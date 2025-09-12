¡È²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ô¥¡¥ì¥ó¡ÉÆüÌîÍ§Êå¡ÖÊÑ¿È¡×¤Î2Ê¸»ú¤Ë´¶¤¸¤¿½Å¤ß¡Ö1Ç¯´Ö¤Ë²¿¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/12¡Û¥é¥Þ¤ä±Ç²è¡¢ÉñÂæ¤Ê¤É¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤¹¤ëÆüÌîÍ§Êå¡£ÀèÆüÊüÁ÷¤ò½ª¤¨¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¤Ç¤Ï²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ô¥¡¥ì¥óÌò¤òÌ³¤á¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤Î¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿Èà¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤ÎÏÃ¤ä¡¢·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¡¢¤µ¤é¤Ë9·î12Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ëÂÔË¾¤Î1st¼Ì¿¿½¸¡ØhiSTORY 1¡Ù¤ÎÀ©ºîÈëÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¿¤Ã¤×¤êÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥é¥¤¥À¡¼ÇÐÍ¥¡¢¼Ì¿¿½¸¤ÇÉáÃÊ¤È°ã¤¦»ÑÈäÏª
¡½ ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ô¥¡¥ì¥óÌò¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÆüÌî¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤´¼«¿È¤ÎÍÄ¾¯´ü¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ÆüÌî¡§²È¤ÎÎÙ¤Ë¸ø±à¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÀ¤ë¤¤¤¦¤Á¤«¤é°Å¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£³èÈ¯¤ÊÊý¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¤ä¤Ï¤ê¡¢»þ´Ö¤òËº¤ì¤ÆÂÇ¤Á¹þ¤à¤Î¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÆüÌî¡§¤Ï¤¤¡¢È©¤âÆü¾Æ¤±¤·¤Æ¿¿¤Ã¹õ¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½ ¤½¤ó¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¾¯Ç¯¤À¤Ã¤¿ÆüÌî¤µ¤ó¤¬·ÝÇ½³¦¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤«Å¾µ¡¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÆüÌî¡§Ãæ³ØÀ¸¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤ÏËÜµ¤¤Ç¥×¥í¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Îº¢Á´¹ñÂç²ñ¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁª¼ê¤ÈÁè¤¦µ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¤É¤³¤«¼«Ê¬¤¬¡È¥×¥í¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤Ê¡É¤Èµ¤¤Å¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¤½¤ì¤Ç¤âÄü¤á¤º¤Ë¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿´¤Î¤É¤³¤«¤ÇÌµÍý¤À¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢ËÜµ¤¤ÇÂÇ¤Á¹þ¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤É¤¦¤·¤Æ¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
Ì´¤ò¼º¤Ã¤Æ¡¢¤¸¤ã¤¢¤³¤ì¤«¤é¤Ê¤Ë¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¡¢¤Ê¤Ë¤òÀ¸¤¤¬¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¡¢¹â¹»À¸³è¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¹¤°¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½ÇÊì¤¬¥Æ¥ì¥Ó¹¥¤¤Ç¡¢ËÍ¤Î¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¿§¡¹Ãµ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¡ÖÅì³¤ÃÏÊý½Ð¿È¤ÎÃË¤Î»Ò¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤òºî¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡È¤³¤ì¤À¤Ã¤¿¤é¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÈÎ¾Î©¤·¤Æ¤â¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½ ½ÇÊì¤µ¤Þ¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÆüÌî¡§½ÇÊì¤Ï¤Þ¤ºÊì¤òÀâÆÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢Î»²ò¤ò¤È¤Ã¤Æ¼Ì¿¿¤òÁ÷¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Î¾¿Æ¤È¤·¤Æ¤Ï³Ø¶È¤È¥µ¥Ã¥«¡¼¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤Þ¤ºÇ°Æ¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÂå¤ï¤ê¤Î¡¢¿·¤·¤¯ÂÇ¤Á¹þ¤á¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¢¤¯¤é¤¤¤Î´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ½ÇÊì¤µ¤Þ¤¬¤È¤Æ¤â¾å¼ê¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÆüÌî¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½ ¤½¤ì¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¡¢·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ½é¤«¤é³Ú¤·¤¤¡¢¤È¤«¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÆüÌî¡§¤³¤ì¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó¤½¤¦¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÉáÄÌ¤Î³ØÀ¸À¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Æü¾ïÅª¤Ë²Î¤ò²Î¤Ã¤¿¤ê¡¢¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë»ö¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²Î¤â¥À¥ó¥¹¤â·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤¡¢¿¿¤Ã¹õ¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¾¯Ç¯¤¬¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢°áÁõ¤òÃå¤»¤é¤ì¤Æ¡¢¤¹¤°¤ËÌ¾¸Å²°¤Ë¤¢¤ë¥¬¥¤¥·¥Û¡¼¥ë¤Ç8000¿Í¤ÎÁ°¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤ä¤ë¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤»ö¤Ç¡£É¬»à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢²Î¤â¥À¥ó¥¹¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ªµÒÍÍ¤ÎÈ¿±þ¤òÀ¸¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ï¤Þ¤À¡¢¤³¤Î»Å»ö¤ò¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï»ý¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½ ¤½¤ÎÁÛ¤¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÆüÌî¡§¥³¥í¥Ê²Ò¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤³¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Î³èÆ°¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¸Ä¿Í¤Î³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤Ç¡¢¸æ±ï¤¬¤¢¤Ã¤ÆÉñÂæ¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¤â¤È¤â¤È¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬¹â¤¤¤Û¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡É²¶¤Ê¤ó¤Æ¡È¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¤¹¤°¤Ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤Û¤¦¤Ë»×¹Í¤¬¹Ô¤¤¬¤Á¤Ê¿Í´Ö¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉñÂæ¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡ÈÌò¤äºîÉÊ¤òÄÌ¤»¤Ð¡¢¤³¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Ç¤â¿Í¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¡É¤Èµ¤¤Å¤¤¤Æ¡¢Ìò¼Ô¤ËËÜµ¤¤ÇÂÇ¤Á¹þ¤â¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½ ÉñÂæ¤Ç¤Î¤ª¼Çµï¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÌò¤ËÄ©Àï¤µ¤ì¤Æ¡¢¿§¡¹¤ÊÊý¡¹¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÆüÌî¡§¿§¡¹¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÈÖ¤Ï¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¤Î¿ù¸¶µ±¾¼´ÆÆÄ¤Ç¤¹¤Í¡£¿ù¸¶¤µ¤ó¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Ê¤¤¤È¡¢Ã¯¤â¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Ê¤¤¤è¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¡¢¥Ï¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤Ï¡¢¸¬µõ¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬²¿¤è¤ê¤âÀµ²ò¤Ç¡¢¤â¤Á¤í¤ó¸¬µõ¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ïº£¤Ç¤âÂç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤µ¤Ã¤¤ªÏÃ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢º¬¤Ã¤³¤Î¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬¹â¤¤¤Û¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¸¬µõ¤Ç¤¤¤ë¤¹¤®¤ë¤¬¤¢¤Þ¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢¡È¤¤¤ä¤¤¤äËÍ¤Ê¤ó¤Æ¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¤¤¤ë¼«Ê¬¤¬³Ú¤À¤Ã¤¿¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡È¼«Ê¬¤Ï¤½¤Î¤¦¤Á¤â¤Ã¤ÈÇä¤ì¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤¹¤´¤¤Ìò¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¡ª¡É¤È¸ø¸À¤¹¤ë¤Î¤Ã¤Æ¡¢¼þ¤ê¤«¤é¤É¤¦»×¤ï¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ù¸¶¤µ¤ó¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤¬¤½¤¦¤Ê¤ì¤ë¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¡¢ÀäÂÐ¤ËÌÜÉ¸¤Ë¤Ï¤¿¤É¤êÃå¤«¤Ê¤¤¡£²¶¤Ï¡¢¤ªÁ°¤¬Çä¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬¸«¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ò¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¸«¤Ä¤á¤Æ¡¢É¾²Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¡¢¤È¤¤¤¦´ò¤·¤µ¤â¹þ¤ß¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê»×¹Í¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ç¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤ÏÍ¦µ¤¤¬¤¤¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢³Ú¤ÊÊý¤ËÆ¨¤²¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüÌî¤µ¤ó¤Ï¤½¤¦¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÆüÌî¡§ËÜÅö¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤È¸ÀÍÕ¤Ë»Ä¤µ¤º¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¸«¤Æ¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¤¤Á¤ó¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤Î¤¬¥¹¥Þ¡¼¥È¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ò¤È¤Ä¸ÀÍÕ¤Ë»Ä¤·¤Æ¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ð¥ì¤ë¤¯¤é¤¤´èÄ¥¤ë¤Î¤âÉ¬Í×¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¿ÍÁ°¤Ç´èÄ¥¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´èÄ¥¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤ÎÏÃ¤Ç¡¢¿Í¤è¤ê´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤ÈÉáÄÌ¡¢¼þ¤ê¤«¤é¡ÈÆüÌî¤Ï´èÄ¥¤ê²á¤®¤À¤«¤éµÙ¤ß¤Ê¤è¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ä¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ï¸·¤·¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½ º£¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤Î¤ªÏÃ¤â½Ð¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆüÌî¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦Â¸ºß¤Ç¤¹¤«¡©
ÆüÌî¡§¤ä¤Ï¤ê¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï»Ò¶¡¤Îº¢¸«¤Æ¤¤¤¿¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¤ÎÆ´¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ·È¤ï¤ê¤¿¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¤â¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¡¢1Ç¯´Ö»£±Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤âÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
