¡¡¡Ú¥¡¼¥¦¶¦Æ±¡Û¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¼óÅÔ¥¡¼¥¦¤Ë¤¢¤ë¹ñÎ©²Î·à¾ì¤ËÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÎÌµ½þ»ñ¶â¶¨ÎÏ¤Ç¾ÈÌÀÀ©¸æÁõÃÖ¤¬¿·¤¿¤Ë¶¡Í¿¤µ¤ì¡¢11Æü¤Ë°ú¤ÅÏ¤·¤Î¼°Åµ¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£Æ±²Î·à¾ì¤Ç¤Ï¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¸å¤â¥ª¥Ú¥é¤ä¥Ð¥ì¥¨¤Î¸ø±é¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¤¿¤Êµ¡ºà¤ÎÆ³Æþ¤Ç¡¢¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤Ê¾ÈÌÀ¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±²Î·à¾ì¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¹ñÎ©¥Ð¥ì¥¨¤Î·Ý½Ñ´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë»ûÅÄµ¹¹°¤µ¤ó¤Ï¼èºà¤Ë¡ÖÁ°¤Îµ¡ºà¤Ï¤«¤Ê¤ê¸Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Î¶¡Í¿¤Ë¼Õ°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡Öº£¸å¤âÆüËÜ¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¹ñÌ±¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¡¢·Ý½Ñ¤òÄÌ¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë¶¯¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£