ÇÏ¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤¬ºÆÅÐ¾ì¡ª¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¡¢¿·¥µ¡¼¥É¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¡Ö²Ì¼Â¤Î¥Ö¥É¥¦¡×¤ò¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó

¥¤¥¿¥ê¥¢1Éô¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤È¥¥Ã¥È¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤Îadidas¤Ï10Æü¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥µ¡¼¥É¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ºòµ¨¤Î¥µ¡¼¥É¥â¥Ç¥ë¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÇÏ¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤¬º£µ¨¤âÉü³è¡£°Õ³°¤Ê¡ÈÆ©¤«¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó¡É¤Ë¤âÃíÌÜ¤Î°ìÃå¤À¡£
Juventus 2025-26 adidas Third
¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹ 2025-26 adidas ¥µ¡¼¥É ¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à
¿·¥µ¡¼¥É¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥¢¥ó¥¹¥é¥µ¥¤¥È¡ÊÇ»³¥¿§¡Ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤»¤¿¥À¡¼¥¯¥«¥é¡¼¤òºÎÍÑ¡£
¶ß¤ÈÂµ¤Ë¤Ï¥Û¡¼¥à¥¥Ã¥È¿§¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤òÇÛ¤·¡¢¸ª¤Î¥¹¥ê¡¼¥¹¥È¥é¥¤¥×¥¹¤Ï¥À¡¼¥¯¥°¥ê¡¼¥ó¤ÇºÌ¤ë¡£¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¤¿§¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¹¥È¥é¥¤¥×¤òÁö¤é¤»¤ë¶ß¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢90Ç¯Âå¤Îadidas¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¡£
¥¢¥¦¥È¥é¥¤¥ó¤¬¥Ü¡¼¥À¡¼ÊÁ¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ëÇÏ¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤Ï¡¢1970Ç¯Âå¤«¤é80Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æ»ÈÍÑ¤·¤¿µì¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ºÆÅÐ¾ì¡£±¦¶»¤Î¥È¥ì¥Õ¥©¥¤¥ë¡Êadidas¥í¥´¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Á´ÂÎ¤òÊ¤¤¦Æ©¤«¤·¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤âÆÃÄ§Åª¡£ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï²Ì¼Â¤Î¥Ö¥É¥¦¡Ê¤ÈÍÕ¡Ë¤Ç¡¢¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¤Ç¤¢¤ë¥È¥ê¥Î»Ô¤¬Â°¤¹¤ë¥Ô¥¨¥â¥ó¥Æ½£¤Î·Ê´Ñ¤äÂåÉ½Åª¤Ê»º¶È¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ô¥¨¥â¥ó¥Æ¥ï¥¤¥ó¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¤¢¤ë¤¯¤é¤¤¡¢¥Ô¥¨¥â¥ó¥Æ½£¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥ï¥¤¥ó¤Î°ìÂçÀ¸»ºÃÏ¡£¤½¤ÎÎò»Ë¤Ï¸Å¤¯¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥ï¥¤¥óÂ¤¤ê¤¬ÄêÃå¤·¤¿¤Î¤Ï¸ÅÂå¥í¡¼¥Þ»þÂå¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£ºî¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¤½¤Î¥ï¥¤¥óÍÑ¤Î¥Ö¥É¥¦¤òºÏÇÝ¤¹¤ë¡Ö¥Ö¥É¥¦Èª¡×¤òÉ½¸½¤·¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê»º¶È¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤·¤¿¤â¤Î¡£°ì¸«¤¹¤ë¤È°Õ³°¤Ê¿§¤È´¶¤¸¤ë¥¹¥ê¡¼¥¹¥È¥é¥¤¥×¥¹¤Î¥À¡¼¥¯¥°¥ê¡¼¥ó¤Ï¡¢¥Ö¥É¥¦¤ÎÍÕ¤Î¿§¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
ÇÏ¤È¥Ö¥É¥¦¤¬°Û¿§¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤È¤â¸À¤¨¤ë¥µ¡¼¥É¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢adidas¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÈÎÇäÃæ¡£
¤Ê¤ª¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¶»¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¡ÖJeep ¡¿ Visit Detroit¡×¥í¥´Ìµ¤·¤Ç¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¡ÈÌµÎÁ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡É¤Ç¥í¥´¤Î¥×¥ê¥ó¥È¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¡£