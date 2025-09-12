インスタントの手軽さそのまま、本格派の味に！EPEIOS進化系フリーズドライコーヒーが気になる

「おうちカフェ」という言葉が定着し、コーヒーを自分でドリップする人が急速に増えてきた昨今。手軽にお湯や水を注ぐだけで飲めるインスタントコーヒーの存在感は、やや薄れてしまいました。

そんな状況を一変させる新感覚のプロダクトが、この秋に登場します。ライフソリューションブランドのEPEIOS（エペイオス）から、ブランド初となるインスタントコーヒー「QUICK SHOT コールドブリュー フリーズドライコーヒー」（2200〜3680円）が、9月中旬より発売されます。

素材選びから製法、工程まで従来のインスタントコーヒーの常識をすべて見直し、“美味しさファースト”の発想で生まれた「QUICK SHOT コールドブリュー フリーズドライコーヒー」。

最大の特長は“コールドブリューフリーズドライ製法”と“添加物ゼロ”にあり、インスタントとは思えないピュアな味わいを楽しめます。

製品ラインアップは全4種類（いずれも9個入り）。中でも「Premium」（3680円）は、豆と産地にとことんこだわったプレミアムな逸品です。

エチオピア・イルガチェフェ産の最高等級G1の豆を浅煎りで仕上げ、華やかな香りと果実感あふれる味わいが特徴。冷水でアイスコーヒーにして楽しむのがおすすめです。

「Fusion」（2980円）は、コロンビア産アラビカ豆を使用。深煎りならではの力強い味わいで、ミルクや果物との相性が良いのが特徴です。

カフェラテはもちろん、フルーツを加えて楽しむ“フルーツコーヒー”など、多彩なアレンジメニューにも活躍します。

「Classic」（2220円）は、ブラジル産および中国雲南省産アラビカ豆を使用。中深煎りでバランスの良い香ばしさとコク深い味わいが特徴。エスプレッソやアメリカーノ、ホットがおすすめです。

「Classic・Premium・Fusion 3種セット」（2980円）は、それぞれ3個ずつ入った特別パッケージ。まずは自分の好みを探したい人にはお試し用としてぴったりです。

いろいろな味を楽しめるので、コーヒー好きへのギフトにも喜ばれそう。

「誰もが手軽にバリスタレベルの美味しさを楽しめるインスタントコーヒー」を目指して開発された意欲的なプロダクト「QUICK SHOT コールドブリュー フリーズドライコーヒー」。

お湯はもちろん、冷水やミルク、お酒などにも溶けやすく、幅広い世代がさまざまなシーンで新しいコーヒー体験を楽しめそうです。

