¡¡ÇÐÍ¥¤Î»ÔÂ¼Àµ¿Æ¡Ê£·£¶¡Ë¤¬£±£²Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¤Ë½Ð±é¡£¸µºÊ¤Ç½÷Í¥¡¦¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¤È¤Î´Ø·¸¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤Ï£²£°£°£µÇ¯£±£²·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¡££°£¸Ç¯£µ·î¤ËÂè£±»Ò¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÍ¥ÂÁ¤¬ÃÂÀ¸¡££±£²Ç¯£²·î¤Ë¤ÏÂè£²»Ò¤È¤Ê¤ëÃË»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤¬¡¢£²£±Ç¯£··î¤ËÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µîÇ¯°ú¤Ã±Û¤·¤·¤¿¤È¤¤¤¦»ÔÂ¼¤Ï¡ÖÂæ½ê¤¬¶¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤¿¤é¡ÊÆ¬¤ò¡Ë¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤Í¡£¥Þ¥Þ¡Ê¡á¼Ä¸¶¡Ë¤¬Íè¤¿¤é¤Ö¤Ä¤«¤ó¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤í¤¤¤íÅ½¤Ã¤Æ¤Ã¤Æ¤Í¡£³Ñ¤Î¤È¤³¤í¤ò¡Ä¡×¤È¼Ä¸¶¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë¸ÀµÚ¡£
¡¡£Í£Ã¤Î¹õÌøÅ°»Ò¤«¤é¡Ö£´Ç¯Á°¤ËÎ¥º§¤Ê¤µ¤Ã¤¿¸µ±ü¤µ¤Þ¡¢¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¤µ¤ó¤È¤É¤¦¤¤¤¦¤´´Ø·¸¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë¤ó¤Ç¤Í¡¢·ë¹½¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¡£¤¢¤È¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÈÓ¤âºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡£¤³¤Î´Ö¤âËãÉÛ½½ÈÖº×¤ê¤Ç£´¿Í¤Ç½Ð¤«¤±¤¿¤ê¡£¤ªËß¤Î»þ¤Ï£´¿Í¤Ç¤ªÊè»²¤ê¹Ô¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¹õÌø¤Ï¡ÖÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤ë¤Î¤Í¡©¡¡²¿¤è¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£»ÔÂ¼¤¬¡Ö¤¢¤ì¤Ï¥¦¥Á¤ÎÄ¹½÷¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤Þ¤¢¡¢¾¯¤·¼«Í³¤Ë¤µ¤»¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤È¡¢¹õÌø¤Ï¡ÖÌÌÇò¤¤¤´²ÈÂ²¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£