´ðËÜ¤Ï¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¸«¤ë¤â¤Î¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤ÏÂç¿Í¤ÎÊý¤¬¸«¤Æ¤â¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤â¤Ë¡¢¡È»Ò¶¡ÈÖÁÈ¤Ã¤Æ·è¤á¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤éº¤¤ë¤è¡É¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤¯¤é¤¤½Å¸ü¤ÊºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤ÎÊý¤ËÉ¾²Á¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
´ÆÆÄ¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÊÑ¿È¡×¤Ã¤ÆÂ¿Ê¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÇÐÍ¥À¸³è¤Ç¤â¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼°Ê³°¤Ç¸À¤ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤È¡¢¡ÖÊÑ¿È¡×¤È¤¤¤¦2Ê¸»ú¤ò¸À¤¨¤ëÌò¼Ô¤Ï¡¢1Ç¯´Ö¤Ë²¿¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¡¢¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î¡ÖÊÑ¿È¡×¤Î¤¿¤Ã¤¿2Ê¸»ú¤Ë¤É¤ì¤À¤±¤Î½Å¤ß¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£²þ¤á¤Æ¤½¤Î½Å¤ß¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ 1st¼Ì¿¿½¸¡ØhiSTORY 1¡Ù¡¢¤³¤Á¤é¤âÆüÌî¤µ¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬Â¸Ê¬¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤¿1ºý¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ»£±Æ¤ËË¾¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÆüÌî¡§¤ä¤Ï¤êÇÐÍ¥¡¢ÆüÌîÍ§Êå¤È¤·¤Æ¤Î¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÌÌ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢ºîÉÊ¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ë¤·¤Æ¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë½Ö´Ö¤ò¼Ì¿¿¤Ë¤ª¤µ¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎºîÉÊ¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¤Þ¤º¡¢ÀßÄê¤ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¡¢¸½¾ì¤Ç¤â¥«¥Ã¥È¤ò¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ»£¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Ê¤êºî¤ê¹þ¤ó¤ÀºîÉÊ¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¥»¥ë¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¦ºîÉÊ¤Ï¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿§¡¹ÌÏº÷¤·¤Ê¤¬¤é¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¼«¿È¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¿§¡¹ÉñÂæ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤³¤½²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤ª¼Çµï¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬¤®¤Ã¤·¤êµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¡ØhiSTORY 1¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÌò¤ò±é¤¸¤ëÆüÌî¤µ¤ó¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀßÄê¤Ê¤É¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÆüÌî¡§¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀßÄê¤Ë¤Ä¤¡¢B5¤Î»æ3¡¢4Ëç¤¯¤é¤¤¤ËÎ®¤ì¤ò¥¬¡¼¥Ã¤È½ñ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÀßÄê¤ò¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤È¤¸¤ã¤¢¤³¤³¤Ï¤³¤ÎÎ®¤ì¤Ç¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡¢¤³¤ì¤Ï¤³¤³¤ò½¤Àµ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ò½Å¤Í¤Æºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¤Ï²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë1Ç¯´Ö¡¢¼«Ê¬¤Ç¡Ö¿ÉÌÚÅÄ¢¨¥Î¡¼¥È¡×¤È¤¤¤¦¥Î¡¼¥È¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤Ç¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ä¡¢´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò¤¤Á¤ó¤È¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¾Ã²½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¤¢¤È¤«¤é¸«ÊÖ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¹Í¤¨¤ë»þ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Ë¤½¤Î¥Î¡¼¥È¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¿¤³¤È¡¢¹Í¤¨¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¿ÉÌÚÅÄå«ÅÍ¡Ê¤«¤é¤¤À¡¦¤Ï¤ó¤È¡Ë ¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ô¥¡¥ì¥ó
¡½ ¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ªÀ©ºîÆü»ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸ø³«¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡£
ÆüÌî¡§¤¿¤À¡¢¼ê½ñ¤¤Î¤â¤Î¤Ï¥Ñ¥½¥³¥ó¤ËÃúÇ«¤ËÂÇ¤Á¹þ¤à¡¢¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ê¤°¤ê½ñ¤¤Ë¶á¤¤¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬¥Ñ¥½¥³¥ó¤ËÃúÇ«¤ËÂÇ¤ÁÄ¾¤·¤¿¤â¤Î¤òÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ç¤Ï»ÈÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ¤½¤³¤Þ¤ÇÁÛ¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥«¥Ã¥È¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢1ËçÁª¤Ö¤È¤·¤¿¤é¡Ä¡£
ÆüÌî¡§¤ä¤Ï¤ê¡¢·º»ö¤ËÊ±¤·¤¿ËÍ¤ÎÇúÇË¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½ ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤ì¤Ï¤¼¤Ò¡¢Çã¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÆüÌî¡§¤³¤Î·º»öÊÔ¤Ë¤«¤®¤é¤º¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó´Þ¤á¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È°Õ»×ÁÂÄÌ¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤â¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥»¥ê¥Õ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ìò¤È¤·¤Æ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ÏËÍ¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¼«Ê¬¤Ç¼Çµï¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤ò»£¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¼êÁ°¡¢¤¤Á¤ó¤È¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¿ÍÊªÁü¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤âÄ©ÀïÅª¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ Åö¤¿¤êÁ°¤Î´¶ÁÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤´¤È¤ËÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤ËÉ½¾ð¤¬°ã¤¦ÆüÌî¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÄø¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤´¼«¿È¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤ËÌò¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¡£
ÆüÌî¡§±é¤¸¤¿¿ÍÊª¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤êÀßÄê¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£·º»ö¤À¤Ã¤¿¤é¡¢²¿ºÐ¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦À³Ê¤Ç¡¢º£¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦»ö·ï¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÀ°¹çÀ¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¤¤¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡½ ¤³¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ë¹þ¤á¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÆüÌî¡§µÕ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤·¤«¤Ê¤¤ºîÉÊ¤À¤Ê¤È¼«Ê¬¤Ç¤Ï´¶¤¸¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥»¥ê¥Õ¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢ÆÉ¼Ô¤ÎÊý¡¹¤¬¼«Í³¤ËÁÛÁü¤Ç¤¤ëÍ¾Çò¤â¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Îã¤¨¤Ð¡È¼«Ê¬¤Ï¤³¤Î·º»ö¤Ï¤³¤ó¤Ê¿Í¤À¤È»×¤¦¡É¤È¤«¡¢»×¤¤»×¤¤¤ËÁÛÁü¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ÆüÌî¤µ¤ó¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤ªÊ¹¤¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ó¤Ê¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿·Ð¸³¤Ç¡¢º£¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÆüÌî¡§¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï°§»¢¤ÎÂç»ö¤µ¤È¤«¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¸Â¤é¤º¡¢ËÍ¤Ï¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»þ¤½¤Î»þ¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¤«¤¿¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢³Ø¤ó¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤éº£¤Ç¤â¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò»Å»ö¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿É¤¤¤È¤«¡¢¤·¤ó¤É¤¤¤È¤«»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÈÌÀÆüÄ«Áá¤¤¤Ê¡¢ÂçÊÑ¤À¡É¤¯¤é¤¤¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¤½¤ì¤Ã¤ÆÀ¨¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¡£²¿¤è¤ê¡¢ËÍ¤Î¤Ê¤«¤Ç¥¥Ä¥¤¡¢¤·¤ó¤É¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÁö¤ê¹þ¤ß¡¢¤¢¤ì¤Ë¾¡¤ë¤·¤ó¤É¤µ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½ ¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÆüÌî¤µ¤ó¤¬¤½¤¦»×¤ï¤ì¤ë¤¯¤é¤¤ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÆüÌî¡§·ë¹½ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡ÈÁö¤ê¹þ¤ß¤Ë¤¯¤é¤Ù¤¿¤é¡Ä¡É¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤¿¤éÁ´Á³Ê¿µ¤¡ª¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½ ¤½¤Î·Ð¸³¤¬º£¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÆüÌî¤µ¤ó¤Ë·ÝÇ½³¦¤ò´«¤á¤¿½ÇÊì¤µ¤ó¤Ï´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
ÆüÌî¡§¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤ä¤ë¤ÈÊì¤È2¿Í¤ÇÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤«²¸ÊÖ¤·¤¬¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½ ¤¤¤¨¤¤¤¨¡ªº£¤¬½½Ê¬²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¹¤è¡£
ÆüÌî¡§¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¡Ä¡Ä¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢½ÇÊì¤ÏÁêÍÕ²íµª¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢Êì¤Ï»°±ºÂçÃÎ¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡¢¤¤¤Ä¤«¶¦±é¤ò¤·¤Æ¥µ¥¤¥ó¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤Î¤¬²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½ ¡Ê¾Ð¡Ë¡£È¯ÇäµÇ°¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£
ÆüÌî¡§¼Ì¿¿½¸¤ò¤¤¤Ä¤«¤Ï½Ð¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¼«¿È´¶³´¿¼¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÉáÃÊ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤ËÄ¾ÀÜ¤ªÎé¤ò¸À¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÃÏ¸µ¤Î°¦ÃÎ¤Ç¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡½ ºÇ¸å¤Ë¡¢ÆüÌî¤µ¤ó¤Îº£¸å¤ÎÌÜÉ¸¡¢ÌîË¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÊ¹¤«¤»¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©
