Åì±Ç¡Ö¥È¥é¥Ã¥¯ÌîÏº¡×¡Ö¥Ó¡¼¡¦¥Ð¥Ã¥×¡×¡Ö¶ËºÊ¡×¤Ê¤ÉÌ¾ºî±Ç²è¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥í¥´¤ò¾¦ÉÊ²½
¡¡Åì±Ç¤Ï£±£²Æü¡¢£Á£í£á£ú£ï£î¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¡¦¥×¥ê¥ó¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö£Í£å£ò£ã£è¡¡£ï£î¡¡£Ä£å£í£á£î£ä¡Ê¥Þ¡¼¥Á¡¡¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¡Ë¡×¤ÇÆ±¼Ò¤ÎÌ¾ºî±Ç²è¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥í¥´¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥È¥é¥Ã¥¯ÌîÏº¡×¤ä¡Ö¥Ó¡¼¡¦¥Ð¥Ã¥×¡¦¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ö¿ÎµÁ¤Ê¤Àï¤¤¡×¡Ö¶ËÆ»¤ÎºÊ¤¿¤Á¡×¡Ö¿·´´ÀþÂçÇúÇË¡×¤Ê¤É¡¢Åì±Ç¤òÂåÉ½¤¹¤ë±Ç²è¤Î¥í¥´¤¬£Ô¥·¥ã¥Ä¤ä¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Þ¡¼¥Á¡¡¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¡×¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎºîÉÊ¤òÅÐÏ¿¤·¡¢ÃíÊ¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤é¾¦ÉÊ¤Ë¥×¥ê¥ó¥È¤·¤ÆÆÏ¤±¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤Ê¤ë¡£