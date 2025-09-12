Ê¡»³²í¼£¡Ö¥¥ã¥ê¥¢»Ë¾åºÇ¤âÂ¿¤¯NG¤¬½Ð¤¿¡×20¥Æ¥¤¥¯¤ËµÚ¤ó¤À¥·¡¼¥óÌÀ¤«¤¹¡ÖËÜÅö¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ç¤·¤¿¡×¡Ú¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/12¡ÛÇÐÍ¥¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÊ¡»³²í¼£¤¬12Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡Ù½éÆüÉñÂæ°§»¢¤Ë¡¢ÍÂ¼²Í½ã¡¢²¬ºê¼Ó³¨¡¢°ËÆ£½ß»Ë¡¢À¸À¥¾¡µ×¡¢ÅÄÃæÎ¼´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤Ë½ÐÀÊ¡£¶ìÏ«¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊ¡»³²í¼£¡¢¥Ð¥éÊÁ¥¹¡¼¥Ä»Ñ
Ê¡»³¤Ï¡ÖËÍ¤Î¥¥ã¥ê¥¢»Ë¾åºÇ¤âÂ¿¤¯NG¤¬½Ð¤¿¡×¤È¤¤¤¦²Ð¤ò»È¤Ã¤¿¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö20¡Ê¥Æ¥¤¥¯¡Ë¶á¤¯¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢ÅÄÃæ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö²°³°¤ÇÉ÷¤Î¤¢¤ë´Ä¶¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×¤ÈÊäÂ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÊ¡»³¤Ï¡Ö¤½¤Î¤È¤À¸À¥¤µ¤ó¤¬ÁÇÅ¨¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¡£ËÍ¤¬²¿²ó¤â¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡ÖÀ¸À¥¤µ¤ó¤¬¥»¥ê¥Õ¤ò¥ï¡½¤Ã¤Æ¸À¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿²ó¤â²¿²ó¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤â¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯¤Æ¡Ø¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢À¸À¥¤µ¤ó¤¬¡Ø¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢²ó¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤ËËÍ¤Î¥»¥ê¥Õ¤â³ê¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢²¿²ó¤â¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¡×¤ÈÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤³¤ì¤¬ÂçÇÐÍ¥¤Îââ»ý¡×¤È´¶Æ°¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÀ¸À¥¤¬¡Ö¡ÊÊ¡»³¤¬¡Ë¤º¤Ã¤È¼Õ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¡Ø¼Õ¤ë¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡£Ê¡»³¤µ¤ó¤¬°¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡£É÷¤À¤«¤é¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢Ê¡»³¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ÉñÂæ°§»¢¤Î½ªÈ×¤Ë¤Ï¡¢¸¶ºî¼Ô¤Ç¤¢¤ëÅìÌî·½¸ã»á¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»Ê²ñ¤¬ÂåÆÉ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£ÅìÌî»á¤«¤é¡Ö¼¡¤Ï¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤Ð¤ê¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤ó¤«¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦Äó°Æ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿Ê¡»³¤Ï¡ÖÈô¹Ôµ¡¤Ë¤Ä¤«¤ó¤À¤Þ¤ÞÈô¤ó¤Ç¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ä¤Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÀèÀ¸¤ËÈô¤Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤éÈô¤Ö¤·¤«¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È±þ¤¸¡¢´ÑµÒ¤«¤é¤ÎÇï¼ê¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢ÅìÌî»á¤Ë¤è¤ë¾®Àâ¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¤ÈÌ¾¤â¤Ê¤Ä®¤Î»¦¿Í¡×¡Ê¸÷Ê¸¼ÒÊ¸¸Ë´©¡Ë¤Î¼Â¼Ì²½¡£¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤ÇÌ¾¤òÃÚ¤»¤ë¤Û¤É¤ÎÂî±Û¤·¤¿¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ÎÏÓ¤ò»ý¤Ä¿ÀÈøÉð»Ë¡ÊÊ¡»³¡Ë¤¬¡¢ÌÅ¤Î¿ÀÈø¿¿À¤¡ÊÍÂ¼¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»¦¿Í»ö·ï¤Î²ò·è¤ËÄ©¤à»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡Ê¡»³²í¼£¡¢À¸À¥¾¡µ×¤Î¸ÀÍÕ¤Ëµß¤ï¤ì¤ë
¢¡±Ç²è¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡×