ÆüÌî¡§¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤â¤Ã¤È¤ª¼Çµï¤¬¾å¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤«¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¸þ¾å¿´¤Ï¾ï¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÎÉ¤¤ºîÉÊ¤Ë½Ð¤Æ¤â¡¢¸«¤ë¿Í¤¬¥¼¥í¤À¤Ã¤¿¤é°ÕÌ£¤ò¤Ê¤·¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢µÕ¤Ë¤¹¤´¤¯Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤Ç²¿¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¾ð¤±¤Ê¤¤¡£·ë²Ì¤ò½Ð¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î´üÂÔ¤È¿®Íê¡¢¤³¤Î¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤À¤í¤¦¤«¤é¸«¤Ë¹Ô¤³¤¦¡¢¤È»×¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥é¥¤¥À¡¼ÇÐÍ¥¡¢¼Ì¿¿½¸¤ÇÉáÃÊ¤È°ã¤¦»ÑÈäÏª
¢¡ÆüÌîÍ§Êå¡¢ÍÄ¾¯´ü¡¦·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï
¡½ ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ô¥¡¥ì¥óÌò¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÆüÌî¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤´¼«¿È¤ÎÍÄ¾¯´ü¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡½ ¤ä¤Ï¤ê¡¢»þ´Ö¤òËº¤ì¤ÆÂÇ¤Á¹þ¤à¤Î¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÆüÌî¡§¤Ï¤¤¡¢È©¤âÆü¾Æ¤±¤·¤Æ¿¿¤Ã¹õ¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½ ¤½¤ó¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¾¯Ç¯¤À¤Ã¤¿ÆüÌî¤µ¤ó¤¬·ÝÇ½³¦¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤«Å¾µ¡¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÆüÌî¡§Ãæ³ØÀ¸¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤ÏËÜµ¤¤Ç¥×¥í¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Îº¢Á´¹ñÂç²ñ¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁª¼ê¤ÈÁè¤¦µ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¤É¤³¤«¼«Ê¬¤¬¡È¥×¥í¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤Ê¡É¤Èµ¤¤Å¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¤½¤ì¤Ç¤âÄü¤á¤º¤Ë¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿´¤Î¤É¤³¤«¤ÇÌµÍý¤À¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢ËÜµ¤¤ÇÂÇ¤Á¹þ¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤É¤¦¤·¤Æ¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
Ì´¤ò¼º¤Ã¤Æ¡¢¤¸¤ã¤¢¤³¤ì¤«¤é¤Ê¤Ë¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¡¢¤Ê¤Ë¤òÀ¸¤¤¬¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¡¢¹â¹»À¸³è¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¹¤°¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½ÇÊì¤¬¥Æ¥ì¥Ó¹¥¤¤Ç¡¢ËÍ¤Î¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¿§¡¹Ãµ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¡ÖÅì³¤ÃÏÊý½Ð¿È¤ÎÃË¤Î»Ò¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤òºî¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡È¤³¤ì¤À¤Ã¤¿¤é¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÈÎ¾Î©¤·¤Æ¤â¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½ ½ÇÊì¤µ¤Þ¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÆüÌî¡§½ÇÊì¤Ï¤Þ¤ºÊì¤òÀâÆÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢Î»²ò¤ò¤È¤Ã¤Æ¼Ì¿¿¤òÁ÷¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Î¾¿Æ¤È¤·¤Æ¤Ï³Ø¶È¤È¥µ¥Ã¥«¡¼¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤Þ¤ºÇ°Æ¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÂå¤ï¤ê¤Î¡¢¿·¤·¤¯ÂÇ¤Á¹þ¤á¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¢¤¯¤é¤¤¤Î´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ½ÇÊì¤µ¤Þ¤¬¤È¤Æ¤â¾å¼ê¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÆüÌî¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢¡ÆüÌîÍ§Êå¡¢·ÝÇ½³¦¤Ç¤ÎÅ¾µ¡
¡½ ¤½¤ì¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¡¢·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ½é¤«¤é³Ú¤·¤¤¡¢¤È¤«¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÆüÌî¡§¤³¤ì¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó¤½¤¦¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÉáÄÌ¤Î³ØÀ¸À¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Æü¾ïÅª¤Ë²Î¤ò²Î¤Ã¤¿¤ê¡¢¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë»ö¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²Î¤â¥À¥ó¥¹¤â·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤¡¢¿¿¤Ã¹õ¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¾¯Ç¯¤¬¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢°áÁõ¤òÃå¤»¤é¤ì¤Æ¡¢¤¹¤°¤ËÌ¾¸Å²°¤Ë¤¢¤ë¥¬¥¤¥·¥Û¡¼¥ë¤Ç8000¿Í¤ÎÁ°¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤ä¤ë¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤»ö¤Ç¡£É¬»à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢²Î¤â¥À¥ó¥¹¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ªµÒÍÍ¤ÎÈ¿±þ¤òÀ¸¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ï¤Þ¤À¡¢¤³¤Î»Å»ö¤ò¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï»ý¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½ ¤½¤ÎÁÛ¤¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÆüÌî¡§¥³¥í¥Ê²Ò¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤³¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Î³èÆ°¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¸Ä¿Í¤Î³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤Ç¡¢¸æ±ï¤¬¤¢¤Ã¤ÆÉñÂæ¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¤â¤È¤â¤È¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬¹â¤¤¤Û¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡É²¶¤Ê¤ó¤Æ¡È¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¤¹¤°¤Ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤Û¤¦¤Ë»×¹Í¤¬¹Ô¤¤¬¤Á¤Ê¿Í´Ö¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉñÂæ¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡ÈÌò¤äºîÉÊ¤òÄÌ¤»¤Ð¡¢¤³¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Ç¤â¿Í¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¡É¤Èµ¤¤Å¤¤¤Æ¡¢Ìò¼Ô¤ËËÜµ¤¤ÇÂÇ¤Á¹þ¤â¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½ ÉñÂæ¤Ç¤Î¤ª¼Çµï¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÌò¤ËÄ©Àï¤µ¤ì¤Æ¡¢¿§¡¹¤ÊÊý¡¹¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÆüÌî¡§¿§¡¹¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÈÖ¤Ï¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¤Î¿ù¸¶µ±¾¼´ÆÆÄ¤Ç¤¹¤Í¡£¿ù¸¶¤µ¤ó¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Ê¤¤¤È¡¢Ã¯¤â¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Ê¤¤¤è¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¡¢¥Ï¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤Ï¡¢¸¬µõ¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬²¿¤è¤ê¤âÀµ²ò¤Ç¡¢¤â¤Á¤í¤ó¸¬µõ¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ïº£¤Ç¤âÂç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤µ¤Ã¤¤ªÏÃ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢º¬¤Ã¤³¤Î¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬¹â¤¤¤Û¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¸¬µõ¤Ç¤¤¤ë¤¹¤®¤ë¤¬¤¢¤Þ¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢¡È¤¤¤ä¤¤¤äËÍ¤Ê¤ó¤Æ¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¤¤¤ë¼«Ê¬¤¬³Ú¤À¤Ã¤¿¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡È¼«Ê¬¤Ï¤½¤Î¤¦¤Á¤â¤Ã¤ÈÇä¤ì¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤¹¤´¤¤Ìò¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¡ª¡É¤È¸ø¸À¤¹¤ë¤Î¤Ã¤Æ¡¢¼þ¤ê¤«¤é¤É¤¦»×¤ï¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ù¸¶¤µ¤ó¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤¬¤½¤¦¤Ê¤ì¤ë¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¡¢ÀäÂÐ¤ËÌÜÉ¸¤Ë¤Ï¤¿¤É¤êÃå¤«¤Ê¤¤¡£²¶¤Ï¡¢¤ªÁ°¤¬Çä¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬¸«¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ò¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¸«¤Ä¤á¤Æ¡¢É¾²Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¡¢¤È¤¤¤¦´ò¤·¤µ¤â¹þ¤ß¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê»×¹Í¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ç¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤ÏÍ¦µ¤¤¬¤¤¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢³Ú¤ÊÊý¤ËÆ¨¤²¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüÌî¤µ¤ó¤Ï¤½¤¦¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÆüÌî¡§ËÜÅö¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤È¸ÀÍÕ¤Ë»Ä¤µ¤º¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¸«¤Æ¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¤¤Á¤ó¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤Î¤¬¥¹¥Þ¡¼¥È¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ò¤È¤Ä¸ÀÍÕ¤Ë»Ä¤·¤Æ¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ð¥ì¤ë¤¯¤é¤¤´èÄ¥¤ë¤Î¤âÉ¬Í×¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¿ÍÁ°¤Ç´èÄ¥¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´èÄ¥¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤ÎÏÃ¤Ç¡¢¿Í¤è¤ê´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤ÈÉáÄÌ¡¢¼þ¤ê¤«¤é¡ÈÆüÌî¤Ï´èÄ¥¤ê²á¤®¤À¤«¤éµÙ¤ß¤Ê¤è¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ä¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ï¸·¤·¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½ º£¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤Î¤ªÏÃ¤â½Ð¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆüÌî¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦Â¸ºß¤Ç¤¹¤«¡©
ÆüÌî¡§¤ä¤Ï¤ê¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï»Ò¶¡¤Îº¢¸«¤Æ¤¤¤¿¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¤ÎÆ´¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ·È¤ï¤ê¤¿¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¤â¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¡¢1Ç¯´Ö»£±Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤âÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
´ðËÜ¤Ï¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¸«¤ë¤â¤Î¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤ÏÂç¿Í¤ÎÊý¤¬¸«¤Æ¤â¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤â¤Ë¡¢¡È»Ò¶¡ÈÖÁÈ¤Ã¤Æ·è¤á¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤éº¤¤ë¤è¡É¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤¯¤é¤¤½Å¸ü¤ÊºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤ÎÊý¤ËÉ¾²Á¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
