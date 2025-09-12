276Ëü±ß¤«¤é¡ª ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¡Ö¥¨¥³¥â¥Ç¥ë¡×²¿¤¬¿Ê²½¤·¤¿¡© ¥È¥è¥¿¡Ö¥×¥ê¥¦¥¹¡×¤Î¸½¾õ¤Ï¡Ä ²þÎÉ¡õÆÃÊÌ»ÅÍÍÀßÄê¡¢ÆÃÄ§¤Ï¡©
¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥«¡¼¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥È¥è¥¿¡Ö¥×¥ê¥¦¥¹¡×¤Ï¡¢2023Ç¯1·îÅÐ¾ì¤Î¸½¹Ô·¿¤Ç5ÂåÌÜ¤ò¿ô¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥â¥Î¥Õ¥©¥ë¥à¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡×¤òÆ§½±¤·¤Ä¤Ä¡¢Äã½Å¿´²½¤È19¥¤¥ó¥ÁºÙÉýÂç·Â¥¿¥¤¥ä¤Ë¤è¤ë¥ï¥¤¥É¤Ê¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò³ÍÆÀ¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡ª ¡Ö¿·¤¿¤Ê¥×¥ê¥¦¥¹¡×¤ò¸«¤ë¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡´é¤Ä¤¤Ï¡Ö¥Ï¥ó¥Þ¡¼¥Ø¥Ã¥É¡×¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¥Ø¥Ã¥É¥é¥ó¥×¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¡¢¥ê¥ä¤Ë¤ÏÇö·¿°ìÊ¸»ú¥Æ¡¼¥ë¥é¥ó¥×¤ÈÃæ±û¤Ë¼ÖÌ¾¥í¥´¤¬ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥×¥ê¥¦¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢2025Ç¯7·î¤Ë°ìÉô²þÎÉ¤ò¼õ¤±¡¢¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤ËÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤Î¡ÖG¡ÈNight Shade¡É¡×¤òÀßÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖG¡×¥°¥ì¡¼¥É¤¬¥Ù¡¼¥¹¤Ç¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥í¥¢¥°¥ê¥ë¤ä¥ê¥ä¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¥í¥¢¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥¢¡¼¥Á¡¢19¥¤¥ó¥Á¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ê¤É¤¬¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ç¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¥¤¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Á°¸å¤Î¥È¥è¥¿¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤ä¼ÖÌ¾¤ÈPHEV¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤â¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºÙÉô¤¬¹õ¤Ç°ú¤Äù¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯²Ã¾þ¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥Í¤Ê¤É¹õ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿»ÅÎ©¤Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡±¿Å¾ÀÊ6¥¦¥§¥¤¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¥·¡¼¥È¡¢ÀìÍÑ¥¹¥È¥é¥¤¥×ÉÕ¤Î¾åµé¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥·¡¼¥ÈÉ½Èé¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ç¹â¤¤¼Á´¶¤òÉ½¸½¡£
¡¡°ìÉô²þÎÉ¤Ç¤Ï¡¢½¾Íè¥á¡¼¥«¡¼¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¿Íµ¤ÁõÈ÷¤¬É¸½à²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖX¡×¤ò¤Î¤¾¤ETC2.0¼ÖºÜ´ï¤òÉ¸½àÁõÈ÷¡£¡ÖZ¡×¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ó¥Ê¡¼¥ß¥é¡¼¡õÁ°¸å¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¡¢¡Ö12.3¥¤¥ó¥Á¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡Ê¥³¥Í¥¯¥Æ¥£¥Ã¥É¥Ê¥ÓÂÐ±þ¡Ë¡×¤òÉ¸½à²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½¹Ô·¿¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¡¢Âè2À¤Âå¤Î¡ÖTNGA¡×¤òºÎÍÑ¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Á´Ä¹4600¡ßÁ´Éý1780¡ßÁ´¹â1430mm¡£ºÇ¾®²óÅ¾È¾·Â¤Ï5.4m¡£ÀèÂå¤ÏÁ´Ä¹4575¡ßÁ´Éý1760¡ßÁ´¹â1470mm¤Ç¡¢ºÇ¾®²óÅ¾È¾·Â¤Ï5.1m¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Á´Ä¹¤Ï25mmÄ¹¤¯¡¢20mm¥ï¥¤¥É¤Ë¤Ê¤ê¡¢40mm¤âÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê³°´Ñ¤òÆÀ¤¿È¿ÌÌ¡¢¶¹¤¤¾ì½ê¤Ç¤Î¼è¤ê²ó¤·¤Ï¼ã´³¸åÂà¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Âè5À¤