Ð¿È¤Î16ºÐ¤¬°Õµ¤¹þ¤ß¡¡
¤³¤Á¤é¤Î¼«Å¾¼Ö¶¥µ»¡ÖBMX¥Õ¥êー¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤Ï¡¢2021Ç¯¤ÎÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤«¤éÀµ¼°¼ïÌÜ¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ê¡²¬¸©ÃÞ¸å»Ô¤Ç13Æü¤«¤é³«¤«¤ì¤ë¹ñºÝÂç²ñ¤Ë¡¢È¬½÷»Ô½Ð¿È¤ÎÃíÌÜÁª¼ê¤¬½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Ê¿»³Íãµ¼Ô
¡Ö¤¢¤¹¤«¤é¤Î¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¥¦¥©ー¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
ÍÍ¡¹¤Êµ»¤òÈäÏª¤·¡¢Æñ°×ÅÙ¤ÈÆÈÁÏÀ¤ò¶¥¤¦¡¢¤¤¤ÞÃíÌÜ¤ÎÅÔ»Ô·¿¥¹¥Ýー¥Ä¤¬¡ÖBMX¥Õ¥êー¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤Ç¤¹¡£²»³Ú¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÍ×ÁÇ¤ÈÍ»¹ç¤·¤Ê¤¬¤é¶¥µ»À¤ò¹â¤á¡¢2021Ç¯¤ÎÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤«¤éÀµ¼°¼ïÌÜ¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤Ï¡¢È¬½÷»Ô½Ð¿È¤Î¾¾ËÜæÆ³¤¡Ê¤·¤ç¤¢¡ËÁª¼ê¤Ç¤¹¡£¹â¹»1Ç¯¤Î16ºÐ¤Ç¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤Ë¤ÏÀ¤³¦Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¼¡À¤Âå¤Î¥Ûー¥×¤Ç¤¹¡£
¢£È¬½÷»Ô½Ð¿È¡¦¾¾ËÜæÆ³¤Áª¼ê¡Ê16¡Ë
¡Ö¤¤¤¤´¶¤¸¤ËÀ°¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1Ê¬´ÖÁö¤ë¤Î¤Ç¡¢1Ê¬´ÖÁ´ÂÎ¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
ÃÏ¸µÊ¡²¬¤Ç¤Î¹ñºÝÂç²ñ³«ºÅ¤Ë¡¢¾¾ËÜÁª¼ê¤Ï¡£
¢£¾¾ËÜÁª¼ê
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¦¤ì¤·¤¤¤·¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢¶ÛÄ¥¤â¤·¤Þ¤¹¡£Ê¡²¬¤òÇØÉé¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤Ç¤â¤¤¤¤·ë²Ì¤¬»Ä¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡ÖBMX¥Õ¥êー¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ê¥ó¥Ðー¥ï¥ó¤ò·è¤á¤ë¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ópresents2025¥¢¥¸¥¢BMX¥Õ¥êー¥¹¥¿¥¤¥ëÁª¼ê¸¢¡×¤Ï¡¢ÃÞ¸å»Ô¤ÎÃÞ¸å¹°è¸ø±àBMX¥Ñー¥¯¤Ç¡¢13Æü¤«¤é³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£