´ÆÆÄ¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÊÑ¿È¡×¤Ã¤ÆÂ¿Ê¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÇÐÍ¥À¸³è¤Ç¤â¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼°Ê³°¤Ç¸À¤ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤È¡¢¡ÖÊÑ¿È¡×¤È¤¤¤¦2Ê¸»ú¤ò¸À¤¨¤ëÌò¼Ô¤Ï¡¢1Ç¯´Ö¤Ë²¿¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¡¢¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î¡ÖÊÑ¿È¡×¤Î¤¿¤Ã¤¿2Ê¸»ú¤Ë¤É¤ì¤À¤±¤Î½Å¤ß¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£²þ¤á¤Æ¤½¤Î½Å¤ß¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ÆüÌîÍ§Êå¡¢¼Ì¿¿½¸¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¡©
¡½ 1st¼Ì¿¿½¸¡ØhiSTORY 1¡Ù¡¢¤³¤Á¤é¤âÆüÌî¤µ¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬Â¸Ê¬¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤¿1ºý¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ»£±Æ¤ËË¾¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÆüÌî¡§¤ä¤Ï¤êÇÐÍ¥¡¢ÆüÌîÍ§Êå¤È¤·¤Æ¤Î¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÌÌ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢ºîÉÊ¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ë¤·¤Æ¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë½Ö´Ö¤ò¼Ì¿¿¤Ë¤ª¤µ¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎºîÉÊ¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¤Þ¤º¡¢ÀßÄê¤ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¡¢¸½¾ì¤Ç¤â¥«¥Ã¥È¤ò¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ»£¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Ê¤êºî¤ê¹þ¤ó¤ÀºîÉÊ¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¥»¥ë¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¦ºîÉÊ¤Ï¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿§¡¹ÌÏº÷¤·¤Ê¤¬¤é¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¼«¿È¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¿§¡¹ÉñÂæ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤³¤½²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤ª¼Çµï¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬¤®¤Ã¤·¤êµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¡ØhiSTORY 1¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÌò¤ò±é¤¸¤ëÆüÌî¤µ¤ó¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀßÄê¤Ê¤É¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÆüÌî¡§¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀßÄê¤Ë¤Ä¤¡¢B5¤Î»æ3¡¢4Ëç¤¯¤é¤¤¤ËÎ®¤ì¤ò¥¬¡¼¥Ã¤È½ñ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÀßÄê¤ò¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤È¤¸¤ã¤¢¤³¤³¤Ï¤³¤ÎÎ®¤ì¤Ç¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡¢¤³¤ì¤Ï¤³¤³¤ò½¤Àµ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ò½Å¤Í¤Æºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¤Ï²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë1Ç¯´Ö¡¢¼«Ê¬¤Ç¡Ö¿ÉÌÚÅÄ¢¨¥Î¡¼¥È¡×¤È¤¤¤¦¥Î¡¼¥È¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤Ç¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ä¡¢´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò¤¤Á¤ó¤È¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¾Ã²½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¤¢¤È¤«¤é¸«ÊÖ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¹Í¤¨¤ë»þ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Ë¤½¤Î¥Î¡¼¥È¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¿¤³¤È¡¢¹Í¤¨¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¿ÉÌÚÅÄå«ÅÍ¡Ê¤«¤é¤¤À¡¦¤Ï¤ó¤È¡Ë ¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ô¥¡¥ì¥ó
¡½ ¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ªÀ©ºîÆü»ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸ø³«¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡£
ÆüÌî¡§¤¿¤À¡¢¼ê½ñ¤¤Î¤â¤Î¤Ï¥Ñ¥½¥³¥ó¤ËÃúÇ«¤ËÂÇ¤Á¹þ¤à¡¢¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ê¤°¤ê½ñ¤¤Ë¶á¤¤¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬¥Ñ¥½¥³¥ó¤ËÃúÇ«¤ËÂÇ¤ÁÄ¾¤·¤¿¤â¤Î¤òÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ç¤Ï»ÈÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ¤½¤³¤Þ¤ÇÁÛ¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥«¥Ã¥È¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢1ËçÁª¤Ö¤È¤·¤¿¤é¡Ä¡£
ÆüÌî¡§¤ä¤Ï¤ê¡¢·º»ö¤ËÊ±¤·¤¿ËÍ¤ÎÇúÇË¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½ ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤ì¤Ï¤¼¤Ò¡¢Çã¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÆüÌî¡§¤³¤Î·º»öÊÔ¤Ë¤«¤®¤é¤º¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó´Þ¤á¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È°Õ»×ÁÂÄÌ¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤â¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥»¥ê¥Õ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ìò¤È¤·¤Æ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ÏËÍ¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¼«Ê¬¤Ç¼Çµï¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤ò»£¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¼êÁ°¡¢¤¤Á¤ó¤È¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¿ÍÊªÁü¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤âÄ©ÀïÅª¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ Åö¤¿¤êÁ°¤Î´¶ÁÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤´¤È¤ËÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤ËÉ½¾ð¤¬°ã¤¦ÆüÌî¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÄø¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤´¼«¿È¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤ËÌò¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¡£
