¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤ÎµÓËÜ¤ò³è¤«¤¹µÆÃÏÑÛ»Ò¡¢µÈÅÄÍÓ¡¢Ê¿´ä»æ¤Î¹¥±é¡ª¥É¥é¥Þ¡Ö¿¯Æþ¼Ô¤¿¤Á¤ÎÈÕ»Á¡×
µÓËÜ²È¤È¤·¤Æ¤â³èÌöÃæ¤Î·Ý¿Í¡¦¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡£2023Ç¯¤Ë¼ê³Ý¤±¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¥é¥¤¥Õ¡×¤ÏÅìµþ¥É¥é¥Þ¥¢¥¦¥©¡¼¥É¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¤ò»Ï¤á¡¢¥«¥ó¥Ì¤ÇContent Innovation Awards¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¥é¥¤¥Õ¡×¤ËÂ³¤¤¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢2024Ç¯1·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤Ç"¹ëÅ¡¿¯Æþ·Ï¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹"¤Î¡Ö¿¯Æþ¼Ô¤¿¤Á¤ÎÈÕ»Á¡×¤À¡£µÓËÜ¤Î¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤ò»Ï¤á¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¥é¥¤¥Õ¡×¤Î¥Á¡¼¥à¤¬Ã´Åö¡£¤Þ¤µ¤ËÌÌÇò¤µÊÝ¾ÚÉÕ¤¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢ËÜºî¤âÅìµþ¥É¥é¥Þ¥¢¥¦¥©¡¼¥É¤ÎÃ±È¯¥É¥é¥ÞÉôÌç¡¦Í¥½¨¾Þ¤Ê¤É¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ç±é¤ÏµÆÃÏÑÛ»Ò¤Ç¡¢²È»öÂå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥¹¥ì¡¼¥Ì¡×¤ÇÆ¯¤¯¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î½÷À¡¦ÅÄÃæ°¡´õ»Ò¤ò±é¤¸¤ë¡£°¡´õ»Ò¤Ï¤¢¤ë»þ¡¢¥¹¥ì¡¼¥Ì¤Î¼ÒÄ¹¤Ç¸µ¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¦Æ£ºêÆàÄÅÈþ(ÇòÀÐËã°á)¤¬Ã¦ÀÇ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÂç¶â¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦±½¤òÊ¹¤¯¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥¹¥ì¡¼¥Ì¤ÎÆ±Î½¡¦¾®Àî·Ã(Ê¿´ä»æ)¤È¡¢¤½¤ÎÍ§¿Í¡¦¹¾Æ£¹áÆà·Ã(µÈÅÄÍÓ)¤È¶¦¤ËÆàÄÅÈþ¤ÎÉô²°¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢¥¿¥ó¥¹ÍÂ¶â¤òÃ¥¤ª¤¦¤È²èºö¤¹¤ë¡£
¢£µÓËÜ¤Î"Ì¯"¤ò³è¤«¤¹µÆÃÏÑÛ»Ò¡¢Ê¿´ä»æ¤Î±éµ»¤¬½¨°ï¡ª
°¡´õ»Ò¤Ï¥Ð¥Ä¥¤¥Á¤Ç¡¢À¸³è¤Î¤¿¤á¥¹¥ì¡¼¥Ì¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ã´Åö¤Ç¤¢¤ëÁÝ½ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¶¯¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ë»þ¡¢Ä´ÍýÃ´Åö¤Î·Ã¤ÈÆ±¤¸²È¤Çºî¶È¤·¡¢°ì½ï¤Ëµ¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Æ»¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤é¤Î2¿Í¤Î²ñÏÃ¤Ï¡¢¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î²ñÏÃ¤À¡£¥¹¥ì¡¼¥Ì¤¬¸ÜµÒ³ÍÆÀ¤Î¤¿¤á¤Ë¥´¥ß²°Éß¤ÎÁÝ½ü¤Þ¤Ç°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡¢µëÎÁ¤¬°Â¤¤¤È¤¤¤¦¶òÃÔ¤Î¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ç¡¢°¡´õ»Ò¤ÏÝµÊ°¤òÀ²¤é¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢·Ã¤Ï·ù¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤ò±£¤µ¤º¤ËÃý¤ê¤Þ¤¯¤ë¡£¤½¤·¤ÆÏÃ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¥«¥Õ¥§¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¼ÒÄ¹¤ÎÃ¦ÀÇ¤ÎÏÃ¤¬·Ã¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¡¢¥¿¥ó¥¹ÍÂ¶â¤òÃ¥¤ª¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¡£
