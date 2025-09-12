17LIVE¡¢¡ÖV¥é¥¤¥Ðー¡×ÀßÎ©7¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØVÂçº×¡Ù¤ò¿ÀÅÄÌÀ¿À¥Ûー¥ë¤Ç³«ºÅ
¡¡17LIVE¤Ï¡¢2025Ç¯8·î¤Ë¡ÖV¥é¥¤¥Ðー¡×¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÀßÎ©7¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¡¢¡ØVÂçº×～¥¤¥Á¥Ê¥ÊV¥é¥¤¥Ðー 7th Anniversary～¡Ù¤ò¡¢9·î26Æü¤Ë¿ÀÅÄÌÀ¿À¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ªº×¤ê¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¥¤¥Á¥Ê¥ÊV¥é¥¤¥Ðー¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¤ä¤°¤é¤ä±ïÆüÉ÷¤Î¥Öー¥¹¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢²ñ¾ìÆþ¸ý¤Ë¤ÏÁíÀª191Ì¾¤ÎV¥é¥¤¥Ðー¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿µðÂç¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬Íè¾ìµÒ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ìÆâ¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¡¢¹â³ØÎò·Ý¿Í¡¦¥¹¥È¥ì¥Ã¥Áー¥º¤òMC¤Ë·Þ¤¨¡¢V¥é¥¤¥Ðー¥¸¥ã¥ë7Ç¯´Ö¤Î»×¤¤½Ð¤Î¼Ì¿¿¡¢¥é¥¤¥Ðー¡¦¥ê¥¹¥Êー¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¢ー¥È¤ä¤ª½Ë¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥á¥â¥ê¥¢¥ëÆ°²è¤ÎÊü±Ç¡¢Íè¾ì¼Ô»²²Ã·¿¤Î¥¯¥¤¥º´ë²è¡¢¥¢¥×¥êÆâ¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØVÂçº×～¥¤¥Á¥Ê¥ÊV¥é¥¤¥Ðー 7th Anniversary～¡Ù¤Î¾å°ÌÆþ¾Þ¼ÔÉ½¾´¼°¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡ÅöÆü¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ÎÍÍ»Ò¤Ï17LIVE¤Î¸ø¼°ÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¤âÇÛ¿®Í½Äê¤Ç¡¢²ñ¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤Ù¤Ê¤¤¿Í¤âÈÖÁÈ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖVÂçº×¡×¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥Æ¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë