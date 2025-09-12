º£Ç¯¤ÎXperia¤Ï¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¡©¡¡¡Ö»Ô¾ì¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¸¡Æ¤¡×
¡¡¥½¥Ëー¤Ï12Æü¡¢¡ÖXperia 10 VII¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±Æü¤ÎÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¸þ¤±ÀâÌÀ²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤¬½Ð¤ë¤È¡¢Æ±¼Ò¤Ï¡Ö²óÅú¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
2023Ç¯9·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖXperia 5 V¡×
¡¡¤«¤Ä¤ÆÆ±¼Ò¤Ç¤Ï¡¢½©¤Ë¡ÖXperia 5¡×¥·¥êー¥º¤òÈ¯É½¡£·ÈÂÓ³Æ¼Ò¤ÎÅß½Õ¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢2024Ç¯¥â¥Ç¥ë¤ÏÈ¯É½¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÃ´Åö¼Ô¤Ë¡ÖXperia 5¡×¥·¥êー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡ÖÌÀ¸À¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢º£¸å¤â»Ô¾ì¤ä¥æー¥¶ー¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤Î¼ñ»Ý¤ÎÀâÌÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£