ÆüÌî¡§±é¤¸¤¿¿ÍÊª¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤êÀßÄê¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£·º»ö¤À¤Ã¤¿¤é¡¢²¿ºÐ¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦À³Ê¤Ç¡¢º£¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦»ö·ï¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÀ°¹çÀ¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¤¤¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡½ ¤³¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ë¹þ¤á¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÆüÌî¡§µÕ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤·¤«¤Ê¤¤ºîÉÊ¤À¤Ê¤È¼«Ê¬¤Ç¤Ï´¶¤¸¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥»¥ê¥Õ¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢ÆÉ¼Ô¤ÎÊý¡¹¤¬¼«Í³¤ËÁÛÁü¤Ç¤¤ëÍ¾Çò¤â¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Îã¤¨¤Ð¡È¼«Ê¬¤Ï¤³¤Î·º»ö¤Ï¤³¤ó¤Ê¿Í¤À¤È»×¤¦¡É¤È¤«¡¢»×¤¤»×¤¤¤ËÁÛÁü¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ÆüÌî¤µ¤ó¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤ªÊ¹¤¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ó¤Ê¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿·Ð¸³¤Ç¡¢º£¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÆüÌî¡§¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï°§»¢¤ÎÂç»ö¤µ¤È¤«¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¸Â¤é¤º¡¢ËÍ¤Ï¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»þ¤½¤Î»þ¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¤«¤¿¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢³Ø¤ó¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤éº£¤Ç¤â¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò»Å»ö¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿É¤¤¤È¤«¡¢¤·¤ó¤É¤¤¤È¤«»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÈÌÀÆüÄ«Áá¤¤¤Ê¡¢ÂçÊÑ¤À¡É¤¯¤é¤¤¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¤½¤ì¤Ã¤ÆÀ¨¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¡£²¿¤è¤ê¡¢ËÍ¤Î¤Ê¤«¤Ç¥¥Ä¥¤¡¢¤·¤ó¤É¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÁö¤ê¹þ¤ß¡¢¤¢¤ì¤Ë¾¡¤ë¤·¤ó¤É¤µ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½ ¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÆüÌî¤µ¤ó¤¬¤½¤¦»×¤ï¤ì¤ë¤¯¤é¤¤ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÆüÌî¡§·ë¹½ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡ÈÁö¤ê¹þ¤ß¤Ë¤¯¤é¤Ù¤¿¤é¡Ä¡É¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤¿¤éÁ´Á³Ê¿µ¤¡ª¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½ ¤½¤Î·Ð¸³¤¬º£¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÆüÌî¤µ¤ó¤Ë·ÝÇ½³¦¤ò´«¤á¤¿½ÇÊì¤µ¤ó¤Ï´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
ÆüÌî¡§¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤ä¤ë¤ÈÊì¤È2¿Í¤ÇÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤«²¸ÊÖ¤·¤¬¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½ ¤¤¤¨¤¤¤¨¡ªº£¤¬½½Ê¬²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¹¤è¡£
ÆüÌî¡§¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¡Ä¡Ä¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢½ÇÊì¤ÏÁêÍÕ²íµª¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢Êì¤Ï»°±ºÂçÃÎ¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡¢¤¤¤Ä¤«¶¦±é¤ò¤·¤Æ¥µ¥¤¥ó¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤Î¤¬²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½ ¡Ê¾Ð¡Ë¡£È¯ÇäµÇ°¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£
ÆüÌî¡§¼Ì¿¿½¸¤ò¤¤¤Ä¤«¤Ï½Ð¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¼«¿È´¶³´¿¼¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÉáÃÊ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤ËÄ¾ÀÜ¤ªÎé¤ò¸À¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÃÏ¸µ¤Î°¦ÃÎ¤Ç¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡½ ºÇ¸å¤Ë¡¢ÆüÌî¤µ¤ó¤Îº£¸å¤ÎÌÜÉ¸¡¢ÌîË¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÊ¹¤«¤»¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©
ÆüÌî¡§¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤â¤Ã¤È¤ª¼Çµï¤¬¾å¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤«¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¸þ¾å¿´¤Ï¾ï¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÎÉ¤¤ºîÉÊ¤Ë½Ð¤Æ¤â¡¢¸«¤ë¿Í¤¬¥¼¥í¤À¤Ã¤¿¤é°ÕÌ£¤ò¤Ê¤·¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢µÕ¤Ë¤¹¤´¤¯Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤Ç²¿¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¾ð¤±¤Ê¤¤¡£·ë²Ì¤ò½Ð¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î´üÂÔ¤È¿®Íê¡¢¤³¤Î¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤À¤í¤¦¤«¤é¸«¤Ë¹Ô¤³¤¦¡¢¤È»×¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û