ÍÆ¯Í³Èþ»Ò¡ØÍÆ¯Times¡Ù¤Îºå¿À£Ö»î¹ç¤Î°·¤¤¤Ë¥¯¥ì¡¼¥à¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇÃæÎ©¸øÀµ¡©¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÍÆ¯Í³Èþ»Ò¤¬£±£²Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¤¦¤É¤¦¤Î¤é¤¸¤ª¡×¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤¬£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ë¡ÖÍÆ¯£Ô£é£í£å£ó¡×¡Ê¥Æ¥ìÄ«·Ï¡Ë¤ÎàÊóÆ»»ÑÀªá¤Ë¥¯¥ì¡¼¥à¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡Âç¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÍÆ¯¤Ï¡¢ºå¿À¤Î£²Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤ËÂç´¿´î¡£°ìÊý¡¢£Ö¤ò·è¤á¤¿£·Æü¤ÎÌë¤ÏÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Î²ñ¸«¤Èà¥«¥Ö¤Ã¤¿á¤¿¤á¡¢Æ±ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖÍÆ¯£Ô£é£í£å£ó¡×¤Ï¼óÁêÂà¿Ø¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹°ì¿§¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤«¤é°ìÀÚ¡¢»î¹ç¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡Ö¥Á¥é¸«¡×¤¹¤ë¤³¤È¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥é¥¸¥ªËÁÆ¬¤«¤é¥°¥ÁÁ´³«¤Ë¡£
¡¡¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î·§Ã«¼ÂÈÁ¥¢¥Ê¤«¤é¡ÖÍÆ¯£Ô£é£í£å£ó¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È±ÇÁü¤Ç»î¹çÅ¸³«¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÍÆ¯¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤Î¤è¡£¤À¤«¤é¤è¤¦Ê¬¤«¤é¤Ø¤ó¤ä¤ó¤«¡×¤ÈÅÇ¤¼Î¤Æ¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÍÆ¯£Ô£é£í£å£ó¤Ç¤Ï¡¢ºå¿ÀÀï°Ê³°¤Î»î¹ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖÂ¾¤Î¥Á¡¼¥à¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¡Êºå¿À¤Ï¡Ë¥ê¡¼¥°»Ë¾åºÇÂ®Í¥¾¡¤ä¤ó¡£¤½¤ì¤¬£µÊ¬¤¢¤Ã¤¿¤é£´Ê¬È¾¤Ç¡¢¤¢¤È¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°£²»î¹ç¤Ï£±£°ÉÃ¤°¤é¤¤¤º¤Ä¤Ç¤¤¤¤¤ä¤ó¡£¤É¤Ã¤Á¤¬¾¡¤Ã¤¿¤«¤¬Ê¬¤«¤ì¤Ð¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢³ä¤È¶ÑÅù¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤¢¤ì¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¶ì¸À¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡Ö¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â¡Ø¤¢¤È£±µå¡ª¤¢¤È£±µå¡ª¡Ù¤Î¹Ã»Ò±à¤Î¤³¤À¤Þ¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å´äºê¤¬¥Ô¥·¥Ã¤È´í¤Ê¤²¤Ê¤¯¤ä¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¥ï¡Á¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¡¢£¶»þ¤«¤é¤Î»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤«¤Ç¤¤¤¤¤ä¤ó¤«¡×¤ÈÊÔ½¸¤Ëà¥À¥á½Ð¤·á¤·¤¿¡£
¡¡·§Ã«¥¢¥Ê¤¬¡Öºå¿À¥Õ¥¡¥óÌÜÀþ¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤¦¤È¡¢ÍÆ¯¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢Í¥¾¡¤Ï¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤±¤É¡¢³ä¤È¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇÃæÎ©¸øÀµ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤¤¤«¤¬¤Ê¤â¤Î¤«¡©¤È¼«Ê¬¤ÎÈÖÁÈ¤Ê¤¬¤é¥¯¥ì¡¼¥à¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤°¤é¤¤¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡·§Ã«¥¢¥Ê¤Ï¡Ö£²°Ì°Ê²¼¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¥·Îõ¤Ê£Ã£ÓÁè¤¤¤¬¡Ä¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¿¤¬¡¢ÍÆ¯¤Ï¡Ö¤½¤ì¤ÏÆ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤¬Í¥¾¡´ÆÆÄ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ï¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ê¤ï¤±¡££±²ó½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¡¢¤¦¤Á¤é¡£¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤·¤Æ¡£¤³¤Î¸å¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£Ã£Ó¡Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ì¤â¤½¤ì¤Ç½Ð¤Æ¤¢¤²¤ë¤·¡¢¤½¤³¤Ç¤â¾¡¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ£²²óÌÜ¾¡¤Á¡¢¤Þ¤¿ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç£³²ó¾¡¤Ä¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê°Õ¼±¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¾å¤«¤éÌÜÀþ¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ°ìËõ¤ÎÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ö¤³¤ó¤Ê´°àú¤Ê·Á¤Ç¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤·¤Æ¤Í¡¢²¾¤Ë£Ã£Ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦Îò»Ë¤Î¤Ê¤¤»î¹ç¤Ç¡¢²¾¤Ëºå¿À¤¬¡¢¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡Ä²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦¿´¤ÎÍî¤ÁÃå¤±Êý¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤É¤¦¤¤¤¦²ó¼ý¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£