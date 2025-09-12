¥·¡¼ ¥Ð¥¤ ¥ê¥Ã¥Ä¡¢Ì²¤ëÁ°¤Î¤Ò¤ÈÅÉ¤ê¤Ç¡¢°ìÈÕÃæ¤¦¤ë¤ª¤¤¥¡¼¥×Ëì´¶¥¹¥ê¡¼¥Ô¥ó¥°¥ê¥Ã¥×¥»¥é¥à
¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ØLITS¡Ê¥ê¥Ã¥Ä¡Ë¡Ù¤ÎËå¥Ö¥é¥ó¥É¡ØSHEE BY LITS¡Ê¥·¡¼ ¥Ð¥¤ ¥ê¥Ã¥Ä¡Ë¡Ù¤«¤é¡¢Ìë¤Ä¤±¤¿ÍâÄ«¤Á¤å¤ë¤ó¤È¤Õ¤Ã¤¯¤é¿°¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¥¹¥ê¡¼¥Ô¥ó¥°¥ê¥Ã¥×¥»¥é¥à¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¡£10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êÁ´¹ñÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë¡£
¢£Ìë¤Î¥±¥¢¤Ë
Ìë¤Ä¤±¤¿ÍâÄ«¤Á¤å¤ë¤ó¤È¤Õ¤Ã¤¯¤é¿°¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¥¹¥ê¡¼¥Ô¥ó¥°¥ê¥Ã¥×¥»¥é¥à¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¡£
»ç³°Àþ¤Ç¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤¿¿°¤Ë¤â¡¢´¥Áç¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ë¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«º¬ËÜ²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤¥ê¥Ã¥×¤ÎÇº¤ß¤Ë¡£¤Ò¤ÈÅÉ¤ê¤ÇËèÆü¤¤¤¤´¶¤¸¡£´è¸Ç¤Ê¿°¤Î´¥Áç¤Ë Çº¤àÊý¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Ìë»È¤Ã¤ÆÄ«¤Á¤å¤ë¤ó¤È¤Õ¤Ã¤¯¤é¥ê¥Ã¥×¤Ë¡£¹¹¤Ë¡¢ÆüÃæ¤Ë¤â¥°¥í¥¹¤ä¥ê¥Ã¥×²¼ÃÏ¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£
¢£¾¦ÉÊ¾ðÊó
³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¥é¥Ü
¥·¡¼¥Ð¥¤¥ê¥Ã¥Ä ¥¹¥ê¡¼¥Ô¥ó¥°¥ê¥Ã¥×¥»¥é¥à6g \1,650¡ÊÀÇ¹þ¡Ë