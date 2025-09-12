¡Ö¥Ô¥ó¥È¤Î³°¤ì¶ñ¹ç¤¬À¨¤¹¤®¤ë¡×½÷À¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼ºî²È¡¡°ËÅì»ÔÄ¹ÌäÂê¤Ø¤Î¡È»ä¸«¡É¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÁí¥Ä¥Ã¥³¥ß
9·î11ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¡¢ºî²È¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Îô£ÍÎ»Ò¤¬¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£ÈÖÁÈÆâ¤Ç½Ò¤Ù¤¿»ä¸«¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ô£¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢1984Ç¯ÊüÁ÷³«»Ï¤Î¡Ø¤È¤¤á¤¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡Ù¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ç¡¢Ìó8Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¾å²¬Î¶ÂÀÏº¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯81¡Ë¤È¤È¤â¤Ë»Ê²ñ¤òÌ³¤á¡¢2000Ç¯¤Ë½ÐÈÇ¤·¤¿¡ØÅìÂç¤Ç¾åÌîÀéÄá»Ò¤Ë¥±¥ó¥«¤ò³Ø¤Ö¡Ù¤¬20ËüÉô°Ê¾å¤òÇä¤ê¾å¤²¤¿¡È¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼ºî²È¡É¡£
º£²ó¡¢ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÈÖÁÈÆâ¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¡Ê55¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ëô£¤Î¥³¥á¥ó¥È¤À¡£
ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ë¤Ï¡¢ºÇ½ª³ØÎò¤ò¡ÖÅìÍÎÂç³ØÂ´¶È¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¼ÂºÝ¤Ï¡Ö½üÀÒ¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌäÂê¤ò¤á¤°¤ëº®Íð¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£°ËÅì»ÔÌò½ê¤Ë1Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¶ì¾ð¤¬»¦Åþ¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ï10Æü¡¢»ÔµÄ²ñ¤Î²ò»¶¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£
ô£¤Ï¤Þ¤ºÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ±þ±ç¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¤Í¡¢½÷À¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ã¤Æ¡£ÆüËÜ¤ÏÀ¯¼£¤Î»²²Ã¤â¾¯¤Ê¤¤¤·¡¢½÷À¥ê¡¼¥À¡¼¤â¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡¢½÷À¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ã¤Æ¡£ÃíÌÜ¤¹¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤È¤¤¤¦¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤¤¤¿¤Î¤¬»ÄÇ°¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
Â³¤±¤Æ¡¢ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Î¤³¤È¤ò¡¢¡Ö¸ý¤¬Î©¤Á¤Þ¤¹¡£ÊÛ¤¬Î©¤Ä¡£ÄÉµÚ¤ò¤«¤ï¤¹Ç½ÎÏ¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¡¢¤½¤Î¹â¤¤Ç½ÎÏ¤¬¡Ö¿®ÍÑ¤òÆÀ¤¿¤ê¤È¤«¡¢¿®Íê¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Êý¸þ¤ËÆ°¤«¤Ê¤¤¤ÇÉÔ¿®¤ÎÊý¤ò¹¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬»ÄÇ°¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿¿ùÂ¼ÂÀÂ¢¡Ê46¡Ë¤¬ô£¤ÎÈ¯¸À¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ã¤ÆÊÛ¤¬Î©¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡ÊÛ¤¬Î©¤Ä¤Ã¤Æ¤Á¤ã¤ó¤È¤ªÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÍ¸¢¼Ô¤¬Íý²ò¤·¡¢Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤¿¤éÊÛ¤¬Î©¤Ä¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤¬Ç¼ÆÀ¤·¤Æ¤Ê¤¤¡×¤Èµ¿Ìä¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ô£¤Ï¡Ö¤Ç¤â¤ß¤ó¤Ê¤Î»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¡ÊÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ï¡ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡í¾¤·Êý¤âÆ¤ÏÀ¤Îµ»½Ñ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¼¡À¤Âå¤Î¼ã¤¤½÷À¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤ËÂç¤¤Ê¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤Î©¾ì¤ÎÊý¤¬¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê°õ¾Ý¡£Âç¤¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¡Ø½÷À¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤µ¤ì¤ë¤ó¤À¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¼¡À¤Âå¤Î¼ã¤¤½÷À¤Ë¤¤¤¯¤³¤È¤¬»ÄÇ°¤Ç¤¹¡×¤È¡¢»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¤³¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¿ùÂ¼¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡©¡¡½÷À¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤µ¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡©¡¡¤³¤ó¤Ê¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤¹¤°Â´¶È¾Ú½ñ½Ð¤»¤ÐºÑ¤à¤è¤¦¤ÊÏÃ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡¢½÷À¤È¤«ÃËÀ¤È¤«´Ø·¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËËÍ¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¼ó¤ò·¹¤²¤¿¤¬¡¢ô£¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¡ÖËÜ¿Í¤Ï¡Ê³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤ò¡ËÇ§¤á¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¼«¿È¤Î¼çÄ¥¤ò´Ó¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÉáÃÊ¤Ï¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¡¢¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡È¥º¥ì¤Æ¤¤¤ë¡É¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¿ùÂ¼»á¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¿ùÂ¼»á¤Î°Õ¸«¤Ë»¿Æ±¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²áµî¤Ë¤ÏÃËÀÀ¯¼£²È¤Î³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¡¢¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢º£²ó¤Î·ï¤ò¥¸¥§¥ó¥À¡¼ÌäÂê¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Êô£»á¤Î¼çÄ¥¤Ï¾¯¤·ÌµÍý¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÀ¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
ô£¤ÎÈ¯¸À¤ËÂÐ¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÈãÈ½¤¬Ê®½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô¤Þ¤µ¤«¤³¤ì¤À¤±»ö¼Â´Ø·¸¤¬ÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¡È½÷À¤À¤«¤é¡É¤òÍýÍ³¤Ë¤¹¤ë¤È¤Ï¡¢¤¤¤¯¤éÁÇ¿Í¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ç¤âÎ®ÀÐ¤Ë¥Ô¥ó¥È¤Î³°¤ì¶ñ¹ç¤¬À¨¤¹¤®¤ë¡£¤¤¤Ä¤â¤Ê¤é¤½¤ÎÌò¤ò¼õ¤±»ý¤Ä¿ùÂ¼»á¤¬ËÜÅö¤Ë¤Þ¤È¤â¤Ê¿Í´Ö¤Ë´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Õ
¡Ôô£ÍÎ»Ò»á¤ÏÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¤È¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤ÉÆÜÄÁ´Á¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤Ç¡¢¿ùÂ¼»á¤ÎÈ¿ÏÀ¤ËÁ´¤¯Æ±°Õ¤Ç¤·¤¿¡£³ØÎòº¾¾Î¤ËÃË½÷¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡Õ
¡Ôº£²ó¤ÎÌäÂê¤Ï»ÔÄ¹¤È¤·¤Æ¤ÎÀâÌÀÀÕÇ¤¤äÂÐ±þ¤ÎÆ©ÌÀÀ¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀÊÌ¤Ë¤è¤ëº¹ÊÌ¤È·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤Î¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Õ