U¡¼20WÇÕ¤ËÎ×¤àÁ¥±ÛÍ¥Â¢´ÆÆÄ¡¢21Ì¾Áª½Ð¤Î´ð½à¤Ï¡ÖWÇÕ¤Î¿¿·õ¾¡Éé¤ÎÃæ¤ÇÎÏ¤ò½Ð¤»¤ë¤«¡×

¡¡12Æü¡¢¥Á¥ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëFIFA U¡¼20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ËÎ×¤àU¡¼20ÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Á¥±ÛÍ¥Â¢´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢2028Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤òÌÜ»Ø¤¹À¤Âå¤Ç¤¢¤ê¡¢º£Âç²ñ¤ÏÂç¤¤Ê°ÕÌ£¹ç¤¤¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¡¢³¤³°ÁÈ¤È¤·¤ÆDF´îÂ¿°íÌé¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¡¢DF¾®¿ù·¼ÂÀ¡Ê¥æ¡¼¥ë¥´¡¼¥Ç¥ó¡¿¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡Ë¡¢FW¹â²¬Îâñ¥¡Ê¥ô¥¡¥é¥ó¥·¥¨¥ó¥Ì¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤Î3Ì¾¤¬¾·½¸¡£Âç´ä¹ä´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëU¡¼22ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ9·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿AFC U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢2026Í½Áª¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Ï¡¢¾®¿ù¤Î¤ß¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ¾·½¸¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ï21Ì¾¤Î»²²Ã¤È¤Ê¤ëÃæ¤Ç¡¢Á¥±Û´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ï¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ç¤¢¤ê¡¢º£²ó¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÁª¤Ð¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Î¤´¶¨ÎÏ¤È¤´¿ÔÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Çº£Æü¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¡¼¥°Àï¤ÎºÇÃæ¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢½ÅÍ×¤ÊÁª¼ê¤¿¤Á¤ò²÷¤¯ÇÉ¸¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿J¥ê¡¼¥°¤Î³Æ¥¯¥é¥Ö¤äÂç³Ø¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ï¹ñ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¡¢Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Àï¤¤¡¢¾¡¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤Àï¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾¡Éé¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ7»î¹ç¤òÀï¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤ÆÍè¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö°ì½ï¤ËÀï¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤¤¤ë¡×¤È¡¢¾·½¸¤Ë¶¯À©ÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤¿¤áÍÍ¡¹¤ÊÍýÍ³¤ÇÁª¤Ù¤Ê¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿Á¥±Û´ÆÆÄ¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼Áª¹Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö°ìÈÖ¤Ï»î¹ç¤Î·Ð¸³¤òÀÑ¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¡£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢»î¹ç¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥Æ¥£¡Ê¶¯ÅÙ¡Ë¡¢½ÐÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬À¤³¦¤ÈÀï¤¦Ãæ¤Ç¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¤Þ¤¿¤Ï¡¢¹â¤¤¶¯ÅÙ¤ÎÃæ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢À¤³¦¤ÈÀï¤¦¾å¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ç¤¤Æ¤â¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¿¿·õ¾¡Éé¤ÎÃæ¤Ç¤Ç¤¤ë¤«¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÂç¤¤Ê´ð½à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢À¤³¦¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ëÁª¼ê¤«¤É¤¦¤«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÅÐÏ¿¤È¤·¤Æ¤ÏFW¤Ï2¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤¬¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È²¿²ó¤â¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¡¢¸òÂå¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤È¤«¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬Íß¤·¤¤¡¢ÅÀ¤ò¼è¤ê¤¿¤¤»þ¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¡¢¼é¤ê¤¿¤¤»þ¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¡¢Ï¢Àï¤ÇÆ±Áª¼ê¤òÊÑ¤¨¤ë¤«¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤ÆÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤³¤Î21Ì¾¤ÏËÍ¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÁª¤ó¤Ç¡¢Ã¯¤òÁ÷¤ê½Ð¤¹¤«¡¢¤É¤Î¥«¡¼¥É¤òÀÚ¤ë¤Î¤«¤¬¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤Æ¤Ç¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¾·½¸²ÄÇ½¤ÊºÇ¹â¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Åì¥¢¥¸¥¢E-1¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Ê¤É¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤ò·Ð¸³¤·¤¿GK¥Ô¥µ¥Î¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ì¹¬ÅßËÙÈø¡ÊÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¡Ë¡¢MFÂç´ØÍ§æÆ¡ÊÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡Ë¡¢MFº´Æ£Î¶Ç·²ð¡Ê¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¡Ë¤âÁª½Ð¡£Á¥±Û´ÆÆÄ¤Ï¡ÖAÂåÉ½¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î´ð½à¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£AÂåÉ½¤ËÁª¼ê¤òÁ÷¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬»ÈÌ¿¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤Î¤Ç¡¢U-20¤Ë¤â»ý¤Á¹þ¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖÈà¤é¤ÏÆÃÊÌ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Æ±¤¸¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¶¥Áè¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤Ê¤¤¤È²¿¤âÌóÂ«¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢U¡¼20ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÁè¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
