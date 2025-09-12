¡ÖÁÏºÌ¾¯½÷Äí±à¡×¤è¤ê¡Ö°ì¾ò À±Íå¡Ú¥Á¥¢¥êー¥Ç¥£¥ó¥°°áÁõ¡Û¡×¤¬9·î16Æü¤ËÍ½Ìó³«»Ï¥É¥êー¥ß¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¶áÆüÍ½Ìó³«»Ï
¡¡¥³¥È¥Ö¥¥ä¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö°ì¾ò À±Íå¡Ú¥Á¥¢¥êー¥Ç¥£¥ó¥°°áÁõ¡Û¡×¤ò9·î16Æü¤ËÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£È¯ÇäÆü¡¦²Á³Ê¤ÏÌ¤Äê¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤ÏÆ±¼Ò¥¬ー¥ë¥º¥×¥é¥â¥Ç¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖÁÏºÌ¾¯½÷Äí±à¡×¤è¤ê¡Ö°ì¾ò À±Íå¡×¤ò¥Á¥¢¥êー¥Ç¥£¥ó¥°°áÁõ¤ÇÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£³èÈ¯¤Ê°õ¾Ý¤Î¥ê¥¢¥êー¥Ç¥£¥ó¥°°áÁõ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌöÆ°´¶¤¢¤ë¥Ýー¥¸¥ó¥°³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡É½¾ð¥Ñー¥Ä¤Ï¿·µ¬Â¤·Á¤Î4¼ï¡ÊÅÉÁõºÑ¤ß/Ì¤ÅÉÁõ³Æ4¼ï¡Ë¤¬¼ýÏ¿¡£¡Ö¥Ë¥è¥Ë¥è´é¡×¡¢¡Ö´ë¤ß´é¡×¡¢¡Ö¤·¤ç¤Ü¤ó´é¡×¡¢¡ÖÂç¹¥¤´é¡×¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¡¡È±·¿¤ÏÀ©ÉþÈÇ¤ÈÆ±¤¸¥µ¥¤¥É¥Æー¥ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÊÌÇä¤ê¤Î¥¥Ã¥È¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤â²ÄÇ½¡£¡Ö¥¢¥Õ¥¿ー¥¹¥¯ー¥ë À±Íå¤Î°¦¾ð½ÐÁ°¥»¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤»¤ë¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¤Ï¶»Éô¤«¤éÊ¢Éô¤Î´ØÀá¹½Â¤¤ÇÁ°¶þ¤ß¤ä¹øÈ¿¤é¤·¤Î»ÑÀª¤¬¤Ç¤¡¢¥¹¥«ー¥È¤ÏÎ©¤Á»ÑÍÑ¤Î¡ÖÄÌ¾ï¥¿¥¤¥×¡×¤Î¤Û¤«¤Ë¡Ö¤Ê¤Ó¤¥¿¥¤¥×¡×¤Î2¼ï¤¬¼ýÏ¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢1¥Ñー¥ÄÀ®·¿¤Ç¹ç¤ï¤»ÌÜ¤¬½Ð¤Ê¤¤¡Ö¸ÇÄê¥Ýー¥ºÍÑ¥Ü¥Ç¥£¥Ñー¥Ä¡×¤¬ÉÕÂ°¡£Éª¤ò¿¼¤¯¶Ê¤²¤¿ÏÓ¥Ñー¥Ä¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¿¤Ð¤·¤¿ÏÓ¥Ñー¥Ä¡¢É¨¤ò¿¼¤¯¶Ê¤²¤¿µÓ¥Ñー¥Ä¤¬º¸±¦Ê¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÊÒÂ¦5¥Ñー¥Ä¤ËÊ¬³ä¤µ¤ì¤¿¥ì¥¤¥äー¹½Â¤¤Ç¡¢º¸±¦¤Î·Á¾õ¤¬°Û¤Ê¤ë¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö°ì¾òÀ±Íå¡Ú¥Á¥¢¡Û¥É¥êー¥ß¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤Ï¶áÆüÍ½Ìó¼õÉÕ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ì¾ò À±Íå¡Ú¥Á¥¢¥êー¥Ç¥£¥ó¥°°áÁõ¡Û9/16¡Ê²Ð¡ËÍ½Ìó¼õÉÕ³«»Ï¤Ç¤¹～🚩
¢¦¾¦ÉÊ¾Ò²ð¥Ö¥í¥°¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤❣
¡¿- ÁÏºÌ¾¯½÷Äí±à ¸ø¼° (@SOUSAI_official) September 12, 2025
°ì¾òÀ±Íå¡Ú¥Á¥¢¡Û¥É¥êー¥ß¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë🍊
¥Ç¥³¥Þ¥¹½é¸ø³«¡ª
¡À
¶áÆüÃæ¤Ë¤´Í½Ìó³«»ÏÍ½Äê¤Ç¤¹💁¡ê️
¢¨9/16(²Ð)¤ÏÄÌ¾ï¥«¥éー¤Î¤ß¤´Í½Ìó³«»Ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨9/16(²Ð)¤ÏÄÌ¾ï¥«¥éー¤Î¤ß¤´Í½Ìó³«»Ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥É¥êー¥ß¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¥³¥È¥Ö¥¥ä¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄêÉÊ¤Ç¤¹¡£
