¥¿¥Ó¥ª¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥êÈ¯¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖPAPIER TIGRE¡Ê¥Ñ¥Ô¥¨ ¥Æ¥£¥°¥ë¡Ë¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥½¥Ã¥¯¥¹¤òÈÎÇä
¡Ö·¤²¼²°¡×¡ÖTabio¡×¡ÖTabioMEN¡×¤Ê¤É¤Î·¤²¼ÀìÌçÅ¹¤ò±¿±Ä¡¦Å¸³«¤¹¤ë¥¿¥Ó¥ª¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥êÈ¯¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖPAPIER TIGRE¡Ê¥Ñ¥Ô¥¨ ¥Æ¥£¥°¥ë¡Ë¡×¤È½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥½¥Ã¥¯¥¹¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢·¤²¼²°UPDATE¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¹âÎØÅ¹¤ÇÀè¹ÔÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¡¢9·î19Æü¤«¤é¡¢TabioÅ¹ÊÞ¡¢·¤²¼²°UPDATEÅ¹ÊÞ¡¢¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ÈÍ·¤Ó¿´¤ò²Ã¤¨¤¿¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÂ¸µ¤ËºÌ¤ê¡¢½©¤Î³°½Ð¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¹Í¤¨¡£
¾¦ÉÊÆÃÄ§¤Ï¡¢¾åÉÊ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó2¼ïÎà¤ò¸«¤»¤ÆÍú¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£ËèÆü¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Í·¤Ó¿´¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï
PAPIER TIGRE KAMO¥·¥ç¡¼¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡§2200±ß
PAPIER TIGRE COLONNES¥·¥ç¡¼¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡§2200±ß
¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë
