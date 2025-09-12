¡Ö¥µ¥¦¥¸¥ê¡¼¥°¤È¥×¥ì¥ß¥¢¤ÏÆ±¥ì¥Ù¥ë¡£¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¤Ï¥È¥Ã¥×£´¤ËÇ÷¤ë¡×¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½FW¤¬¹ë¸ì¡ª´ÑµÒ¿ô¤ÏÂç¤¤¯°ã¤¦¤¬¡Ä¡Ö10¿Í¤À¤í¤¦¤È£²Ëü¿Í¤À¤í¤¦¤È´Ø·¸¤Ê¤¤¡×
¡¡¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥Ð¥ó¡¦¥È¥Ë¡¼¤¬¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ò¼«¿®¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡29ºÐ¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½FW¤Ï¡¢ºò²Æ¤Ë¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É¤«¤é¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¤Ë°ÜÀÒ¡£¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ôÂ¿¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Í¡¼¥à¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¥µ¥¦¥¸¤Ë³èÌö¤Î¾ì¤ò°Ü¤¹¤È¡¢¥ê¡¼¥°Àï30»î¹ç¤Ç23¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¸¥¢¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥ÈÀ©ÇÆ¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¡£·è¾¡¤Ç¤ÏÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤ò£²¡Ý£°¤Ç²¼¤·¤¿¡£
¡¡°Û¹ñ¤Ç½¼¼Â¤ÎÆü¡¹¤ò²á¤´¤¹¤Ê¤«¡¢Êì¹ñ¤ÎÍÎÏ»æ¡ØThe Guardian¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¥È¥Ë¡¼¤Ï¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¡È¸ÅÁã¡É¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¡¢¤³¤¦¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤Î¥ê¡¼¥°¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÈÆ±¤¸¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤¢¤ë¡£¤â¤·¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ë¤¤¤¿¤éÁ±Àï¤·¡¢¾å°Ì£´¥Á¡¼¥à¤ËÇ÷¤ë¤À¤í¤¦¡£¤³¤³¤Ï¼Á¤Î¹â¤¤¥ê¡¼¥°¤Ç¤¢¤ê¡¢¸«²¼¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²æ¡¹¤Ï¥¢¥ë¡¦¥Ò¥é¥ë¤¬¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ÈÂÐÀï¤·¡¢Èà¤é¤òÂÇ¤ÁÉé¤«¤¹¤Î¤ò¸«¤¿¡£¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ï¹â¤¤¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Û¤ÉÍÌ¾¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡×
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥µ¥¦¥¸¥ê¡¼¥°¤Ï´ÑµÒ¿ô¤¬ÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¬¤é¤¬¤é¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬ÅÙ¡¹ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥È¥Ë¡¼¤¬µ¤¤Ë¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¾õ¶·¤Ï°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤¿¤À£±¤Ä¤ÎÌÜÅª¤Ç¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¡£¾¡ÅÀ£³¤ò³ÍÆÀ¤·»ý¤Áµ¢¤ë¤¿¤á¤À¡£¾ðÇ®¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤È¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤ÎÃæ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¡£´ÑµÒ¤¬10¿Í¤À¤í¤¦¤È£±Ëü¿Í¤À¤í¤¦¤È£²Ëü¿Í¤À¤í¤¦¤È´Ø·¸¤Ê¤¤¡£¾¡¤Ä¤Î¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÀÕÇ¤¤À¡×
¡¡¥È¥Ë¡¼¤¬¿¨¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢º£²Æ¤Î¥¯¥é¥Ö¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ë¡¦¥Ò¥é¥ë¤¬¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¶þ»Ø¤Î¶¯¹ë¥Þ¥óC¤ò£´¡Ý£³¤ÇÇË¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¥×¥ì¥ß¥¢µé¤«¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢¥ê¡¼¥°¥ì¥Ù¥ë¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
