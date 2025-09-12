ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡ßÇÜ¾ÞÀé·Ã»Ò¡¡±Ç²è¡Ö£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¥¿¥¯¥·¡¼¡×´Ú¹ñ¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤¬Áó°æÍ¥¤ÈÇ®¤¤»ëÀþ¸ò¤ï¤¹¿·¥¹¥Á¡¼¥ë¸ø³«
¡¡ÇÐÍ¥¡¦ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ê£µ£²¡Ë¤È½÷Í¥¡¦ÇÜ¾ÞÀé·Ã»Ò¡Ê£¸£³¡Ë¤¬¶¦±é¤·¡¢»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄ¡Ê£¹£³¡Ë¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤Ã¤¿±Ç²è¡Ö£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¥¿¥¯¥·¡¼¡×¡Ê£±£±·î£²£±Æü¸ø³«¡Ë¤Î¿·¤¿¤Ê¥¹¥Á¡¼¥ë¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÃæ¤Î°ìËç¤Ë£Î£å£ô£æ£ì£é£ø¥É¥é¥Þ¡Ö£Ä¡¥£Ð¡×¤ä¡¢¡Ö¤ª¤Ä¤«¤ì¤µ¤Þ¡×¤Ê¤É¤ÇÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¤Î¥¤¡¦¥¸¥å¥Ë¥ç¥ó¡Ê£²£¸¡Ë¤Î½Ð±é¥·¡¼¥ó¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢ÌÚÂ¼±é¤¸¤ë¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤È¡¢¿ÀÆàÀî¤Î¹âÎð¼Ô»ÜÀß¤Ø¤È°ÜÆ°¤¹¤ë¤¿¤á¾è¼Ö¤·¤¿ÇÜ¾Þ¤Î£²¿Í¤¬¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤éÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯Åìµþ¤ò¤á¤°¤ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£
¡¡¥¤¡¦¥¸¥å¥Ë¥ç¥ó¤Ï¡¢Çå½þ±é¤¸¤ë¤¹¤ß¤ì¤¬¼ã¤«¤ê¤·»þÂå¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿½éÎøÁê¼ê¤Î¥¥à¡¦¥è¥ó¥®Ìò¤ò±é¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ã¤«¤ê¤·¤¹¤ß¤ì¤ò±é¤¸¤ëÁó°æÍ¥¡Ê£´£°¡Ë¤È¡¢Ç®¤¤»ëÀþ¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¡¦¥¸¥å¥Ë¥ç¥ó¤Ï£²£°£±£´Ç¯¡¢ÃËÀ¥°¥ë¡¼¥×¡¦£Õ-£Ë£É£Ó£Ó¡Ê£Õ£Ë£É£Ó£Ó¡Ë¤Ë¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤·²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å¡¢£±£·Ç¯¤ËÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢£²£²Ç¯¤Ë¥½¥í¤È¤·¤ÆËÜ³Ê³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£