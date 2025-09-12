¥Ù¥Ã¥Ä¤Î¹¥Ä´¤µ¤ò¼¨¤¹¡È5¤Ä¤ÎÅý·×¡É¤È¤Ï¡© MLB¸ø¼°¤¬ÆÃ½¸ ÂçÃ«æÆÊ¿¤È¡ÖºÆ¤ÓºÇ¤â´í¸±¤Ê1¡¢2ÈÖ¥³¥ó¥Ó¤Î°ì¤Ä¤Ë¡×
Ä´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¿¥Ù¥Ã¥Ä¡£½ªÈ×Àï¤Ë¸þ¤«¤¦Ãæ¤Ç¿´¶¯¤¤¸Â¤ê¤À(C)Getty Images
¡¡¥¹¥é¥ó¥×¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤¬Àä¹¥Ä´¤À¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö8·î4Æü½ªÎ»»þÅÀ¤ÇÂÇÎ¨.231¡¢Ä¹ÂÇÎ¨.355¡¢OPS.657¤ÈÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤À¤¬¡¢°Ê¹ß32»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢ÂÇÎ¨.352¡¢Ä¹ÂÇÎ¨.578¡¢OPS.987¤òµÏ¿¡£9·î11Æü¤Ë¤Ï¡¢MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥¢¥É¥é¡¼µ¼Ô¤¬¤½¤ÎÉüÄ´¤Ö¤ê¤òÆÃ½¸¤·¡¢¡Ö¹¥Ä´¤µ¤ò¼¨¤¹5¤Ä¤ÎÅý·×¡×¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Ï¥Ã¤Èµ¤¤Å¤¯°ÛÎã¸÷·Ê¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î°ÛÇ½¤òÊª¸ì¤ë¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¤Þ¤º¤½¤Î1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢8·î5Æü°Ê¹ß¡¢100ÂÇÀÊ°Ê¾åÎ©¤Ã¤¿Áª¼ê¤ÎÃæ¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼10°Ì¡¢¥ê¡¼¥°6°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ëOPS.987¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤À¡£º£²ó¤Îµ»ö¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤â¥á¥¸¥ã¡¼3°Ì¡¢¥ê¡¼¥°2°Ì¤Î1.084¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖºÆ¤ÓÆó¿Í¤¬ºÇ¤â´í¸±¤Ê1¡¢2ÈÖ¥³¥ó¥Ó¤Î°ì¤Ä¤Ë¡×¤È²þ¤á¤Æ¤½¤ÎÇË²õÎÏ¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Â³¤¯2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼5°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ëÂÇÎ¨.352¤Ç¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬¸«´·¤ì¤Æ¤¤¤¿¸µÂÇ·â¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¼Ô¤Î»Ñ¤À¡×¤È¾Î»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë3¤ÄÌÜ¤ÎK%¡Ê»°¿¶¤Î³ä¹ç¡Ë¤Ï¡¢5.6%¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼3°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±´ü´Ö¤Ë7ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤ä¤Ï¤êÈ´¤¤ó½Ð¤¿¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈÇ½ÎÏ¤Î»ý¤Á¼ç¤À¡£
¡¡4¤ÄÌÜ¤ÎxBA¡ÊÂÇÎ¨¤Î´üÂÔÃÍ¡Ë.361¡¢5¤ÄÌÜ¤ÎfWAR¡ÊÊÆ¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥È¡ØFangraphs¡Ù¤ÎWAR¡Ë1.9¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÂçÃ«¤ò¤âÎ¿²ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¤Ç¤â¥á¥¸¥ã¡¼1°Ì¤ÎxBA¤Ï¡¢.327¤ÇÆ±2°Ì¤ÎÂçÃ«¤Ë30¥Ý¥¤¥ó¥È°Ê¾å¤Îº¹¤¬¤Ä¤¯°µÅÝ¤Ö¤ê¡£fWAR¤Ç¤â¥á¥¸¥ã¡¼4°Ì¥¿¥¤¤Î¿ô»ú¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¡Ê1.8¤Ç7°Ì¥¿¥¤¤Î¡Ë¥ª¥ª¥¿¥Ë¤è¤ê¾å¤À¡×¤È¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤Ëº£µ¨ºÇ¹â¤Î¾õÂÖ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥Ã¥Ä¡£¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£¸å¤ÎÀï¤¤¤Ç¤É¤ó¤Ê³èÌö¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£³Ú¤·¤ß¤Ç¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]