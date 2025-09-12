³ÑÅÄÍµµ£¡¢¼¡Àï¤Ç¥Þ¥·¥ó¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤â!?¡¡¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤ÈÆ±¤¸¥Õ¥í¥¢¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥ÈÅêÆþ¤Ø¡Ö¥ß¥ë¥È¥ó¥¡¼¥ó¥º¤Ç¤Ï½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡×
´í¤¦¤¤Î©¾ì¤Ë¤¤¤ë³ÑÅÄ¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤·¤«¤Ê¤¤(C)Getty Images
¡¡F1Âè16Àï¥¤¥¿¥ê¥¢GP¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤¬º£µ¨3¾¡ÌÜ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£Í½Áª¤Ç¤â¥Ý¡¼¥ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²¦¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÂ®¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¥°¥é¥ó¥×¥ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÌµËÅ¤À¤Ã¤¿¡ÖÆ±Î½¡×¥í¡¼¥½¥ó¤ÎÁö¹Ô¡¡³ÑÅÄ¤¬¥¥ì¤¿ÀÜ¿¨¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤ë
¡¡¥â¥ó¥Ä¥¡¤Ç¤Î¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Î¥Þ¥·¥ó¤Ë¤Ï¿·¥Õ¥í¥¢¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Í½Áª¡¢·è¾¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¹¥¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÀ¸¤ó¤ÀÍ×°ø¤Î1¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¼¡Àï¡¢¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥óGP¤Ç¤Ï¡¢³ÑÅÄÍµµ£¤Ë¤âÆ±¤¸»ÅÍÍ¤Î¥Õ¥í¥¢¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¡¢³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤òÄÌ¤¸¤ÆÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØMotorsport.com¡Ù¥¤¥¿¥ê¥¢ÈÇ¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö9·î11Æü¡¢¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤ÎÁ°²ó¤ÎÁö¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤½¤Î¾¡Íø¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¥Õ¥í¥¢¤È¡¢¥¶¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥ë¥È¤Ç¸¦µæ¤µ¤ì¥Ö¥ê¥¢¥ó¥Ä¥¡¤Ç´°À®¤·¤¿¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ê¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤¿¡×¤È¾Î¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢GP¤Ç¤ÎÄã¥À¥¦¥ó¥Õ¥©¡¼¥¹¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤¬¡¢¡ÖÀµ¤·¤¤Êý¸þÀ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¼¡Àï¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¸½ºß¥ß¥ë¥È¥ó¥¡¼¥ó¥º¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¿·¤·¤¤¥Õ¥í¥¢¤ò¥Ä¥Î¥À¤Ë¤âÅêÆþ¤Ç¤¤ë¤è¤¦½àÈ÷¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡Ö¥Ä¥Î¥À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê¶ÉÌÌ¤Ç¤¢¤ê¡¢Íèµ¨¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤È¤·¤Æ¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë»ÄÎ±¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤¿¤á¤ÎÀï¤¤¤È¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨¡¢¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È³ÍÆÀ¤¬¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤³ÑÅÄ¤Ï¤¹¤Ç¤ËÍèµ¨¤Î¥·¡¼¥È¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤â´í¤¦¤¤Î©¾ì¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤¬²÷¿´¤ÎÁö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢GP¤Ç¤â13°Ì¤Ë½ª¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Íèµ¨¤Îµî½¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸«ÄÌ¤·¤âÉÔÆ©ÌÀ¤Î¤Þ¤Þ¡£¤À¤¬¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼¡Àï¤Ç¤Î¿·¤¿¤Ê¥Õ¥í¥¢Æ³Æþ¤¬¼ÂºÝ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¶ì¶ÂÇÇË¤ØÂç¤¤Ê´üÂÔ¤¬ËÄ¤é¤à¡£
¡ØMotorsport.com¡Ù¤Ï¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥í¡¼¥é¥ó¡¦¥á¥¡¼¥¹ÂåÉ½¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â·ÇºÜ¡£¡Ö¼¡Àï¡Ê¥Ð¥¯¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Î¾Êý¤Î¥Þ¥·¥ó¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤òÆ³Æþ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥â¥ó¥Ä¥¡¤Ç¤Ï¤¦¤Þ¤¯µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ïº£²ó¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥·¥ó¤Î²þÎÉ¤¬¸«¹þ¤á¤ë³ÑÅÄ¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÆüËÜ¿Í¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ç¤Î¾Íè¤òº¸±¦¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¶ÉÌÌ¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¼¡Àï¤Î½ÅÍ×À¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÄ¶¹âÂ®»Ô³¹ÃÏ¥³¡¼¥¹¡×¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥óGP¤Ç³ÑÅÄ¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê·ë²Ì¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¥·¡¼¥º¥ó¤â»Ä¤ê¤ï¤º¤«¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢¿··¿¥Õ¥í¥¢¤ÎÅêÆþ¤¬ÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¤Ð¤«¤ê¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]