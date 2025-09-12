¡Ö¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¡×¡¡U-20WÇÕ¤òÀï¤¦»Ô¸¶Íù²»¤Ø¤ÎÁ¥±ÛÍ¥Â¢´ÆÆÄ¤Î»×¤¤
¡¡12Æü¡¢¥Á¥ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëFIFA U¡¼20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ËÎ×¤àU¡¼20ÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Á¥±ÛÍ¥Â¢´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢2028Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤òÌÜ»Ø¤¹À¤Âå¤Ç¤¢¤ê¡¢º£Âç²ñ¤ÏÂç¤¤Ê°ÕÌ£¹ç¤¤¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤È¤Ê¤ëÃæ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿DF»Ô¸¶Íù²»¡ÊRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¡Ë¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼21Ì¾¤Ë¤Ï¡¢³¤³°ÁÈ¤È¤·¤ÆDF´îÂ¿°íÌé¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¡¢DF¾®¿ù·¼ÂÀ¡Ê¥æ¡¼¥ë¥´¡¼¥Ç¥ó¡¿¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡Ë¡¢FW¹â²¬Îâñ¥¡Ê¥ô¥¡¥é¥ó¥·¥¨¥ó¥Ì¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤Î3Ì¾¤¬¾·½¸¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜÂåÉ½·Ð¸³¼Ô¤Ç¤¢¤ëGK¥Ô¥µ¥Î¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ì¹¬ÅßËÙÈø¡ÊÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¡Ë¡¢MFÂç´ØÍ§æÆ¡ÊÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡Ë¡¢MFº´Æ£Î¶Ç·²ð¡Ê¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¡Ë¤â¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡2023Ç¯¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿U¡¼18ÆüËÜÂåÉ½¤«¤é¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ò¸«¤Æ¤¤¿Á¥±Û´ÆÆÄ¡£U¡¼20À¤Âå¤Ë¤Ï84Ì¾¤ÎÁª¼ê¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¾·½¸¤·¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ï»Ô¸¶¤¬¥á¥¤¥ó¤Ë¡£J1¾º³Ê¤òÁè¤¦¥Á¡¼¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¼ç¼´¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë»Ô¸¶¤Ï¡¢Âç»ö¤Ê¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×Àï¤ÇÂåÉ½³èÆ°¤Ë²ó¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡U¡¼20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤À·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ì¤Ã¤¿Á¥±Û´ÆÆÄ¡£¤¿¤À¡Öº£¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤Ï»Ô¸¶¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤â¤½¤¦¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢·ÑÂ³¤·¤Æ»Ô¸¶¤¬¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó°Ê¾å¤ÎÌò³ä¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡£Â¯¾Î¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡RBÂçµÜ¤Ç¤â¥¯¥é¥ÖÀ¸¤¨È´¤Áª¼ê¤È¤·¤Æ18ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥é¥¤¥ó¤ò»Ù¤¨¤ëÃæ¿´Áª¼ê¤Ë¡£Á¥±Û´ÆÆÄ¤â´üÂÔ´ó¤»¤ëÃæ¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁª¼ê¤è¤ê¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤è¤ê¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é¾¡¤Á¿Ê¤á¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÀèÆ¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤ë¡¢¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¥ê¡¼¥À¡¼¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀµÚ¡£¡Ö¤¿¤À¥²¡¼¥à¤Ç¥³¥¤¥ó¥È¥¹¤ò¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë°§»¢¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿©»ö²ñ¾ì¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤â°Õ¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¸À¤¦¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î°Õ¸«¤âÁª¼ê¤ËÅÁ¤¨¤ëÌò³ä¤âÉ¬Í×¡×¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤Ë¹Í¤¨¡¢¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤»¤ëÁª¼ê¤À¤È¤·¡¢¡Ö¼þ¤ê¤¬¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤À¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜÅö¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢Ã¯¤¬¤ß¤Æ¤â¤½¤¦´¶¤¸¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤¬¥ê¡¼¥À¡¼¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢»Ô¸¶¤Ë¤â¤½¤ÎÅÀ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Á¥±Û´ÆÆÄ¤Ï2023Ç¯¤ÎU¡¼20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¤Ï¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£¤·¤«¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸3»î¹ç¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Ç¤ÎÂç²ñ¤Î·Ð¸³¤ò¶»¤Ë¡¢º£²ó¤Î¥Á¥êÂç²ñ¤ËÎ×¤àÁ¥±Û´ÆÆÄ¡£¡ÖÆîÊÆ¤Ï»þº¹¤â¤¢¤ë¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤â¤½¤³¤Þ¤ÇÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡£ÆîÊÆ¤Î¥Á¡¼¥à¤È¤ä¤ë»þ¤ÏËÜÅö¤Ë¤É¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤òÁ°²ó·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´Ä¶¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¡¢¡ÖÁÛÁü¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¹Ô¤¯¤ÈÁÛÁü°Ê¾å¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤»¤ë¡¢Áª¼ê¤Ë¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÁª¼ê¤Ë¤â¶¦Í¤·¤¿¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤ä¤ê»Ä¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢3»î¹ç¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤ÈÁ°²óÂç²ñ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö7»î¹ç¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤ä¤ê»Ä¤·¤¿¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢1»î¹ç¤Ç¤âÂ¿¤¯¿¿·õ¾¡Éé¤ò²á¹ó¤Ê´Ä¶¤Ç¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤³¤ì¤Û¤ÉÁª¼ê¤ÎÀ®Ä¹¤ËÅ¬¤·¤¿¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢À§¤¬Èó¤Ç¤â7»î¹ç¤òÀï¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤ÆÍè¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀ¤³¦¤ÈÆ®¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÎ×¤ß¤¿¤¤¤È¤·¤¿¡£
