¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/12¡Û¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀ¾ÌîÌ¤É±¤¬9·î12Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£É×¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¶Ë³Ú¤È¤ó¤Ü¤Î»³ËÜ·½°í¤ÈÌ¼¤È¤Î¡È½é¤á¤Æ¤Î¸ª¼Ö¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
À¾Ìî¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¸ª¼Ö¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£À¾Ìî¤¬Ì¼¤ò¸ª¼Ö¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤È»³ËÜ¤¬Ì¼¤ò¸ª¼Ö¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¡Ö¥Þ¥Þ¤À¤ÈÉÔ°Â¤½¤¦¡×¡Ö¥Ñ¥Ñ¤À¤È³Ú¤·¤½¤¦¡×¤ÈÉ½¾ð¤òÈæ³Ó¤·¤ÆÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÃçÎÉ¤·¤Ê¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê²ÈÂ²¡×¡ÖÉÔ°Â¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤¬²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¥Ñ¥Ñ¤È¥Þ¥Þ¤ÎÉ½¾ð¤¬ºÇ¹â¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤ÇÌþ¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
À¾Ìî¤Ï2022Ç¯11·î¤Ë»³ËÜ¤È·ëº§¤·¡¢2024Ç¯10·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¡¦¤Ë¤³¤ê¤Á¤ã¤ó¤ò½Ð»º¡£°é»ù¤È»Å»ö¤òÎ¾Î©¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤äSNS¤Ê¤É¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
