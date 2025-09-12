¡ÚÂ¿ËàÀî¥Ü¡¼¥È¡¡5Æü´Ö³«ºÅ¡Û¥ä¥ó¥°ÃÝ´ÖÎ´Úð¤¬ÄÌ»»2ÅÙÌÜ¤ÎV¤Ø¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¡×
¡¡Â¿ËàÀî¥Ü¡¼¥È¤Î5Æü´Ö³«ºÅ¡Ö¤Ë¤Ã¤Ý¤óÌ¤Íè¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¶¥ÁöinÂ¿ËàÀî¡×¤Ï¡¢12Æü¤Ë4ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡À®Ä¹Ãø¤·¤¤¥ä¥ó¥°ÃÝ´ÖÎ´Úð¡Ê24¡áÂçºå¡Ë¤¬¡¢Æ²¡¹¤ÎÍ½Áª2°ÌÄÌ²á¤«¤é½àÍ¥¾¡Àï11R¤ò¥¤¥ó¤«¤éÆ¨¤²ÀÚ¤ê²÷¾¡¡£Í¥¾¡Àï2¹æÄú¤ò¼«ÎÏ¤Ç¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡¡¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à22¹æµ¡¤ò½éÆü¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀï¤¨¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ë²¡¤·¾å¤²¤Æ¡¢2ÆüÌÜ½ªÎ»»þÅÀ¤Ç3ÀïÁ´¾¡¤ÎÆÀÅÀÎ¨¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£3ÆüÌÜ6R¤Î5Ãå¤¬¶Á¤¤¤ÆÍ½Áª¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¤ò½éÆü¥É¥ê¡¼¥àÁÈ¤ÎËÌÌîµ±µ¨¤Ë¾ù¤Ã¤¿¤¬¡¢Í½Áª5Àï4¾¡¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£
¡¡¡ÖÊÑ¤ï¤é¤º¥¿¡¼¥ó·ÏÅý¤¬¤¤¤¤¡£Ä¾Àþ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£23Ç¯10·î¤ËÃÏ¸µ½»Ç·¹¾°ìÈÌÀï¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼½éÍ¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Æ°ÊÍè¡¢ÄÌ»»2ÅÙÌÜ¤ÎV¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£2¥³¡¼¥¹¤«¤é¤ÎÎ©¤Á²ó¤ê¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£