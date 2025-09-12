¥×¥ê¥Þ¥ô¥£¥¹¥¿¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡õ¥¯¥í¥ß¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÈþÍÆ±Õ²¼ÃÏ¤ò¸ÂÄêÈ¯Çä¡ª
¡Ø¥×¥ê¥Þ¥ô¥£¥¹¥¿¡Ù¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡×¡Ö¥¯¥í¥ß¡×¤Î¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ö¥¹¥¥ó¥×¥í¥Æ¥¯¥È¥Ù¡¼¥¹¡ã´¥Áç¤¯¤º¤ìËÉ»ß¡ä¡×Á´£²¿§¤ò¡¢2025Ç¯9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥¦¥¨¥ë¥·¥¢¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥¤¥ª¥ó¡¦¥¤¥ª¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ç¼¡ÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
¢£¥³¥é¥Ü¥Ç¥¶¥¤¥ó
¥×¥ê¥Þ¥ô¥£¥¹¥¿´¥Áç¤¯¤º¤ìËÉ»ß²¼ÃÏ¤Î¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤Î¡Ö¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡×¡Ö¥¯¥í¥ß¡×¤¬£±¤Ä¤Î¥Ï¡¼¥È¤òÊú¤¤«¤«¤¨¤ë¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¡ô¥á¥í¥¯¥í¤Ê´Ø·¸¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
´¥Áç¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë´Ä¶¤Ç¤â¥¹¥¥ó¥×¥í¥Æ¥¯¥È¥ô¥§¡¼¥ë¤¬È©¤Ë¤·¤Ã¤È¤ê¤Ê¤¸¤ß¡¢Í¼Êý¤Þ¤Ç¤Ä¤Ã¤Ñ¤ê´¶¤Ê¤¯²á¤´¤»¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢¾®É¡¤Î¥Æ¥«¥ê¤Þ¤ÇËÉ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ë¡£
¢£¾¦ÉÊ¾ðÊó
²Ö²¦³ô¼°²ñ¼Ò
¥¦¥¨¥ë¥·¥¢¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥¤¥ª¥ó¡¦¥¤¥ª¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¿ôÎÌ¸ÂÄê¥×¥ê¥Þ¥ô¥£¥¹¥¿¡¡¥¹¥¥ó¥×¥í¥Æ¥¯¥È¥Ù¡¼¥¹¡ã´¥Áç¤¯¤º¤ìËÉ»ß¡ä¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ê¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡õ¥¯¥í¥ß¡Ë
¡ã²½¾Ñ²¼ÃÏ¡ä¡¡Á´£²¿§¡¡25g