¹â¾¾»Ô¤ÇÍë±«¡¡KSBÀ¥¸ÍÆâ³¤ÊüÁ÷¤Ç¤Ï°ì»þÊüÁ÷¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ë¡¡ËÜ¼Ò¤ËÍîÍë¤Î±Æ¶Á¤«
¹â¾¾»Ô¡¡12Æü¸á¸å6»þ30Ê¬¤´¤í
¡¡9·î12ÆüÍ¼Êý¡¢¹áÀî¸©¹â¾¾»Ô¤Ç¤Ï·ã¤·¤¤Íë±«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢KSBÀ¥¸ÍÆâ³¤ÊüÁ÷¤Ç¤Ï¸á¸å6»þ30Ê¬²á¤®¤«¤é40Ê¬¤´¤í¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢²¿ÅÙ¤«ÊüÁ÷¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹â¾¾»Ô¾åÇ·Ä®¤ÎKSB¹â¾¾ËÜ¼Ò¤ËÍîÍë¤¬¤¢¤Ã¤¿±Æ¶Á¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡KSB¹â¾¾ËÜ¼Ò¼þÊÕ¤Ç¤Ï¸á¸å6»þ¤´¤í¤«¤é·ã¤·¤¤±«¤ÈÍë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹â¾¾»ÔÆâ¤Î°ìÉôÃÏ°è¤Ç¤ÏÄäÅÅ¤âÈ¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¹â¾¾»Ô¤Ç¤Ï¸á¸å7»þ20Ê¬¤Þ¤Ç¤Î1»þ´Ö¤Ç34mm¤Î±«¤ò´ÑÂ¬¡¢»ÔÆâ¤Ç¤Ï°ì»þ´§¿å¤·¤¿¾ì½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£