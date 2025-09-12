¡ØJO1 5th Anniversary¡Áº×¤ê¡Á¡Ù¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«¡¡²»³Ú¤È²Ö²Ð¤¬¥·¥ó¥¯¥í¤·¤¿Ìó90Ê¬´Ö¤ÎSP¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
¡¡¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦JO1¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼5¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØJO1 5th Anniversary¡Áº×¤ê¡Á¡Ù¤ò10·î18Æü¡¢19Æü¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢ÅìµþÏÑ¤ËÌÌ¤·¤¿¡¢³¤¤Î¿¹¿å¾å¶¥µ»¾ì ÆÃÀß²ñ¾ì¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Þ¤ë¤Ç²¦»ÒÍÍ¡ª¥¯¡¼¥ë¤ÊJO1Çò´äÎÜÉ±
¡¡²ñ¾ì¤Î¡Ö³¤¤Î¿¹¿å¾å¶¥µ»¾ì ÆÃÀß²ñ¾ì¡×¤Ï¡¢Åìµþ2020¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥µ»Âç²ñ¤Ç¥Ü¡¼¥È¤ª¤è¤Ó¥«¥Ì¡¼¥¹¥×¥ê¥ó¥È¶¥µ»¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿»ÜÀß¡£¡Ö¥ì¥¬¥·¡¼¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÀ°È÷¤µ¤ì¤¿¾ÝÄ§Åª¤Ê¾ì½ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥ì¥¬¥·¡¼¤ò¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÇºÆ²ò¼á¤·¡¢JO1¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£
¡¡¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢JO1¤Î²»³Ú¤È²Ö²Ð¤ò¥·¥ó¥¯¥í¤µ¤»¡¢Ìó90Ê¬´Ö¤ÎÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò±é½Ð¡£2Æü´Ö¤Ç1Ëü5000È¯¤òÄ¶¤¨¤ë²Ö²Ð¤¬Ìë¶õ¤òºÌ¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¥é¥¤¥Ö¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º³¤¤Î¿¹¿å¾å¶¥µ»¾ì¥¨¥ê¥¢Á´ÂÎ¤òJO1¤¬¥¸¥ã¥Ã¥¯¤·¡¢Âçµ¬ÌÏÌî³°¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¤Î¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤ä¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤Î½ÐÅ¹¡¢±ïÆü¥¨¥ê¥¢¤ÎÅ¸³«¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÏ¢Æ°´ë²è¤Ê¤É¤òÍ½Äê¡£Ãë¤«¤éÌë¤Þ¤Ç¡Èº×¤ê¡É¤ò»×¤¦Â¸Ê¬³Ú¤·¤á¤ëÂçµ¬ÌÏÌî³°¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¸á¸å6»þ¤è¤ê¡ÖJO1 OFFICIAL FANCLUB¡¦JO1Mail W²ñ°÷Àè¹Ô¡×¤Î¼õÉÕ¤ò³«»Ï¡£²ñ¾ì¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Ï¡¢Åìµþ¥Æ¥ì¥Ý¡¼¥È±ØÈ¯Ãå¤ÎÀìÍÑ±ýÉü¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤Î¤ß¤È¤Ê¤ë¡£
