¡Ö¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡×°ËÆ£Åí¡¹¡¢¶»¸µ¥«¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô»Ñ¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/12¡ÛABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Ö¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É Season6¡×¡ÊËè½µÌÚÍË¤è¤ë10»þ¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿°ËÆ£Åí¡¹¤¬12Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¶»¸µ¥«¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¤Î¹õ¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°ËÆ£Åí¡¹¡¢ÂçÃÀ¶»¸µÈäÏª
°ËÆ£¤Ï¡Ö¥ï¥ó¥Ô¤â¥Ð¥Ã¥°¤âº£Æü¿·ºî¡×¤È¾Ò²ð¡£¹õ¤¤¥ì¡¼¥¹ÁÇºà¤Ç¶»¸µ¤Ë¥«¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥ß¥Ë¾æ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤ª¤½¤í¤¤¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢³»¤òÃ¦¤®¼Î¤Æ2¤Ä¤ÎÅç¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¿åÃå»Ñ¤ÎÈþÃËÈþ½÷¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤ÎÅç¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¡ÖËèÆüÉ¬¤º¡¢¤â¤¦1¤Ä¤ÎÅç¤«¤é°ÕÃæ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò»ØÌ¾¤·¹ç¤¤¡¢Æþ¤ìÂØ¤ï¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤Î¤â¤È¡¢Åç´Ö¤ò¡ÈËÜÇ½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¡ÊÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¡Ë¡É¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦ÈÖÁÈ¡£Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ÈÊÌ¤ì¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢ÍßË¾¤È¼»ÅÊ¤¬Æþ¤êÍð¤ì¤Æ¤¤¤¯»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ÎÂçÃÀ¤ËÇ³¤¨¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯Îø°¦ÌÏÍÍ¤¬¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