µ¢¤êÆ»¤Ç¤â¥«¥Õ¥§¤Ç¤â¡¢¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤ÎµÓËÜ¤é¤·¤¤¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÎÉ¤¤²ñÏÃ·à¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¥¿¥ó¥¹ÍÂ¶â¤òÅð¤â¤¦¤ÈÄó°Æ¤¹¤ë·Ã¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ê»ëÀþ¤ä¡¢ÆÍÁ³¤½¤ó¤ÊÏÃ¤òÀÚ¤ê½Ð¤µ¤ì¤Æ¸ÍÏÇ¤¦°¡´õ»Ò¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢ÆÈÆÃ¤Ê¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÃæ¤Ç¤âÅª³Î¤Ë¿ÍÊª¤Î¿´¾ð¤òÅÁ¤¨¤ëµÆÃÏ¤ÈÊ¿´ä¤Î±éµ»¤Ï¸«»ö¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤ÎµÓËÜ¤Î"Ì¯"¤¬³è¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¤½¤ó¤ÊÉáÄÌ¤Î½÷À¤¿¤Á¤¬¡¢ÉáÄÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿¯Æþ·×²è¤ËÄ©¤à¤È¤³¤í¤Ë¡¢ËÜºî¤ÎÌÌÇò¤µ¤¬¤¢¤ë¡£¿¯Æþ·×²è¤Ë¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤¿°¡´õ»Ò¤¬¡¢·Ã¤Î¿´¾ð¤òÃµ¤ë¤è¤¦¤Ë±óÎ¸¤¬¤Á¤ËÅÅÏÃ¤·¤¿¤ê¡¢·è¹Ô¤ò·è¤á¤¿¸å¤Ï¹ç¸°¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë°¡´õ»Ò¤È·Ã¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¸°¤òÅð¤ó¤À¤ê¤È¡¢°»ö´·¤ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¿¯Æþ¤·¤¿¸å¤â¡¢¸¼´Ø¤Î¹ë²Ú¤µ¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤ê¡¢ºá°´¶¤òÇö¤á¤ë¤¿¤á¤ËÁÝ½ü¤äÎÁÍý¤ò»Ï¤á¤¿¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¹áÆà·Ã¤âÎÉ¤¤Ì£¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ê»ý¤ÁÌµº»ÂÁ¤Ê¾õ¶·¤Ç¥½¥Õ¥¡¤ÇÂ¤ò¤Ñ¤¿¤Ñ¤¿¤µ¤»¤Ê¤¬¤éËË¤ò¤×¤Ã¤¯¤ê¤Õ¤¯¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤Ï¡¢¤Ä¤¤¥¯¥¹¥Ã¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤À¡£
µÆÃÏ¡¢Ê¿´ä¡¢µÈÅÄ¤Î3¿Í¤Î½÷Í¥¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡¢¼«Á³ÂÎ¤Ç"ÉáÄÌ¤Î½÷À"¤ò±é¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï"¿¯Æþ"¤È¤¤¤¦¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢3¿Í¤¬¤½¤¦¤·¤¿"¥Ð¥«¥ê¥º¥à¥ï¡¼¥ë¥É"¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ËÜºî¤¬¤è¤êÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¢£µÈÅÄÍÓ¡¢ÇòÀÐËã°á¤¬¸«¤»¤ë½ªÈ×¤ÎÇ÷¿¿¤Î±éµ»¤âÉ¬¸«¡ª
¤·¤«¤·¡¢¾õ¶·¤¬ÆóÅ¾»°Å¾¤¹¤ë¤Î¤¬¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤Î¾ï¡£Êª¸ì¤¬¿Ê¤à¤È¿·¤¿¤Ê¿¯Æþ¼Ô¤¬¸½¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬3¿Í¤ò½±¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢¶Ë¸Â¤Î¾Ç¤ê¤Ã¤×¤ê¤ò¸«¤»¤ë°¡´õ»Ò¤ä¡¢°¡´õ»Ò¤È¶¦¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤òÀµÅö²½¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë·Ã¡¢¤Þ¤¿¡¢ÆÍÁ³¤Î¿¯Æþ¼Ô¤Ë¹²¤Æ¤ëÆàÄÅÈþ¤ä¡¢¼«Ê¬¤ÈÆàÄÅÈþ¤ÎÀÜÅÀ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¹áÆà·Ã¤ÎÅÜ¤ê¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Ç÷¿¿¤Î±éµ»¤ÇÊª¸ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¤³¤Î¿¯Æþ·×²è¤Ï¤É¤ó¤Ê·ëËö¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤«¡£µÆÃÏ¡¢Ê¿´ä¡¢µÈÅÄ¡¢¤½¤·¤ÆÇòÀÐ¤é¤Î±éµ»¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤¼¤ÒºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤Û¤·¤¤ºîÉÊ¤À¡£
Ê¸¡áËÙ¿µÆóÏº
ÊüÁ÷¾ðÊó¡Ú¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¡Û
¿¯Æþ¼Ô¤¿¤Á¤ÎÈÕ»Á
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯9·î21Æü(Æü)3:15¡Á
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼·à¾ì
¢¨ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
½Ð±é¡§µÆÃÏÑÛ»Ò Ê¿´ä»æ ÇòÀÐËã°á ³ÑÅÄ¹¸¹ ÃÓ¾¾ÁÔÎ¼ µÈÅÄÍÓ