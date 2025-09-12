¡ÚÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Û¹õ¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡Ô¿·¥¢¥¤¥Æ¥à¡Õ¡¡¥¢¥¯¥¡¼¡¢Î©ÂÎ¥é¥Ð¡¼¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È8ÉÊÅÐ¾ì
¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤Î´ë²è¡¦À©ºî¡¦ÈÎÇä¤ò¼´¤Ë¡¢´ë¶È¡¦ÁÈ¿¥¤Î¥È¡¼¥¿¥ë¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥Ø¥½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ÊÂçºå»Ô¡Ë¤¬¡¢¡Ö2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¡ÊÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Ë¡×¤Î¸ø¼°¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤Î¥â¥Î¥¯¥í¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡Ö¹õ¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·¾¦ÉÊ¤ò9·îÃæ½Ü¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×¡ÊÁ´6¼ï¡¢³Æ770±ß¡¢°Ê²¼ÀÇ¹þ¤ß¡Ë¡¢¡Ö¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥¸¡×¡ÊÁ´4¼ï¡¢605±ß¡Ë¡¢¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥Á¥ã¡¼¥àÉÕ¤¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¡×¡Ê880±ß¡Ë¡¢¡Ö¤×¤Ë¤×¤Ë¥·¡¼¥ë¡×¡Ê495±ß¡Ë¡¢¡Ö¥á¥âÄ¢3P¥»¥Ã¥È¡×¡Ê550±ß¡Ë¡¢¡ÖÉÕäµ¥»¥Ã¥È¡×¡Ê770±ß¡Ë¡¢¡Ö3D¥é¥Ð¡¼¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¡×¡ÊÁ´4¼ï¡¢990±ß¡Ë¡¢¡Ö3D¥é¥Ð¡¼¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¡×¡ÊÁ´4¼ï¡¢1100±ß¡Ë¤Î8ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡¡²ñ¾ìÆâ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¡¢2025Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî ²ñ¾ìÆâ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢ À¾¥²¡¼¥ÈÅ¹ KINTETSU¡¢2025Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî ²ñ¾ìÆâ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢ À¾¥²¡¼¥ÈÅ¹ JRÀ¾ÆüËÜ¥°¥ë¡¼¥×¡¢2025Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî ²ñ¾ìÆâ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢ Åì¥²¡¼¥ÈÅ¹ MARUZEN JUNKUD¡¢2025Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî ²ñ¾ìÆâ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢ Åì¥²¡¼¥ÈÅ¹ Âç´Ý¾¾ºä²°É´²ßÅ¹¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£