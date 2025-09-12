¡Ö¥Ò¥É¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö²¿¤ò¤·¤¿¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¾ë¾´Æó¤¬¡È¿¹ÊÝºÓÇÛ¡É¤Ë¶ì¸À¡Ä¥Í¥Ã¥È¤Ç¤â¡ÖÏ¢·¸¤òÌµ»ë¡×¡Ö¤Ê¤¼WÇÕ¤òÁÛÄê¤·¤ÆÀï¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤Èµ¿Ìä¤ÎÀ¼
¡¡Ê¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¾ë¾´Æó¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ»ö¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Yahoo!¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤âÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ò¥É¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö²¿¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤ÎºÓÇÛ¤Ë¶ì¸À
¡¡¥á¥¥·¥³Àï¤Ï°ú¤Ê¬¤±¡¢¥¢¥á¥ê¥«Àï¤Ï0-2¤Î´°ÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿º£²ó¤Î±óÀ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾ë»á¤ÏÆÃ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«Àï¤ÎºÓÇÛ¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾ë»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥á¥¥·¥³Àï¤Ï¼çÎÏ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÎ×¤ß¡Ö¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬À°Íý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¡£0-0¤Î¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤ò¡Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥É¥í¡¼¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¥¢¥á¥ê¥«Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Ò¥É¤«¤Ã¤¿¡×¤È°ìÅáÎ¾ÃÇ¡£Á´Áª¼ê¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤¿·ë²Ì¡¢¡Ö¿¹ÊÝ¤µ¤ó¡¢²¿¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö²¿¤ÎÀ®²Ì¤âÆÀ¤é¤ì¤º¡¢ËÜÅö¤Ë¥à¥À¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¡×¤È¸·¤·¤¯»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤¼¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤òÁÛÄê¤·¤ÆÀï¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¥Í¥Ã¥È¤Ç¤âºÓÇÛ¤Ëµ¿Ìä¤ÎÀ¼
¡¡Yahoo!¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤â¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤ÎºÓÇÛ¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¸«¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂç²ñ¤Þ¤Ç¤¢¤È9¥ö·îÀÚ¤Ã¤Æ¤ë¾õ¶·¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤¼¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤òÁÛÄê¤·¤ÆÀï¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤ä¡¢¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Ï¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤¹¤ë¤±¤É¡¢ÉáÃÊ¤«¤é°ì½ï¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤ëÁª¼êÃ£¡£ÂåÉ½¤Ç¤ä¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤È¤ÎÊ¬ÀÏ¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÏ¢·¸¤¬½ÅÍ×¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤ò°ìÀÚÌµ»ë¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÊÔÀ®¤Ë¤Ê¤ë¡£¿¹ÊÝ¤µ¤ó¤ÏWÇÕ¤ò¸«¿ø¤¨¤ÆÁØ¤ò¸ü¤¯¤·¤¿¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤ËÁíÆþ¤ìÂØ¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¶¯°ú¤ÊÇÛÃÖ¤ÇÁíÆþ¤ìÂØ¤¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Æ¥¹¥È¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Èµ¿Ìä»ë¤¹¤ëÀ¼¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£
¡Öº£¡¢WÇÕ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤é¥Ù¥¹¥È16¤ÎÊÉ¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡×
¡¡¾ë»á¤Ï¾åÅÄåºÀ¤¤ÈGKÎëÌÚºÌ±ð¤ò¹â¤¯É¾²Á¡£¾åÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£¤ÎÂåÉ½¤Ç¤Ï¾åÅÄ¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×¤È¥Ý¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤Î¸þ¾å¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç°ËÅì½ãÌé¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¤Îº¢¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍî¤Á¤¿¡×¤È¸·¤·¤¤¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍèÇ¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±¡¢¾ë»á¤Ï¡Öº£¡¢WÇÕ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤é¥Ù¥¹¥È16¤ÎÊÉ¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤È¸½¾õ¤òÊ¬ÀÏ¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÄì¾å¤²¤¬µÞÌ³¤À¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