Âå¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢2.0L¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ê¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤Î¡ÖKINTO¡×¸þ¤±¥°¥ì¡¼¥É¡ÖU¡×¤Ë¤Ï¡¢1.8L¤òÅëºÜ¡Ë¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢Áö¤ê¤âËá¤¤¢¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2.0L¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡Ê2WD¡Ë¤Ï¡¢WLTC¥â¡¼¥ÉÇ³Èñ28.6km¡¿L¤òÃ£À®¡£1.8L¤Î¡ÖU¡×¤Ï¡¢Æ±32.6km¡¿L¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤â2.0L¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ°ÎÏÀÇ½¤Ï¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤¬¾å¤Ç¡¢2.0L¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Î190PS¤ËÂÐ¤·¡¢223PS¤Î¥·¥¹¥Æ¥àºÇ¹â½ÐÎÏ¤òÈ¯À¸¡£0-100km¡¿h²ÃÂ®¤â2.0L¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Î7.5ÉÃ¤ËÂÐ¤·¡¢6.7ÉÃ¤ËÃ»½Ì¡£
¡¡EVÁö¹Ôµ÷Î¥¤Ï¡¢ÀèÂå¤«¤é50¡ó°Ê¾å¸þ¾å¤µ¤»¡¢87km¤ÎEVÁö¹Ôµ÷Î¥¡Ê19¥¤¥ó¥Á¼Ö¡Ë¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æü¾ï¤ÎÇã¤¤Êª¤ä¶áµ÷Î¥¤ÎÄÌ¶Ð¤Ê¤É¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤½¤ÎÂçÈ¾¤òEV¤È¤·¤Æ¤Þ¤«¤Ê¤¨¤ë¤Ï¤º¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢Áö¤ê¤Ç¤Ï¡ÖTNGA¡×¤ÎÂè2À¤Âå²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÀß·×¼«Í³ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤ä¾è¤ê¿´ÃÏ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Ñ¥Í¤Ï¡¢7¥¤¥ó¥ÁTFT¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Î¡Ö¥È¥Ã¥×¥Þ¥¦¥ó¥È¥á¡¼¥¿¡¼¡×¡¢12.3¥¤¥ó¥Á¤â¤·¤¯¤Ï8¥¤¥ó¥Á¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÇÛÃÖ¤Ç¡¢°µÇ÷´¶¤Î¾¯¤Ê¤¤Àß·×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ÀèÂå¤è¤ê¤âA¥Ô¥é¡¼¤¬¤«¤Ê¤ê¿²¤«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢A¥Ô¥é¡¼¤¬Æ¬¾å¶á¤¯¤ËÇ÷¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡²Ù¼¼ÍÆÎÌ¤Ï¡¢Á´¹â¤¬Äã¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÀèÂå¤Î502L¤«¤é410L¤ËÂç¤¤¯¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾²ÌÌ¤òÄã¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³«¸ýÉô²¼Â¦¡ÊÁÝ¤½Ð¤·¸ý¡Ë¤È¾²ÌÌ¤È¤Î¿¼¤µ¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢²ÙÊª¤ÎÀÑºÜÀ¤ÈÁö¹Ô»þ¤Î°ÂÄêÀ¤â¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Å¬ÅÙ¤Ê¥Û¡¼¥ë¥ÉÀ¤òÊú¤«¤»¤ë¥Õ¥í¥ó¥È¥·¡¼¥È¤Ï¡¢±¿Å¾¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥é¥¤¥ó²Ã¾þ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¾å¼Á´¶¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Àè¿Ê°ÂÁ´ÁõÈ÷¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î¡Ö¥È¥è¥¿¡¦¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¦¥»¥ó¥¹¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÀìÍÑ¤Î¥¹¥Þ¥Û¡¦¥¢¥×¥ê¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç±ó³ÖÁàºî¤ÇÃó¼Ö¡¢½Ð¸Ë¤¬²ÄÇ½¤Ê¡Ö¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥È¥Ñ¡¼¥¯¡Ê¥ê¥â¡¼¥Èµ¡Ç½ÉÕ¡Ë¡×¤ä¡Ö¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥¹¥Ý¥Ã¥È¥â¥Ë¥¿¡¼¡ÊBSM¡Ë¡Ü°Â¿´¹ß¼Ö¥¢¥·¥¹¥È¡×¤Ê¤É¤ÎÀßÄê¤Ê¤É¡¢ºÇ¿·ÁõÈ÷¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥×¥ê¥¦¥¹¤Î²Á³Ê¤Ï¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤¬¡ÖX¡Ê¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö 2WD¡Ë¡×¤Î276Ëü9800±ß¤«¤é¡ÖZ¡Ê¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö E-Four¡Ë¡×¤Î407Ëü0700±ß¡£
¡¡¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤¬¡ÖG¡Ê¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö 2WD¡Ë¡×¤Î384Ëü7300±ß¤«¤é¡ÖZ¡Ê¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö 2WD¡Ë¡×¤Î460Ëü8900±ß¤Ç¤¹¡£