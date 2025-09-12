¡ÚÇµÌÚºä46¡¦¶âÀî¼ÓÌí¡Û¤¬Ì¥¤»¤ëÀ¤³¦´Ñ♡ ¤×¤ê¤«¤ï²µ½÷¤¿¤Á¤ÎÑ³¤¯¤â°¦¤é¤·¤¤¡Ö°Ü¤í¤¤¤Î½Ö´Ö¡×
¥ª¥È¥Ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ÎÅÓÃæ¤Ç¥¬¡¼¥ê¡¼¤Ê¤ªÍÎÉþ¤¬¹¥¤¤Ê¼«Ê¬¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê¤×¤ê¤«¤ï²µ½÷¤¿¤Á¤Î½©¡£º£²ó¤Ï¡¢ÇµÌÚºä46¡¦¶âÀî¼ÓÌí¤¬Ì¥¤»¤ë¡¢¾¯½÷¤È¥ª¥È¥Ê¤Î¤¢¤¤¤À¤ÇÍÉ¤ì¤ë¤×¤ê¤«¤ï²µ½÷¤¿¤Á¤Î¡Ö°Ü¤í¤¤¤Î½Ö´Ö¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤Û¤ó¤Î¤êÀÚ¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¼ÓÌí¤ÎÉ½¾ð¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹♡
¡È¤×¤ê¤«¤ï²µ½÷¡É½©¤Î¾ÓÁü
Âç¤¤¤¥ê¥Ü¥ó¤Ë¥Õ¥ê¥ë¡¢¥Ô¥ó¥¯¤ä¥ì¡¼¥¹¡Ä¡£¤½¤³¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇØ¿¤Ó¤·¤¿¥ê¥Ã¥×¤Î¿§¡£
¾¯½÷¤Î¤¢¤É¤±¤Ê¤µ¤È¡¢¥ª¥È¥Ê¤Ó¤¿É½¾ð¤Î¤¢¤¤¤À¤ÇÍÉ¤ì¤ë¡È¥¤¥Þ¡É¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¡¢¤×¤ê¤«¤ï²µ½÷¤¿¤Á¤Î½©¡£
´Å¤µ¤ÎÃæ¤Ë¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤ÎÀÚ¤Ê¤µ¤òÇ¦¤Ð¤»¤Æ¡£¤Þ¤À²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤¿¤·¤«¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê°Ü¤í¤¤¤Î½Ö´Ö¤ò¡¢´®Ç½¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾¯½÷¤«¤é¥ª¥È¥Ê¤Ø
Ä«¡¢¥«¡¼¥Æ¥ó±Û¤·¤Î¸÷¤¬¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤Æ¡¢º£Æü¤Ï¤Ê¤ó¤À¤«¡¢¤ä¤µ¤·¤¤Æü¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤Î±ü¤«¤é¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÇò¤¤¥ì¡¼¥¹¥Ö¥é¥¦¥¹¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¡£
¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤Õ¤ó¤ï¤ê¹¤¬¤ë¤½¤Ç¡¢¶»¸µ¤Î¥ê¥Ü¥ó¡¢Ãå¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¾¯¤·¤À¤±´Å¤¨¤ó¤Ü¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤ëÉþ¡£
º£Æü¤Î¤ï¤¿¤·¤Ï¡¢ºòÆü¤è¤ê¤â¡ÈÁÇÄ¾¡É¤Ç¡¢Ã¯¤Î¿¿»÷¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¼«Ê¬¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤¤ì¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤³¤Î´¶¤¸¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¡×¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¡¢¾®¤µ¤¯¾Ð¤Ã¤¿¡£
ÇØ¿¤Ó¤·¤¿¤¢¤ÎÆü¤â¡¢ÌÂ¤Ã¤¿Ìë¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤³¤³¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤ï¤¿¤·¤Ï¡¢¥ª¥È¥Ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¤Ç¤â¤½¤ÎÅÓÃæ¤Ç¡¢¤³¤Î¥¬¡¼¥ê¡¼¤Ê¼«Ê¬¤òËº¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£
¥Õ¥ê¥ë¤â¡¢¥ì¡¼¥¹¤â¡¢¥ê¥Ü¥ó¤â¡¢Âç¹¥¤¤Ê¤Î¡£¤½¤ì¤ò¹¥¤¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ëº£¤Î¤ï¤¿¤·¤¬¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ï¤¿¤·¤é¤·¤¤¤Ã¤Æ»×¤¦¤«¤é¡£
»£±Æ¡¿º£¾ë½ã ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿°ðÍÕÍÍýºÚ¡ÊKIND¡Ë¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿Ê¡²¬ÎèÆà¡ÊW¡Ë¥â¥Ç¥ë¡¿¶âÀî¼ÓÌí¡ÊËÜ»ïÀìÂ°¡Ë»£±Æ¶¨ÎÏ¡¿AWABEES
¶âÀî¼ÓÌí
RayÊÔ½¸Éô ÊÔ½¸Ä¹ »³ËÜÈ¬½Å